Rada Przejrzystości oceni lek na "zły" cholesterol. Pod lupą również lek w hemofilii A

Na kolejnym posiedzeniu Rada Przejrzystości AOTMiT oceni leki: Trulicity w cukrzycy typu 2, obniżający stężenie cholesterolu Mizetam, iksekizumab w leczeniu aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)

Oceni też możliwości leczenia nabytej hemofilii A i trombastenii Glanzmanna lekiem emicizumab

Zajmie się też dwoma projektami programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

11 października członkowie Rady Przejrzystości spotkają się w celu omówienia zasadności finansowania ze środków publicznych terapii lekowych.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków

Trulicity (dulaglutidum) we wskazaniu: cukrzyca typu 2, po niepowodzeniu leczenia co najmniej dwóch doustnych leków hipoglikemizujących lub insuliny bazowej w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą, z poziomem BMI ≥ 30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:

- wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet,

- dyslipidemia,

- nadciśnienie tętnicze,

- palenie tytoniu,

Mizetam (ezetimibum + atorvastatinum) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

Mizetam zawiera ezetymib i atorwastatynę. Jest stosowany u dorosłych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu całkowitego, w tym "złego" cholesterolu (cholesterolu LDL) i substancji tłuszczowych, nazywanych triglicerydami we krwi. Ponadto, zwiększa stężenie "dobrego" cholesterolu (cholesterolu HDL).

Taltz (ixekizumabum) w ramach programu lekowego: "Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M 45)".

Oceniany lek to przeciwciało monoklonalne wiążące się z dużym powinowactwem i swoistością z IL-17A. Preparat zawiera substancję iksekizumab. Wskazany jest do leczenia m.in. umiarkowanej do ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, aktywnego łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych oraz aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Rada przygotuje też opinię:

w sprawie oceny możliwości leczenia nabytej hemofilii A i trombastenii Glanzmanna lekiem emicizumab .

. o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lubomia Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości w populacji dzieci w Gminie Syców

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.