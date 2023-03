National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ogłosiła w środę, 8 marca, że Wegovy - lek na odchudzanie podawany w formie zastrzyku niebawem będzie dostępny dla tysięcy osób w Wielkiej Brytanii – cytuje za agencją Reuters TVN24

Lek (dotychczas dostępny w USA i Danii) ma bardzo obiecujące wyniki laboratoryjne, a z badań klinicznych wynika, że osoby przyjmujące go traciły nawet o 12,4 proc. masy ciała więcej od osób przyjmujących placebo

Wegovy zawiera w swoim składzie semaglutyd, który pierwotnie był opracowany do leczenia cukrzycy typu 2, ale przy okazji zauważono jego wpływ na utratę zbędnych kilogramów

Jednak wielu ekspertów – cytowanych przez TVN24 – podkreśla, że otyłość jest chorobą złożoną, dlatego wspomniany lek nie powinien być traktowany jako kompleksowe rozwiązanie, a bardziej pomoc w leczeniu otyłości

Przełomowy lek na otyłość wchodzi do sprzedaży. Pierwotnie miał być na cukrzycę

Brytyjska National Institute for Health and Care Excellence (NICE) – instytucja zajmująca się publikacją wytycznych w obszarze medycyny – ogłosiła 8 marca, że lek na odchudzanie Wegovy podawany w formie zastrzyku już niedługo będzie dostępny dla tysięcy Brytyjczyków – cytuje za agencją Reuters portal TVN24.

Wskazany lek (produkowany przez Novo Nordisk) był do tej pory dostępny w USA i Danii. Z badań klinicznych wynika, że osoby przyjmujące go traciły średnio 12,4 proc. masy ciała w przeciwieństwie do osób, które otrzymywały placebo. Obiecujące wyniki laboratoryjne sprawiły, że – jak przytacza TVN24 - lek został nazwany "szansą na koniec otyłości".

Na razie NICE nie podała dokładnej daty wprowadzenia leku do sprzedaży w Wielkiej Brytanii, ale zapowiedziała, że Wegovy będzie podawana osobom dorosłym leczonym w specjalistycznych placówkach publicznej ochrony zdrowia. Pacjenci muszą mieć przynajmniej jedną chorobę związaną z nadmierną wagą. Ogłoszono także, że preparat będzie można stosować maksymalnie 2 lata.

Dlaczego lek Wegovy jest tak wyczekiwany?

Wegovy to lek zawierający samaglutyd, czyli środek opracowany początkowo do leczenia cukrzycy typu 2 oraz pomagający regulację poziomu glukozy we krwi. Jak przytacza TVN24, dostrzeżono, że samaglutyd pomaga w utracie wagi, ponieważ aktywuje receptory GLP-1, czyli naturalnego hormonu wydzielonego przez organizm po posiłku, co wywołuje u pacjentów uczucie sytości, a także obniżony apetyt na tłuste produkty.

Co istotne, cały czas badane są efekty uboczne stosowania semaglutydu i trwałość efektów. TVN24 przypomina, że brytyjskie badania wykazały, że po odstawieniu Wegovy pacjenci odzyskali niemal całą utraconą wagę. Z kolei zdaniem dra Simona Corka z Anglia Ruskin University – cytowanego przez Reuters i TVN24 - semaglutyd należy traktować bardziej jako metodę leczenia, a nie lekarstwo.

Wielu ekspertów podkreśla również, że otyłość jest złożoną chorobą, więc lek hamujący apetyt powinien być uznawany za pomoc w leczeniu otyłości, a nie za kompleksowe rozwiązanie.

Jak wynika z raportu WHO z ubiegłego roku, nadwaga albo otyłość dotyka prawie 60 proc. dorosłych i niemal co trzeciego dziecka w Europie. Natomiast nadwaga i otyłość przyczyniają się za 1,2 mln zgonów rocznie, więc są jedną z głównych przyczyn śmierci w Europie. Do 2035 roku ponad połowa światowej populacji będzie otyła, co podkreślają eksperci ze Światowej Federacji Otyłości.









