Przełomowa decyzja RPP ws. automatów do recept. Ankieta medyczna to za mało

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej złożyła skargę na podmiot leczniczy wystawiający e-recepty na podstawie internetowej ankiety medycznej

Rzecznik Praw Pacjenta wydał decyzję, że tego typu praktyka narusza zbiorowe interesy pacjentów

Jakub Gołąb, rzecznik prasowy RPP, mówi Rynkowi Zdrowia, że podstawą do wydania decyzji był art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Jeżeli podmiot będzie kontynuować kwestionowaną działalność, grozi mu do 500 tys. zł kary finansowej

Choć decyzja dotyczy jednej placówki, ustalenia RPP mogą być podobne przy kolejnych sprawach dotyczących automatów do e-recept

Precedensowa decyzja może mieć konsekwencje dla całego rynku

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że działalność placówki medycznej polegająca na wystawianiu e-recept wyłącznie na podstawie internetowej ankiety medycznej narusza zbiorowe interesy pacjentów. Nakazał podmiotowi zaniechania stosowania tej praktyki - informuje Dziennik Gazeta Prawna. To efekt skargi, jaką redakcja DGP złożyła do biura RPP.

"Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności: tzn. niezależnie od możliwości odwołania się podmiotu do sądu powinna być wykonana niezwłocznie. To czy została wykonana będziemy badać bardzo skrupulatnie. W toku kolejnych 14 spraw, które powinniśmy zakończyć w ciągu najbliższych 2 tygodni" - poinformował na platformie X(Twitterze) Bartłomiej Chmielowiec.

W styczniu br. dziennikarki udowodniły, że w kilka minut można uzyskać poprzez stronę internetową podmiotu e-receptę. Wystarczy zapłacić i wypełnić wirtualny formularz, podając swoje dane i wnioskując o wydanie określonego leku. Niektóre e-recepty były wystawione raptem w trzy minuty i bez żadnego kontaktu z lekarzem.

Działająca w pełni zdalnie placówka medyczna została teraz zobowiązana przez RPP do zaprzestania tego typu działalności.

Jakub Gołąb, rzecznik prasowy RPP, mówi nam, że podstawą do wydania decyzji był art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stanowi on, że "pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych."

Uzasadnienie prawne do decyzji wydanej przez RPP

Kolejną podstawą prawną do wydania decyzji był art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ten z kolei wymaga, aby lekarz orzekał o stanie zdrowia po uprzednim jej zbadaniu (osobistym lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych) i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej. Można od tego odstąpić w przypadku wystawiania recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

- Uznaliśmy, że wypełnienie i lektura ankiety on-line przez lekarza nie spełnia wymogu przeprowadzenia badania, o którym mowa wyżej. A orzeczenie o stanie zdrowia pacjenta, w tym ewentualne wystawienie recepty, na podstawie takiej ankiety nie spełnia wymagań określonych wyżej wymienionym przepisem - tłumaczy Jakub Gołąb.

Przedstawiciel biura RPP wskazuje, że - choć decyzja dotyczy konkretnej placówki medycznej - to będzie punktem odniesienia przy postępowaniach dotyczących działających w taki sam sposób podmiotów. Z ważnym zaznaczeniem - podmiot ma prawo odwołać się od decyzji RPP do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeśli placówka tego nie zrobi ani nie zastosuje się do decyzji, RPP może nałożyć na nią karę finansową do 500 tys. zł. Jakub Gołąb wskazuje, że przy ustalaniu ostatecznej wysokości kary pieniężnej uwzględnia się: czas trwania stosowania praktyki (czy był długotrwały – powyżej roku), stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy (jakiego prawa pacjenta dotyczy praktyka), czy podmiot leczniczy był już adresatem decyzji o uznaniu stosowania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Brane są także pod uwagę: okoliczności łagodzące (np. współpraca z RPP, dobrowolne zaniechanie stosowania praktyk przed wymierzeniem kary), okoliczności obciążające (np. brak zaniechania praktyk przed nałożeniem kary pieniężnej) a także dochody podmiotów.

Coraz czarniejsze chmury zbierają się nad automatami do wystawiania recept

Cytowany przez DGP Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, ocenia, że decyzja RPP to dobre posunięcie, bo brak rzetelnej opieki jest niebezpieczny dla pacjenta. Jednocześnie przypomina on, że Izba prowadzi postępowania wobec lekarzy wystawiających recepty w liczbie uniemożliwiającej realny kontakt z chorymi. W pierwszej z nich zapadła decyzja o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu dla lekarki na czas postępowania.

Wygląda więc na to, że nad automatami do wystawiania e-recept zbierają się coraz czarniejsze chmury. Wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia dzienne limity wystawiania recept, konieczność weryfikacji historii choroby i wystawianych leków narkotycznych oraz psychotropowych (chwilowo zawieszona), postępowania NIL dotyczące lekarzy, a teraz decyzja RPP - to wszystko może mieć wpływ na ograniczenie działalności nierzetelnie działających biznesów.

