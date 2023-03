Przepisywanie leków poza wskazaniami? Lekarze wypełniają ankiety

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczął projekt badawczy dotyczący zakresu i specyfiki przepisywania w Polsce leków poza wskazaniami rejestracyjnymi

Dotyczy to zarówno lekarstw, jak i leków homeopatycznych i suplementów diety

Udostępniona została ankieta przygotowana przez Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej lubelskiego UM

Projekt badawczy uczelni medycznej

Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przygotował ankietę w ramach projektu badawczego. Badania te dotyczą zakresu oraz specyfiki przepisywania w Polsce leków poza wskazaniami rejestracyjnymi (off label), leków homeopatycznych oraz suplementów diety.

Według autorów badań "głównym ich celem jest ustalenie, z jakimi problemami mierzą się specjaliści poszukujący skuteczniejszych form leczenia swoich pacjentów. Zakładamy, że ich rezultaty posłużą obiektywnemu spojrzeniu na stosowanie leków, szczególnie w procedurze off label z możliwością opracowania założeń zastosowania tej procedury w standardowej praktyce medycznej".

Ankieta dostępna jest dla lekarzy.

Rachunki dla lekarzy od NFZ

- Prosimy o rzetelne i zgodne z prawdą odpowiedzi, gdyż tylko takie stanowią wartościowy materiał do analizy. Badania mają charakter anonimowy a ich rezultaty posłużą obiektywnemu spojrzeniu na stosowanie leków szczególnie w procedurze off label z możliwością opracowania założeń zastosowania tej procedury w standardowej praktyce medycznej - napisali twórcy ankiety.

Czy przepisywanie leków poza wskazaniami to nagminne zjawisko? Ankieta pozwoli to ustalić. Przykładem ostatnich miesięcy jest stosowany w cukrzycy Ozempic, który zaczął być stosowany poza wskazaniami przez osoby zdrowe „na odchudzanie”, bowiem lek ma istotne właściwości spalające tkankę tłuszczową. W czasie pandemii podobna sytuacja była z amantadyną – lek był stosowany poza wskazaniami rejestracyjnymi profilaktycznie i w przypadku zakażenia COVID-19, przez co brakowało go dla pacjentów z chorobą Parkinsona.

