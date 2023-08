Przewlekła choroba nerek zabiera choremu od 30 do 80 proc. oczekiwanej dalszej długości życia

W Polsce PChN dotyczy 4,5-5 mln osób. Szacuje się, że już w 2040 r. będzie trzecim w kolejności niezakaźnym zabójcą po chorobach układu krążenia i nowotworach - mówi prof. Ryszard Gellert

- Przewlekła choroba nerek (PChN) jest najgroźniejszą spośród wszystkich chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca czy cukrzyca. Zabiera choremu od 30 do 80 proc. oczekiwanej dalszej długości życia. Dla 30-40-latka, który słyszy taką diagnozę, nie jest to optymistyczna perspektywa. Szacuje się, że już w 2040 r. PChN będzie trzecim w kolejności niezakaźnym zabójcą – po chorobach układu krążenia i nowotworach – mówi prof. Ryszard Gellert, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

- W Polsce PChN dotyczy 4,5-5 mln osób. Nie chodzi przy tym tylko o zmniejszenie się filtracji kłębuszkowej, bo może być ono naturalnym efektem starzenia się, ale o to, że filtracja ta spada do takiego stopnia, w którym funkcjonuje jedynie co najwyżej równoważnik jednej nerki. To już bardzo poważny stan, z istotnymi konsekwencjami dla zdrowia – dodaje.

Czy wsparcie dietetyka powinno stanowić stały element skoordynowanej opieki nad pacjentem nefrologicznym?

W jaki sposób może to odciążyć i usprawnić pracę nefrologów?

Jak zauważa konsultant krajowy, wykrycie przewlekłej choroby nerek oznacza konieczność wkroczenia w odpowiednim czasie z farmakoterapią, ale i zmianę stylu życia, zadbania o aktywność fizyczną i właściwą dietę. Najgroźniejsze dla pacjenta z PChN są palenie tytoniu, otyłość, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. Leczenie tych chorób, zmniejszenie masy ciała, rzucenie palenia i zwiększenie aktywności fizycznej będą działaniami dobrymi dla nerek, a przy okazji także dla serca. Niezbędna będzie również modyfikacja diety, najlepiej ukierunkowana przez wyspecjalizowanego w tej dziedzinie dietetyka.

2023 – rokiem przełomu dla PChN

– Jeśli natomiast chodzi o farmakoterapię PChN, rok 2023 jest rokiem przełomu. Udało się znacznie poszerzyć dostępność terapii niezbędnych do leczenia tej choroby – osiągnęliśmy stan, w którym prawie wszystkie produkty lecznicze zarejestrowane w UE są dostępne i refundowane dla naszych pacjentów – mówi prof. Gellert.

U chorych z przewlekłą chorobą nerek stosowane są leki z kilku grup. Do pierwszej zaliczamy te używane również w leczeniu chorób serca. Kolejna grupa to diuretyki, które zmniejszają białkomocz i przewodnienie organizmu. W przypadku obu tych grup leków nie ma żadnych problemów z ich dostępnością. Jeśli jednak niewydolność nerek postępuje, należy zacząć stosować flozyny, a następnie analogi aminokwasów wraz z dietą niskobiałkową – terapie, których zadaniem jest spowolnienie progresji PChN.

– Mamy zatem wszystko, co potrzeba, a dzięki wymienionym lekom postęp choroby zmniejsza się o ok. 2/3. Oznacza to 17, zamiast 10 lat życia bez dializ. Kolejne leki oczekujące na wpis do listy refundacyjnej pozwolą spowolnić progresję choroby do porównywalnej z naturalnym starzeniem się nerek – podkreśla ekspert.

Prof. Gellert: ograniczeniem są kryteria włączenia do programu lekowego

Dostęp do terapii z użyciem analogów aminokwasów jest jednak bardzo ograniczony i może z niej korzystać zbyt mała grupa pacjentów przed dializą. Obecnie trwają starania o udostępnienie jej większej grupie chorych, wymaga to powtórnej oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

– Mam nadzieję, że dokona się to w niedługim czasie. Wąskim gardłem jest zapis w programie lekowym, że pacjent musi mieć prawidłowe BMI (Body Mass Index). To pierwszy element, który chcemy zmienić, ponieważ niewydolność nerek powoduje insulinooporność, a zatem większe stężenie insuliny, co sprzyja zwiększeniu masy ciała. Tymczasem m.in. z tego powodu chorzy mają ograniczony dostęp do refundowanego leku – wyjaśnia konsultant krajowy.

– Chcemy też doprowadzić do tego, aby resort zdrowia zastosował taki sam parametr oceniający albuminurię w diecie bardzo ubogo białkowej, jak i w leczeniu flozynami.

"Leczenie pacjenta dializami jest 10-krotnie droższe"

Jak mówi prof. Gellert, trwa dopracowywanie szczegółów, ale ważne jest, że mamy obecnie pokaźny arsenał leków refundowanych, które u pacjentów z PChN mogą stosować zarówno lekarze POZ, jak i nefrolodzy. Możliwe jest zatem działanie na wcześniejszych etapach choroby, bo do dializ i transplantacji nerek dożywa zaledwie 3 proc. osób.

– Wykorzystanie tych możliwości oraz poszerzenie grupy pacjentów, którzy mogą korzystać z leku uzupełniającego aminokwasy w ramach programu lekowego, da nam wymierne korzyści. Wystarczy sobie uświadomić, że leczenie pacjenta dializami jest 10-krotnie droższe od wszystkich leków łącznie, stosowanych w okresie przed dializoterapią. A im wcześniej zaczniemy leczenie, tym jest ono tańsze: pacjent zużywa mniej leków, rzadziej korzysta ze zwolnień lekarskich i może normalnie pracować – argumentuje profesor.

– Leczenie schyłkowej niewydolności nerek – dializy i przeszczepy – kosztuje nas ok. 2,5 mld zł rocznie, koszty „ciągnione” szacowane są natomiast na ok. 7 mld zł. Wydaje się, że dopiero połączenie baz danych NFZ i ZUS pokaże w pełni, jak dużo kosztują choroby przewlekłe w naszym kraju – dodaje prof. Gellert.









