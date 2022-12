Przyjmowanie wielu leków jednocześnie. To powinno odbywać się pod kontrolą lekarza

- Obecnie wiele chorób jest leczonych więcej niż jednym lekiem – nazywa się to polifarmakoterapią. Pozwala ona na wzmocnienie efektu terapeutycznego i siły leków oraz zredukowanie ich dawek. Jest konieczna przy terapii przewlekłych chorób współistniejących, jak np. cukrzyca i nadciśnienie. Wielolekowa terapia prowadzona pod ścisłą kontrolą specjalistów pozwala na wydłużenie życia i zwiększa jego komfort - wyjaśnia informacja na pacjent.gov.pl.

W przypadku, gdy leczenie wieloma lekami (powyżej 5) odbywa się poza kontrolą specjalistów, np. w przypadku, gdy pacjent jest leczony przez kilku lekarzy różnych dziedzin medycyny, a każdy z nich przepisuje określone leki, nie zawsze wiedząc o lekach zleconych dla tego samego pacjenta przez innego specjalistę, mówimy o zjawisku polipragmazji.

Pomiędzy przyjmowanymi lekami mogą zachodzić interakcje powodujące niekorzystne efekty i zagrażające zdrowiu pacjenta - ostrzega rządowy portal.

- Zgodnie z raportem NFZ, w Polsce około 1,6 miliona osób przyjmuje stale 5 i więcej leków. Co trzecia osoba po 65. roku życia znajduje się w tej grupie. Powyżej 85. roku u niektórych osób stosuje się jednocześnie 10 lub więcej preparatów - podaje rządowa strona pacjenta.

Niestety, oprócz środków wskazanych przez lekarza, pacjenci często przyjmują inne substancje medyczne. Kupują leki bez recepty i reklamowane środki na różne dolegliwości. Zażywają suplementy diety i zioła. Niektóre substancje występują w wielu lekach, pod różnymi nazwami.

Różne składniki wchodzą w reakcje, także z lekami przyjmowanymi na stałe. Ostrożności wymaga wybór każdego środka przeciwbólowego lub przeciwzapalnego, a także stosowanej diety czy jej suplementów.

W terapii lekowej trzeba zwracać uwagę również na napoje. Energetyki, alkohol, kawa i herbata oraz zioła i soki owocowe nie są obojętne. Wchodzą w reakcje z innymi substancjami. Dlatego leki lepiej popijać wodą – to jest bezpieczne.

- Każdy człowiek ma inną historię. Jego terapia dostosowana jest do przebiegu chorób, wieku, stanu zdrowia i wielu indywidualnych czynników. Podobne schorzenie może być inaczej leczone. Przy kilku chorobach u jednego pacjenta niezbędna jest koordynacja leków. Dokładnie przestrzegaj dawkowania leków – zgodnie z zaleceniami lekarza - zaleca pacjent.gov.pl. - Jeśli idziesz do lekarza, powiedz mu o swoich wszystkich dolegliwościach i przyjmowanych lekach. Tych na stałe i takich, które bierzesz od czasu do czasu. Przepisanych na receptę oraz kupowanych samodzielnie w aptece.