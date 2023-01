Przeglądy lekowe: kiedy wejdą do aptek? Miłkowski: jest szansa, że w tym roku

Przedstawiono wyniki pilotażu przeglądów lekowych prowadzonych w aptekach. Teraz Ministerstwo Zdrowia czeka na wyniki końcowe

Staną się one podstawą do przygotowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie farmakoterapii

Wcześniej potrzebne będą jeszcze odpowiednie zmiany w ustawie o świadczeniach gwarantowanych

Zakończenie prac związanych z wdrażaniem usługi jest możliwe do końca tego roku - ocenia wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski

Przegląd lekowy w aptekach coraz bardziej realny

27 stycznia przedstawiono wyniki fazy wykonawczej projektu pilotażu przeglądów lekowych. Pozytywne efekty są zachętą do wprowadzenia przeglądów do aptek jako świadczenia gwarantowanego. Kiedy to się stanie?

- Teraz będziemy oczekiwali na otrzymanie kompletnego raportu. Wiem, że ma to nastąpić do końca lutego. Czekamy na takie dane, jaka populacja pacjentów powinna być brana pod uwagę, kto powinien udzielać świadczeń, jak ma wyglądać współpraca pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarzami specjalistami i farmaceutami - mówił wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Te wszystkie elementy zostaną przekazane do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na początku marca. Zadaniem AOTMiT będzie przygotowanie przeglądu lekowego jako świadczenia gwarantowanego.

A to wymaga zmiany ustawy o świadczeniach. - Jak wiemy, na dziś w ustawie o świadczeniach gwarantowanych ze środków publicznych usługi gwarantowane są skatalogowane w koszykach świadczeń gwarantowanych związanych z dziedzinami, gdzie są udzielane świadczenia zdrowotne. A więc mamy katalog świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w leczeniu szpitalnym, świadczenia rehabilitacyjne i inne zakresy. Nie ma tam zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów - dodał wiceminister.

Podkreślał, że najprawdopodobniej będzie to "kilka bardzo istotnych zmian", więc resort zdrowia będzie próbował - za zgodą posłów - dopisać je do ustawy, która będzie w danym momencie procedowania.

Zmiany legislacyjne mają też uwzględnić bardzo mocne zasady współpracy pomiędzy personelem medycznym farmaceutycznym, a lekarzami i pielęgniarkami, które są ujęte w ustawie o świadczeniach.

Kolejnym krokiem niezbędnym do uruchomienia usługi, będzie przygotowanie rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie farmakoterapii. Dlatego też Agencja dostanie zlecenie na przygotowanie projektu takiego rozporządzenia.

- Ponieważ mamy to już wstępnie przedyskutowane, to mam nadzieję, że zdarzy się to jeszcze w tej kadencji Sejmu, choć posiedzeń w tym roku jest niewiele. Ale jesteśmy dobrej myśli. Wówczas wraz z rozporządzeniem moglibyśmy do końca roku zakończyć prace - podkreślił Maciej Miłkowski.

Potem, zgodnie z przyjętą strategią resortu zdrowia, będzie praca nad kolejnymi usługami. - Usług, które wydają się być efektywne klinicznie i kosztowo dla pacjenta i które mogłyby być finansowane ze środków publicznych, jest jeszcze kilka - dodał wiceminister.

Przegląd lekowy to jedna z usług świadczonych w ramach opieki farmaceutycznej prowadzony w aptekach. W ramach świadczenia farmaceuta przede wszystkim dokonuje przeglądu leków i suplementów przyjmowanych przez pacjenta.

Dzięki temu może wychwycić polipragmazję, interakcje między-lekowe lub lek-suplement. W przypadku zauważenia nieprawidłowości, kontaktuje się z lekarzem odpowiedzialnym za wystawianie recept dla danego pacjenta.

