Rabat dla apteki uzależniony od działań niezgodnych z prawem. Sprawy trafiają do UOKiK

Za składkę członkowską farmaceuci mają konkretne usługi

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Mamy zapowiedź nowego świadczenia refundowanego, realizowanego w aptekach – przeglądu lekowego. Z pewnością z czasem pojawią się kolejne. Czy absolwenci studiów na kierunku farmacja mogą być spokojni, że zdobycie tytułu magistra farmacji będzie ich uprawniać do wykonywania świadczenia bez konieczności podejmowania dodatkowych studiów?

Marian Witkowski: Tak. Świadczenia opieki farmaceutycznej może wykonywać każdy farmaceuta, który posiada prawo do wykonywania zawodu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przepisami uwarunkowano wymóg zdobycia odpowiednich kwalifikacji, jak to ma miejsce w przypadku badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów. Wykonanie zamkniętego katalogu badań będzie możliwe po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, do przeprowadzenia, którego uprawnione jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego albo jednostka akredytowana, czyli Uniwersytet Medyczny.

W tej chwili mamy w rejestrze farmaceutów ponad 36 tys. osób, z czego 26 tys. pracuje w zawodzie farmaceuty. Ta grupa jest gotowa do wykonywania usług i świadczeń.

Poza samorządem mamy też liczną grupę magistrów farmacji zatrudnionych najczęściej w firmach farmaceutycznych. Jednak ostatnio, z powodu zmian prawnych z 2020 roku, gdy udało nam się rozszerzyć uprawnienia w zakresie recepty farmaceutycznej i wprowadzić ordynację leków w ramach recepty pro auctore i pro familia, zaczęli wracać do samorządu.

Uzyskują uprawnienia, ale też mają nowe obowiązki.

Tak, przynależność do samorządu niesie możliwość korzystania z szerokiego katalogu uprawnień należnych farmaceucie. Z drugiej strony, wiąże się z obowiązkami, jak konieczność ustawicznego rozwoju zawodowego czy też opłacenia składek członkowskich. Z obowiązków tych wynikają również konsekwencje, jak brak udzielenia pozytywnej opinii w sprawie rękojmi dla kandydata na kierownika apteki, a także ustawowy obowiązek skreślenia farmaceuty z rejestru w przypadku zaległości w opłacaniu składek członkowskich powyżej 24 miesięcy, co następuje na drodze administracyjnej w postaci uchwały rada aptekarskiej. Na ogół jednak, po monitach, do tego nie dochodzi i farmaceuci spłacają zaległości.

Przed laty temat składek był drażliwy. Farmaceuci informowali, że nie mają poczucia, by płacili i coś z tego mieli. Jak jest dzisiaj?

W każdym człowieku, gdy musi wnieść obowiązkową opłatę, rodzi się opór. To naturalne. Dlatego nie dziwię się farmaceutom, gdy odczuwają wewnętrzny sprzeciw, gdy muszą wnosić taką opłatę, jaką jest składka członkowska.

Chciałbym jednak, by nasi farmaceuci zechcieli się zainteresować, czym w rzeczywistości zajmuje się samorząd i co za tę składkę otrzymują. Izba ze składek członkowskich finansuje takie usługi jak: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, bezpłatną całodobową obsługę prawną. Kancelaria, z którą mamy podpisaną umowę, udziela odpowiedzi w ciągu 24 godzin. Każdy farmaceuta może się zwrócić do niej ze każdym problemem telefonicznie albo mailowo.

Prowadzimy też porady doradcy podatkowego, z zakresu prawa pracy i z obszaru prowadzenia działalności gospodarczej. Udostępniamy konsultacje z zakresu prawa farmaceutycznego pod kątem prowadzenia apteki i zasad realizacji recept. Izba oferuje farmaceutom bezpłatne szkolenia, kursy i posiedzenia naukowo-szkoleniowe na platformie szkoleniowej OIA oraz kilku dniowe wyjazdowe sesje szkoleniowe. Należy tylko interesować się tym co izba robi i śledzić jej kanały informacyjne oraz czytać korespondencję mailową.

