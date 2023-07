PTMR tłumaczy zasady opieki farmaceutycznej. "Ważne jest budowanie relacji na linii farmaceuta-lekarz"

Opieka farmaceutyczna opiera się na wzajemnej współpracy pacjenta, farmaceuty i lekarza, mającej na celu zapewnienie jak najwyższej skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej przez chorego farmakoterapii oraz innych prozdrowotnych świadczeń - podkreśla PTMR

Podział obowiązków i wspólna praca na rzecz pacjenta mają pozytywny wpływ na jakość terapii lekowej, pozwalają uniknąć niepożądanych incydentów związanych z lekami, a także są efektywne ekonomicznie, zmniejszając liczbę wizyt u lekarzy - zaznaczono w komunikacie Towarzystwa

Wspólnym celem obu grup jest także uniknięcie polipragmazji w przypadku osób stosujących wiele leków oraz poprawa w zakresie stosowania się pacjentów do zaleceń dotyczących farmakoterapii - dodaje PTMR

Kluczem do sukcesu i osiągnięcia zamierzonego efektu jest wzajemne wsparcie, komunikacja i zaufanie - zaznaczają lekarze rodzinni

Opieka farmaceutyczna. Co to jest i dlaczego jest ważna?

Jak mówi w nagraniu udostępnionym przez PTMR konsultant krajowa ds. medycyny rodzinnej dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, "opieka farmaceutyczna to forma opieki, w której farmaceuta współpracuje z lekarzem oraz pacjentem czuwając nad prawidłowością farmakoterapii".

- Jej celem jest poprawa opieki nad pacjentem, poprawa bezpieczeństwa terapii poprzez zwiększenie zaangażowania farmaceuty w aktywną opiekę nad chorym, ponieważ to właśnie farmaceuta jest często tym pierwszym profesjonalistą medycznym, z którym kontaktuje się pacjent - podkreśla ekspertka.

Polscy pacjenci ufają farmaceutom

W ocenie Mastalerz-Migas "nie ulega wątpliwości, że w Polsce farmaceuci cieszą się dużym zaufaniem wśród pacjentów, a zatem ważne jest wspieranie ich roli, wzmacnianie relacji farmaceuta-pacjent". - Wykorzystanie nowych możliwości, narzędzi opieki farmaceutycznej pozwala wzmacniać zaufanie do tego zawodu - zaznacza lekarka.

- Bardzo ważne jest również budowanie i wzmacnianie relacji i pracy na linii farmaceuta-lekarz i wspieranie rozwoju opieki farmaceutycznej przez środowisko lekarskie, ponieważ to na pewno przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pacjenta. Budowanie współpracy, podkreślanie kompetencji posiadanych przez farmaceutów, szczególnie w kontekście analizy stosowanej przez pacjenta farmakoterapii, stosowanych leków dostępnych bez recepty, jak również pomocy w leczeniu wielu doraźnych dolegliwości niewymagających konsultacji lekarskiej - to są bardzo ważne aspekty opieki nad pacjentem - przyznaje.

- Dzięki wprowadzeniu opieki farmaceutycznej możliwe jest uzyskanie przez pacjentów profesjonalnej porady w formie konsultacji farmaceutycznej, która przyczyni się do redukcji polipragmazji, do ograniczenia stosowania niepotrzebnych suplementów diety, do wychwycenia interakcji chociażby między lekami stosowanymi bez recepty - wymienia.

Waga przeglądu lekowego

Jako bardzo ważne zadanie farmaceuty dr hab. Mastalerz-Migas postrzega także przegląd lekowy, który pozwala zweryfikować listę leków przyjmowanych przez pacjenta i przekazać pacjentowi wskazówki odnośnie do ich stosowania. - Niekiedy ona jest bardzo długa - przyznaje.

- Nie możemy jednak zapominać, że w związku z wdrożeniem opieki farmaceutycznej bardzo ważna jest nieustanna edukacja, zdobywanie wiedzy, podnoszenie swoich kompetencji, ponieważ medycyna w dzisiejszych czasach zmienia się bardzo intensywnie - zauważa.

- Pojawiają się nowe wyniki badań naukowych, zmieniają się wytyczne, pojawiają się nowe formy terapii. Wiedza się bardzo szybko i nieustannie zmienia, a zatem, żeby kompetentnie doradzać pacjentom, aby ich edukować, aby wpływać na bezpieczeństwo ich terapii bardzo ważne jest, żeby zdobywać własną wiedzę i postępować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną - podsumowuje ekspertka.