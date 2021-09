NRA zdecydowała o wycofaniu się z udziału w protestach zawodów medycznych 11 września

W ślad za tą decyzję pojawiły się komentarze negatywne, ale też wyrażające poparcie dla decyzji Izby

Dr Piotr Merks, przewodniczący ZZPF: bardzo dobra decyzja NIA,

Protest medyków bez samorządu aptekarskiego? Szef ZZPF "To dobra decyzja"

6 września Naczelna Rada Aptekarska poinformowała, że nie posiada legitymacji do udziału w proteście zawodów medycznych 11 września.

Czytaj więcej: Protest 11 września bez farmaceutów. NRA: nie mamy legitymacji do tak radykalnych działań

Podtrzymuje dotychczasowe postulaty wielokrotnie kierowane do Ministra Zdrowia, potwierdzone przez wspólne zobowiązanie do ich realizacji, zawarte w porozumieniu NRA i Ministra Zdrowia - Strategii na rzecz Rozwoju Aptek.

Nadal też popiera wszelkie postulaty dotyczące zwiększenia wynagrodzeń farmaceutów zatrudnionych w szpitalach i innych zakładach leczniczych.

Po opublikowaniu komunikatu pojawiły się komentarze.

Czytaj więcej: Farmaceuci łamistrajkami? Komentarze po stanowisku Naczelnej Rady Aptekarskiej

Padły słowa o łamistrajkach, braku solidarności z innymi zawodami medycznymi, ale też wewnątrz zawodowo ("farmaceuci z aptek nie potrafią solidaryzować się z tymi ze szpitali").

Bardzo dobra decyzja NIA!

Są też jednak głosy przyznające, że to dobra decyzja.

Dr Piotr Merks, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Farmacji: Bardzo dobra decyzja NIA, postulaty strajkujących też mnie nie przekonały, beznadziejnie przygotowany strajk, stopy bym tam nie postawił. Wiele osób ze strajkującego środowiska sama nie zgodziła się na strajk, nie popiera organizatorów.

Farmaceuta Krzysztof Konieczka: "Bardzo dobra decyzja Naczelnej Rady Aptekarskiej!"

Farmaceuta Michał Chrostowski zwraca uwagę na uwarunkowania, w jakich dzisiaj funkcjonuje apteka ogólnodostępna, co nie sprzyja udziałom w protestach:

"A bym sobie tak postrajkował między pacjentami, szczepieniami, dostawami towaru. Chcieć by się chciało tylko czasu brak. Zresztą do póki nic nie dostajemy od państwa bo apteka to jednak sektor prywatny, nikt strajkować nie będzie. Przyjdzie manager i powie że strajkujesz wylatujesz. Na twoje miejsce jest 4 innych chętnych za mniejsze pieniądze".

Czytaj więcej: Niedzielski: spotkałem się ze środowiskiem farmaceutów. "Wycofali się z protestu"

Farmaceuta szpitalny z pensją niższą niż sprzedawca

Michał Grocholski zwrócił uwagę, że komunikat dotyczy braku udziału w protestach samorządu, a nie farmaceutów: Nie bez farmaceutów, tylko bez samorządu nas reprezentującego.

Decyzja samorządu nie oznacza wycofania poparcia dla postulatów farmaceutów szpitalnych o wyższe wynagrodzenie, bo te są niskie.

Farmaceutka szpitalna Ksenia Czech-Staszczyk przypomniała o zarobkach w tej grupie specjalistów:

"NRA czy Wy wiecie ile zarabia farmaceuta szpitalny? Podpowiem, bez specjalizacji mniej niż sprzedawca w Pepco (z całym szacunkiem dla sprzedawców), ze specjalizacją niewiele więcej. Wiecie, że chętnych do pracy praktycznie brak?"

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.