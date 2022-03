Przybywa wniosków składanych za pośrednictwem nowego rejestru badań klinicznych

Ponad 5 tysięcy logowań do nowej platformy

115. posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA) w dniach 16-17 marca 2022 r., po dwóch latach pracy zdalnej warunkowanej pandemią COVID-19, zorganizowano w trybie stacjonarnym.

Jednym z tematów było uruchomienie Systemu Informacji o Badaniach Klinicznych (CTIS) i strony internetowej dot. badań klinicznych. Ruszyły 31 stycznia 2022 roku. Sponsorzy mogą teraz używać CTIS do składania nowych wniosków o badania kliniczne i przenoszenia badań z dyrektywy w sprawie badań klinicznych do rozporządzenia w sprawie badań klinicznych.

Z przedstawionych Radzie informacji wynika, że od chwili uruchomienia z końcem stycznia do 17 marca zarejestrowano ponad 5000 logowań do CTIS, a sponsorzy złożyli 14 wniosków o badanie kliniczne do oceny przez odpowiednie organy regulacyjne.

System ułatwiający komunikację

Aby wesprzeć współpracę państw członkowskich w ocenie bezpieczeństwa badań klinicznych, EMA, Komisja EWuropejska i państwa członkowskie dostarczyły nowe systemy informatyczne, w tym dedykowany pulpit monitorowania bezpieczeństwa badań klinicznych, repozytorium dokumentów i system ułatwiający komunikację.

Rada została również poinformowana o aktualnym stanie inicjatywy na rzecz przyspieszenia badań klinicznych w Unii Europejskiej (ACT EU). Powołana została Grupa Sterująca ACT UE, której mandat obejmuje monitorowanie wdrażania rozporządzenia w sprawie badań klinicznych w celu wzmocnienia środowiska Unii dla innowacyjnych badań klinicznych, pełnienie funkcji organu decyzyjnego w sprawie dalszego rozwoju i działań związanych z CTIS oraz zapewnienie pomyślnej realizacji programu prac UE ACT.

Wojna na Ukrainie na posiedzeniu Rady

W trakcie posiedzenia Rada zajęła się także innymi ważnymi obecnie tematami. Były to:

aktualne informacje na temat działań regulacyjnych i koordynacyjnych EMA w sprawie wynikających z rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Omówiono przygotowania się na potencjalne konsekwencje dla rynku leków. Obejmuje to monitorowanie ewentualnych braków leków w Unii Europejskiej wynikających ze zmian popytu i podaży, a także proaktywną ocenę dostępności odpowiednich alternatyw w UE dla podstawowych leków stosowanych na Ukrainie, aby upewnić się, że uchodźcy mogą w razie potrzeby kontynuować leczenie.

działania na rzecz wykluczenia reprezentantów Rosji, Federalnej Służby Nadzoru Opieki Zdrowotnej (Roszdravnadzor) z wszelkich działań organizacji

Wniosek w tej sprawie złożył prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, dr Grzegorz Cessak. Omówił również na forum sytuację Polski i ważne kwestie dotyczące zdrowia publicznego, będące następstwem wojny na Ukrainie.

Warunkowe dopuszczenie do obrotu piątej szczepionki przeciw COVID-19

Tematem poseidzenia Rady były także działania związane z pandemią:

działania związane z COVID-19

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zalecił warunkowe dopuszczenie do obrotu Nuvaxovid, piątej szczepionki przeciw COVID-19 dopuszczonej do obrotu w UE w celu zapobiegania COVID-19.

W lutym 2022 r. CHMP wydał rekomendację rozszerzenia wskazań do stosowania leku Spikevax u dzieci w wieku od 6 do 11 lat.

W grudniu 2021 r. Komitet wydał zalecenie dotyczące stosowania produktu Comirnaty jako dawki przypominającej u młodzieży w wieku od 12 lat i starszych.

Doustny lek przeciwwirusowy z pozytywną opinią

CHMP wydał również pozytywną opinię dotyczącą pierwszego doustnego leku przeciwwirusowego. Paxlovid jest zarejestrowany do leczenia osób dorosłych, które są narażone na zwiększone ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu COVID-19.

plany wdrożenia nowego rozporządzenia UE wzmacniającego rolę EMA w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych i zarządzania produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, które weszło w życie 1 marca 2022 roku

Przyjęto skład nowej grupy zadaniowej ds. sytuacji nadzwyczajnych (ETF), która przejmie działalność obecnej grupy zadaniowej ds. pandemii COVID-19 EMA (COVID-ETF). Nowa ETF zacznie w pełni funkcjonować w połowie kwietnia, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę i Komisję Europejską jej Regulaminu.

ETF będzie zapewniać doradztwo naukowe na temat leków, które mogą być stosowane w sytuacjach kryzysowych dotyczących zdrowia publicznego, a także będzie wspierać komitety EMA w ocenie i monitorowaniu bezpieczeństwa takich leków.

Zmniejszanie braków leków w sytuacjach kryzysowych

Rada omówiła również projekt Regulaminu Grupy Sterującej ds. Braków Leków (MSSG), której zadaniem będzie monitorowanie i zmniejszanie braków produktów leczniczych w określonych sytuacjach kryzysowych.

uruchomienie systemów informatycznych na potrzeby rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych 28 stycznia 2022 roku

Unijna baza danych produktów, unijna baza danych nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz baza danych dotyczących produkcji i dystrybucji hurtowej umożliwiają uproszczenie wielu procedur regulacyjnych. Strona informacyjna dotycząca leków weterynaryjnych jest również aktywna i umożliwia społeczeństwu wyszukiwanie informacji na temat wszystkich leków weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu w UE/EOG.

Zarząd zatwierdził dwunaste i ostatnie sprawozdanie dotyczące systemu produktów leczniczych weterynaryjnych przeznaczonych do leczenia rzadkich chorób i rzadkich gatunków (Minor Use Minor Species, (MUMS) oraz systemu ograniczonego rynku leków weterynaryjnych. Program jest obecnie zastąpiony przepisami prawnymi mającymi na celu przyspieszenie rozwoju nowych leków przeznaczonych na ograniczone rynki, wprowadzonymi nowym rozporządzeniem weterynaryjnym.