Rada Przejrzystości o Carbaglu w leczeniu kwasic: słaba jakość dowodów

Rada Przejrzystości wydała stanowisko w sprawie oceny leku Carbaglu w ramach programu leczenia kwasem kargluminowym kwasic organicznych

Jest na "tak", ale pod warunkiem obniżenia ceny zbytu netto

lub wprowadzenia głębokiego RSS

Zgoda na refundację, ale pod warunkami

Rada Przejrzystości uznała za zasadne objęcie refundacją leku Carbaglu (kwas kargluminowy) w ramach programu leczenia kwasem kargluminowym trzech rodzajów kwasic (acydurii) organicznych:

propionowej (ang. propionic acidemia, PA),

metylomalonowej (ang. methylmalonic aciduria, MMA)

izowalerianowej (ang. isovaleric acidemia, IVA).

w ramach nowej grupy limitowej i wydawanie go bezpłatnie, pod warunkiem znacznego obniżenia kosztów leczenia, np. przez obniżenie ceny zbytu netto

lub wprowadzenie głębokiego RSS, zbliżającego koszty leczenia do limitu

opłacalności.

Kwasice (acydurie) organiczne to dziedziczne choroby metaboliczne związane z niedoborem lub brakiem enzymów zaangażowanych w rozkład aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach, co powoduje nagromadzenie nieprawidłowych metabolitów, upośledzających cykl mocznikowy. Efektem tych zaburzeń jest podwyższone stężenie amoniaku we krwi, które bezpośrednio zagraża życiu.

Wniosek dotyczy stosowania kwasu kargluminowego (NCG), pochodnej kwasu glutaminowego - aktywatora cyklu mocznikowego, w 3 rodzajach kwasic.

Jednocześnie rada zgłosiła swoje uwagi do projektu programu lekowego:

należy doprecyzować zapisy programu lekowego, tak aby wiadomo było

czy zostaną nim objęci pacjenci wymagający podtrzymującego leczenia

PA, MMA, IVA czy jedynie pacjenci w stanie hiperamonemii;

czy zostaną nim objęci pacjenci wymagający podtrzymującego leczenia PA, MMA, IVA czy jedynie pacjenci w stanie hiperamonemii; należy wprowadzić definicję stanu hiperamonemii.

Kwasice organiczne i ich leczenie

Częstość występowania poszczególnych kwasic w Europie szacuje się na 1: 50 000 do 1: 250 000 urodzeń. Rozpoznaje się je najczęściej podczas zagrażającej życiu dekompensacji metabolicznej w okresie noworodkowym (zwykle w pierwszym lub drugim tygodniu życia).

Leczenie polega na ustabilizowaniu stanu pacjenta poprzez wstrzymanie podaży białka, dożylne podanie glukozy i ewentualnie karnityny oraz wyrównanie zaburzeń elektrolitowych i gazometrycznych. Po ustabilizowaniu stanu pacjenta kluczowe znaczenie ma dieta ubogobiałkowa, włączenie mieszanek suplementujących niezbędne aminokwasy oraz podawanie karnityny.

Rokowania są ogólnie słabe, pomimo pozornie skutecznej terapii dietą ubogobiałkową i karnityną, z wyjątkiem niektórych form MMA, które reagują na witaminę B12.

Innymi wymiataczami amoniaku są: benzoesan sodu i/lub fenylomaślan sodu, L-arginina, hemofiltracja i hemodializa.

Rada przypomina, że Carbaglu zyskał rekomendacje Prezesa AOTMiT do stosowania w omawianych wskazaniach w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).

Jeśli chodzi o szacunkową populację pacjentów, w latach 2023 i 2024 należałoby populację docelową oszacować odpowiednio na 20 osób z IVA, 14 z MMA i 14 z PA w pierwszym roku refundacji (2023) i 23 osoby z IVA, 15 z MMA i 15 z PA w drugim roku refundacji (2024).

Rada ocenia: słaba jakość danych naukowych

Jak napisała w stanowisku Rada, skuteczność kwasu kargluminowego w leczeniu epizodów hiperamonemii u chorych z kwasicami organicznymi została wykazana w danych naukowych niskiej jakości. Jedyne badanie RCT dotyczy profilaktycznego stosowania leku w dwóch z 3 postulowanych kwasic.

Dwuletnie profilaktyczne stosowanie Carbaglu wykazało tylko znamienne zmniejszenie częstości zgłoszeń do szpitala z powodu hiperamonemii (6,31 vs. 12,76), pozostając bez wpływu na stężenie amoniaku i kilka innych parametrów, w stosunku do BSC. Brak jest badań w IVA i postulowanej populacji w wieku ponad 15 lat.



Wprawdzie zarówno eksperci kliniczni, jak i wytyczne wskazują na możliwość stosowania kwasu kargluminowego we wnioskowanej populacji chorych, ale brak jest badań RCT, porównujących omawianą interwencję z innymi metodami leczenia hiperamonemii, takimi jak benzoesan sodu

i/lub fenylomaślan sodu.

Odnaleziono 4 rekomendacje refundacyjne: 2 pozytywne – szkockiej (SMC

2013) i francuskiej (HAS 2014) agencji HTA oraz 2 negatywne – walijską

(AWMSG 2013) oraz australijską (PBAC 2015), której zdaniem stosowanie

kwasu kargluminowego powinno ograniczać się do wybranych stanów

ostrych, ponieważ może to zmniejszyć konieczność stosowania hemodializ.

"Wobec słabej jakości danych naukowych i braku porównania z innymi

metodami leczenia hiperamonemii, konieczne jest znaczne zmniejszenie

kosztów stosowania Carbaglu" - stwierdza Rada Przejrzystości.