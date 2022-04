Przemysł farmaceutyczny na EEC 2022. Kto skorzysta z 8 mld euro z FENG?

25 kwietnia, w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, odbędzie debata dotycząca przemysłu farmaceutycznego i możliwości wykorzystania środków z funduszu FENG

8 mld euro do wydania

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tym razem do wykorzystania jest 7,9 mld euro, czyli około 36 mld zł. W najbliższych latach to główne źródło wsparcia projektów innowacyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

Program FENG pogrupowany został w cztery główne Priorytety:

I. „Wsparcie dla przedsiębiorców”,

II. „Środowisko sprzyjające innowacjom”,

III. „Zazielenienie przedsiębiorstw”,

IV. „Pomoc Techniczna”.

W ramach pierwszego priorytetu przewidziano wsparcie obszarów badawczo-rozwojowych (B+R), wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, robotyzacji, a także zielonej gospodarki.

O wykorzystaniu Funduszy Europejskich na Rzecz Nowoczesnej Gospodarki będziemy rozmawiać 25 kwietnia w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) w Katowicach.

- Tegoroczne konkursy na dofinansowanie projektów badawczych z Funduszy Europejskich na Rzecz Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to szansa na poszerzenie w Polsce dostępu do najbardziej potrzebnych terapii i rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego oraz na budowę suwerenności lekowej naszego państwa. Ważne jest jednak, aby pieniądze zasiliły projekty, których efekty zostaną w Polsce i z których szybko będą mogli korzystać polscy pacjenci – ocenia Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

Jak przypomina szef KPL, do tej pory – mimo że krajowy przemysł farmaceutyczny od lat klasyfikuje się w pierwszej trójce liderów innowacji w Polsce, projekty dotyczące rozwoju produkowanych przez branżę niechronionych patentem leków równoważnych (generycznych) w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z ostatniej perspektywy finansowej 2014-2021 były najczęściej odrzucane, jako niespełniające jednego z kryteriów oceny, tj. innowacyjności na poziomie krajowym.

Tymczasem, jak wyjaśnia prof. Małgorzata Sznitowska, krajowa konsultant ds. farmacji przemysłowej, innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym nie dotyczy tylko procesu powstawania zupełnie nowych farmaceutyków, ale także opracowania i wprowadzania na polski rynek udoskonalonych lub bardziej efektywnych kosztowo leków o ugruntowanej pozycji w lecznictwie, zwłaszcza tych, które stanowią podstawę terapii chorób cywilizacyjnych.

Na obowiązującej w Polsce od 17 stycznia br. liście krajowych inteligentnych specjalizacji wśród 13 obszarów znalazły się synteza substancji czynnych i rozwój leków równoważnych (generycznych).

Na jakie projekty będzie finansowanie?

Kolejną instytucją, która może wesprzeć przemysł farmaceutyczny w rozwoju, jest Agencja Badań Medycznych. Przedstawiono już koncepcję konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych, produkcji substancji aktywnych leków dopuszczonych do obrotu i leków biopodobnych, który Agencja Badań Medycznych planuje ogłosić w maju.

Ze stroną przemysłową skonsultowano założenia ramowe konkursu w zakresie obszaru wsparcia, poziomów dofinansowania, realizacji celów operacyjnych istotnych z poziomu polskiego systemu ochrony zdrowia oraz przedsiębiorców z branży produktów leczniczych.

W debacie wezmą udział przedstawiciele dwóch największych krajowych producentów leków. Firma Adamed do 2025 roku planuje przeznaczyć na inwestycje około miliarda złotych. Corocznie na projekty badawczo-rozwojowe przeznacza od 120 do 130 milionów zł. Tylko w ubiegłym roku, w obszarze badawczo-rozwojowym prowadzono 52 projekty rozwojowe, w różnych fazach: od momentu typowania kandydata na lek do wdrożenia na rynek. 25 z nich to były aktywne badania kliniczne faz wczesnych.

Polpharma to największy polski wytwórca substancji czynnych. Produkuje 47 molekuł (API) i to nie tylko na rynek krajowy, ale i na rynki światowe. Co 8. opakowanie leku w polskich aptekach i co 3. w szpitalach pochodzi z Polpharmy. Jest jedynym producentem 42 produktów, w tym leków ratujących życie, dla których nie ma odpowiedników w Polsce. Częścią spółki jest biotechnologiczna Polpharma Biologics zajmująca się rozwojem i wytwarzaniem leków biopodobnych.

Na jakie główne obszary wsparcia będą kierowane środki w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki? Na jakiego rodzaju projekty firmy farmaceutyczne będą mogły uzyskać dofinansowanie w tym Programie? Co z projektem wytwarzania w Polsce substancji czynnych? - to tylko niektóre z pytań, na które padną odpowiedzi.

Udział w debacie potwierdzili (kolejność alfabetyczna):

Tadeusz Chrzan , poseł na Sejm RP, przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Suwerenności Lekowej

, poseł na Sejm RP, przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Suwerenności Lekowej Katarzyna Dubno , dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia, Adamed Pharma S.A.

, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia, Adamed Pharma S.A. Sławomir Gadomski , zastępca prezesa ds. finansowania badań, Agencja Badań Medycznych

, zastępca prezesa ds. finansowania badań, Agencja Badań Medycznych Krzysztof Kopeć , prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków

, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków Barbara Misiewicz-Jagielak , dyrektor ds. relacji zewnętrznych, Polpharma SA

, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, Polpharma SA Małgorzata Szczepańska , dyrektor, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

, dyrektor, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Sznitowska , konsultant krajowy ds. farmacji przemysłowej, kierownik, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

, konsultant krajowy ds. farmacji przemysłowej, kierownik, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny Marlena Tryka, zastępca dyrektora, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

