Przez ogromny popyt może zabraknąć leków. Prezes NRA: racjonowane dostawy do aptek

- W aptekach mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, że mamy bardzo dużą sprzedaż prawie wszystkich leków OTC, materiałów opatrunkowych, środków spożywczych i leków o statusie Rx - mówiła prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Lekowego i Rynku Aptecznego w Polsce (2 marca 2022r.).

Jednym z punktów spotkania był temat zagrożeń związanych z presją inflacyjną nośników energii dla firm farmaceutycznych produkujących leki refundowane.

- Dzisiaj otrzymaliśmy informację z GIF, która skierowana jest do hurtowni, z prośbą o racjonalną politykę lekową, czyli racjonowanie dostaw leków i materiałów medycznych do aptek, ze względu na to, że te zapasy już się kończą - mówiła prezes NRA.

Dodała: - Mamy do czynienia z tak dużym popytem, że widzimy, że już właściwie mamy do czynienia z ograniczaniem dostaw towarów do aptek. Za parę dni, jeżeli sytuacja się nie zmieni, będziemy mieli kolejny kryzys lekowy. Nie tylko dla naszych pacjentów, ale też w kontekście osób – pacjentów z Ukrainy.

"Wykup leków i materiałów opatrunkowych z aptek jest ogromny"

Dlatego - w ocenie szefowej izby aptekarskiej - "potrzebne jest spojrzenie bardziej strategiczne i może wsparcie naszego przemysłu farmaceutycznego chociażby w ulgach w dostawie cen dostawy gazu i prądu".

- Bo jeżeli tego nie zrobimy, a mamy galopującą inflację, to leków w Polsce zabraknie. I to w najbliższym okresie czasu. Dlatego proszę Pana przewodniczącego (Pawła Rychlika - przyp. red.) o rozmowę z resortem zdrowia i rządem, by bardzo dokładnie przyjrzeć się tej sytuacji. Bo wykup leków i materiałów opatrunkowych z aptek jest ogromny. Obawiam się, że w najbliższym czasie ich zabraknie - mówiła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Dodała, że widać, iż że pacjenci na własną rękę dostarczają te leki na Ukrainę: - Fundacje dostarczają leki swoimi transportami, robią to też pacjenci, więc wykup jest bardzo duży i obawiam się, że problem lekowy wystąpi już może na początku następnego tygodnia.

Szefowa NRA dodała, że hurtownie farmaceutyczne odpowiedziały GIF, że jak zawsze od 30 lat prowadzą racjonalną politykę lekową, ale oni też będą mieli problemy. - Dlatego wsparcie rodzimego przemysłu farmaceutycznego po to, by ta produkcja została zwiększona i pacjenci mieli dostęp do leków oraz materiałów opatrunkowych, jest kluczowe.

