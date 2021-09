Przeciwcukrzycowa empagliflozyna zmniejsza ryzyko zgonu osób z niewydolnością serca

Wyniki badania wskazują, że empagliflozyna zapewnia 21-procentową redukcję ryzyka zgonu i hospitalizacji

Korzyść w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego została uzyskana we wszystkich podgrupach pacjentów

Wyniki badania III fazy EMPEROR-Preserved przedstawiono na tegorocznym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)

Pełne wyniki badania III fazy EMPEROR-Preserved wskazują, że empagliflozyna zapewnia 21-procentową redukcję ryzyka względnego wystąpienia złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca u dorosłych pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF) w porównaniu z placebo.

Zmniejsza ryzyko zgonu i hospitalizacji

Korzyść w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego została uzyskana we wszystkich podgrupach pacjentów - mężczyzn i kobiet, z cukrzycą i bez, niezależnie od frakcji wyrzutowej i poziomu czynności nerek.

Wyniki przedstawiono na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) 2021 i opublikowano w czasopiśmie The New England Journal of Medicine.

Analizy podstawowego drugorzędowego punktu końcowego w ramach badania wykazały, że empagliflozyna zmniejsza także o 27 procent ryzyko względne pierwszej i kolejnej hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz znacznie spowalnia pogarszanie się czynności nerek.

Ponad 60 milionów osób na całym świecie choruje na niewydolność serca, a u około połowy z nich występuje HFpEF, określana także jako rozkurczowa niewydolność serca.

Badanie kliniczne: lek vs placebo

W badaniu EMPEROR-Preserved uczestniczyło 5988 osób z niewydolnością serca. Spośród nich 4,005 miało frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF) powyżej 50 procent, a 1,983 miało LVEF między 40 a 50 procent.

Uczestnicy badania zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej empagliflozynę 10 mg (n=2,997) lub placebo (n=2,991) raz na dobę.

Dane dotyczące bezpieczeństwa terapii były zgodne z wcześniejszymi wynikami, co potwierdza dobrze ugruntowany profil bezpieczeństwa empagliflozyny.

Korzyści wykazane w badaniu EMPEROR-Preserved są zbliżone do tych stwierdzonych w badaniu EMPEROR-Reduced, w którym empagliflozyna w porównaniu z placebo znacząco, o 25% obniżyła ryzyko względne wystąpienia złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca u dorosłych pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową (HFrEF).

Będą kolejne wnioski rejestracyjne

Empagliflozyna jest obecnie wskazana do stosowania w leczeniu osób dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2. Dodatkowo jest zatwierdzona do leczenia osób dorosłych z HFrEF w Unii Europejskiej i USA.

Firma Boehringer Ingelheim planuje w 2021 r. kolejne wnioski rejestracyjne we wskazaniu do leczenia niewydolności serca. Trwają badania dotyczące wpływu empagliflozyny na ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca i zgonu u pacjentów po zawale mięśnia sercowego z wysokim ryzykiem niewydolności serca. Empagliflozyna jest również obecnie oceniana w leczeniu przewlekłej choroby nerek.





