Przegląd lekowy w koszyku świadczeń gwarantowanych? Miłkowski: 2023 rok mało realny

Trwa pilotaż programu przeglądów lekowych, dzięki któremu pacjenci mogą skorzystać z konsultacji farmaceuty w aptece w sprawie przyjmowanej listy leków

W trakcie wtorkowej - 19 lipca - debaty zorganizowanej przez Polską Agencję Prasową dyskutowano na temat pierwszych wyników pilotażu

- Bardzo częstym problemem wykrywanym przez farmaceutów była zbędna farmakoterapia - podkreślała dr hab. Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynatorka pilotażu przeglądów lekowych

- Pacjenci nie zdają sobie sprawy, że każdy kolejny lek wchodzi w interakcję ze wcześniejszymi, z przyjmowanymi suplementami diety. To może powodować całą masę dodatkowych problemów - tłumaczyła prof. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis, ekspert Komisji Europejskiej ds. efektywnego inwestowania w zdrowie z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Czy przegląd lekowy trafi do świadczeń gwarantowanych? - Chcielibyśmy tego, ale patrząc w harmonogram sejmowy już od 2023 roku może to być trudne - odpowiadał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

Trwa pilotaż przeglądów lekowych. Farmaceuci doradzają pacjentom

Od 1 czerwca, w wybranych aptekach, pacjenci mogą skorzystać z pilotażowego programu przeglądów lekowych, dzięki któremu farmaceuta doradzi choremu w sprawie przyjmowanych leków.

O tym jak wyglądają efekty pierwszych kilkudziesięciu dni trwania pilotażu dyskutowano w trakcie wtorkowej (19 lipca) debaty zorganizowanej przez PAP.

- Rzeczywiście, dzień 1 czerwca był dla nas wielkim sukcesem. To był moment, kiedy pierwsi pacjenci przyszli z torbami leków, usiedli w pokoju z dobrze przygotowanym farmaceutą i mogli przedyskutować listę przyjmowanych preparatów - podkreślała dr hab. Agnieszka Neumann-Podczaska

- To były bardzo trudne dyskusje, ponieważ bardzo częstym problemem wykrywanym przez farmaceutów była zbędna farmakoterapia - tłumaczyła koordynatorka pilotażu przeglądów lekowych, która wyliczała, iż średnia wieku pacjentów, którzy zdecydowali się skorzystać z konsultacji była powyżej 75. roku życia.

- Był też pacjent, który ukończył 102 lata, a którego do pilotażu skierował lekarz. Zgłosił się on do nas z pełną torbą leków i poprosił o przeanalizowanie ich przyjmowania - tłumaczyła Neumann-Podczaska, dodając, że najmłodszy pacjent, który dotąd wziął udział w programie miał 36 lat.

Jako problemy wykrywane najczęściej przez farmaceutów koordynatorka programu wskazała:

zbędna farmakoterapię,

działania niepożądane związane z kolejnym dodawaniem leków do już przyjmowanych,

niedostosowanie się pacjentów do zaleceń lekarzy i farmaceutów.

1 na 10 pacjentów powyżej 60. roku życia bierze co najmniej 10 leków

Ekspert Komisji Europejskiej ds. efektywnego inwestowania w zdrowie z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis podkreślała, że jest bardzo wiele osób - przede wszystkim starszych - które potrzebują pomocy w "opanowaniu tych wszystkich zleconych leków".

- Te osoby nie zdają sobie sprawy, że każdy kolejny lek wchodzi w interakcję ze wcześniejszymi. Nie mają też świadomości, że wchodzą w interakcję z przyjmowanymi suplementami diety. To może powodować całą masę dodatkowych problemów - tłumaczyła.

- Pacjenci potrzebują takiego świadczenia, ponieważ biorąc bardzo dużą liczbę leków, mają wrażenie, że ktoś nie ma nad tym pełnej kontroli - podkreślała.

- Dla pacjenta ważne jest poczucie bezpieczeństwa, że ktoś pomaga przebić się przez te wszystkie leki, gdyż bardzo często nieefektywne leczenie wynika z niewłaściwego doboru leków - dodała wyliczając, że 1 na 10 pacjentów powyżej 60. roku życia bierze co najmniej 10 leków.

Przegląd lekowy w koszyku świadczeń od 2024 roku?

Dr n. farm. Piotr Merks, koordynator pomocniczy pilotażu przeglądów lekowych, podkreślił zaś, że mamy starzejące się społeczeństwo i problemy wielolekowości będą coraz powszechniejsze.

- Przegląd lekowy powinien być systematycznym przeglądem, odbywającym się 1-2 razy w roku Obserwując rozwój tej usługi na całym świecie widzimy, że będzie to przyszłościowe i idziemy w dobrym kierunku - podkreślał dr n. farm. Piotr Merks, koordynator pomocniczy pilotażu przeglądów lekowych.

- Mam nadzieję, że za chwilę będzie to gwarantowanym świadczeniem - dodał Merks.

Czy tak się stanie? - Ten projekt ma być malutkim pilotażem, który uruchomi później normalne świadczenie i mam nadzieję, że trafi ono do każdej miejscowości, żeby pacjenci mieli do niego dostęp - odpowiadał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

- Przy finansowaniu analizujemy świadczenie pod kątem kosztów, ale zawsze łatwiej się wycenia, jak widzimy dużą efektywność. Tu widzimy, że najprawdopodobniej efektywność świadczenia będzie zdecydowanie wyższa niż faktycznie poniesione koszty - tłumaczył.

- Chcielibyśmy, żeby to było normalne świadczenie, żeby to było w koszyku świadczeń gwarantowanych, płacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiście nie ma jeszcze ustalonych kryteriów, jak mogłoby to wyglądać, ale będziemy się nad tym zastanawiali, ponieważ widać, że takie świadczenie powinno być - wyjaśniał.

Pytany o to czy w 2023 roku można spodziewać się przeglądu lekowego jako świadczenia przyznał, że taki termin jest mało realny.

- Patrzę w harmonogram sejmowy i może to być trudne. Chciałbym, żeby na pewno ruszyło to w 2024 roku. W tej chwili nie ma możliwości, nie ma takiego koszyka i musimy przygotować zmiany ustawowe, zlecić prace informatyczne - tłumaczył.

- Myślę, że w przyszłym roku byłoby trudno ze sfinansowaniem tego w całości - dodał wiceminister Miłkowski.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.