Obalamy również mit, że izba aptekarska jest izbą ukierunkowana tylko na interes właścicieli aptek. Jesteśmy izbą wszystkich farmaceutów bez względu na miejsce zatrudnienia. Jeżeli farmaceuta przynależy do samorządu, to izba jest dla niego. Izba stara się robić wszystko, aby poprzez wsparcie farmaceuty usługa świadczona pacjentowi stała na bardzo wysokim poziomie, gdyż ich dobro jest naszym zasadniczym celem.

Sprawy są często kierowane do UOKIK

Czy Izba wspomaga też apteki, których dotyczy problem nierównej dystrybucji? Gdy producent lub hurtownia odmawia jednej aptece danego leku, a inna może zamówić i dostać bez problemu?

W każdym przypadku, gdy farmaceucie dzieje się krzywda, jesteśmy od tego, żeby reagować. Obecnie szczególnie dużo zgłoszeń mamy od aptek w przypadku pełnopłatnych leków na receptę objętych systemami rabatowymi producentów dedykowanych aptekom jako mechanizm zapobiegający wywozowi leków z Polski do innych krajów UE.

Praktyki te stosowane przez podmioty odpowiedzialne doprowadzają do uznaniowości we włączaniu aptek do programów, co powoduje duże rozbieżności w cenach tych leków, ale i nierównomierny dostęp do tych produktów w aptekach, a w konsekwencji rodzi się problem z dostępem pacjenta do terapii.

Jednak przyczyny braków leków mają różne podłoża, a z tego wynika szereg problemów. Zwiększenie liczby świadczeniobiorców w związku z wojną na Ukrainie, rynek chorób po Covid-19 ponownie się otworzył, są problemy z substancjami czynnymi, dochodzi do odczuwalnych dla pacjenta braków w dostępie do leków. Spożycie leków rośnie, a co za tym idzie - zauważamy ograniczenie dostaw na rynki lokalne. Mechanizmy, obowiązującej od 11 lat ustawy o refundacji doprowadziły do dużych rozbieżności cenowych pomiędzy rynkiem polski a rynkami unijnymi.

Dla firmy korzystniej jest sprzedać lek za 100 euro w krajach Europy zachodniej aniżeli za 50 euro w Polsce. Dla leków spoza wykazu leków refundowanych nieopłacalnym jest dla producenta zwiększanie podaży leków na rynku polskimi, więc wprowadzają patologiczne mechanizmy równoważenia cen. Ponieważ jednak w Polsce jest niższe pkb niż na Zachodzie, więc aby pacjent polski mógł zdobyć lek, wpuszczają na polski rynek lek w cenie takiej, jak w każdym innym kraju Unii Europejskiej, a następnie rabatują go aptece, żeby cenę dostosować do możliwości finansowych pacjenta.

Niektóre firmy narzucają aptekom, często niezgodne z prawem, praktyki ograniczające dostępność do leku. Prowadzimy obecnie kilka spraw dotyczących programów rabatowych oferowanych przez firmy farmaceutyczne, które wymuszają na aptekach relacje na zasadzie „umowy barterowej”: my dajemy wam rabat, ale wy musicie przekazać nam szczegółowe dane o obrocie naszymi lekami.

Dotyczy to nie tylko leków, które są rabatowane, ale całego portfolio firmy, łącznie z lekami refundowanymi. To jest warunek, który nie podlega negocjacjom. Jeżeli apteka odmawia udostępnienia tych danych, skutkiem jest niewłączenie apteki do programu rabatowego i konieczność nabywania przez apteki tych leków po zawyżonych cenach. Sprawy takie są często kierowane do UOKIK.

Jak reaguje UOKiK?

Mamy już kilka decyzji Urzędu skierowanych przeciwko konkretnym firmom. Z jednej strony za zmowy w zakresie wzajemnego przekazywania danych. Z drugiej strony za zmowy cenowe i brak równego dostępu. Sprawy te zakończyły się nałożeniem wysokich kar finansowych na te podmioty.

