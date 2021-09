Promowanie szczepień w aptekach jest legalne? Piotr Merks: bałbym się

Apteki są przygotowane do wykonywania szczepień, a apteczne punkty szczepień spełniają wszystkie wymagania w tym zakresie

Obecnie na terenie szkół, dzieci w wieku od 12 roku życia do 15 roku życia mogą skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19

W Wielkiej Brytanii odsetek zaszczepionych dzieci w szkołach wynosi około 70 procent

Apteki od niedawna mogą szczepić przeciw covid-19, trwają prace, by rozszerzyć ich kwalifikacje na szczepienia przeciw grypie.

Czytaj więcej: Ewa Krajewska: opcja wykonywania szczepień przeciw grypie przez farmaceutów - prace na zaawansowanym etapie

- Jako farmaceuta rozpocząłem szczepienia w Wielkiej Brytanii w 2007 roku. Marzyłem po powrocie do Polski, żeby to przenieść. I stało się – mówił dr Piotr Merks, przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Farmacji, podczas tegorocznego Flu Forum (23 września).

„Zapraszamy do apteki na szczepienie”

Ekspert opowiedział m.in. czy w Anglii można legalnie promować szczepienia.

- Sposób promowania jest trochę inny niż w Polsce. Widzę ogromne ograniczenia. Boję się jako apteka robić pewne rzeczy. W miejscowości, w której pracuję, w aptece w Żyrardowie, jeden z punktów szczepień reklamuje się w gazecie. Ja się boję tego zrobić. A uważam, że mógłby spokojnie promować tego typu aktywności apteki.

Przyznał, że jedyną promocją, którą robi, to przyuczenie personelu apteki, aby pacjentom z grup ryzyka rekomendował szczepienie w aptece, dając karteczkę: „zapraszamy do apteki na szczepienie”.

- Nie wiem, czy to jest legalne, ale coś muszę robić, żeby się pokazać – mówił dr Merks.

Wskazał na efekty: - Jednego dnia na szczepieniu miało być 8 osób, przyszło 13. W ubiegłym tygodniu był dzień, kiedy miało być 30, a przyszły 44 osoby. Te wyniki są bardzo dobre. Jestem bardzo zadowolony z comiesięcznej pracy w zakresie szczepień.

Polacy mają zaufanie do farmaceutów

Do wykonania szczepienia w aptece przekonywała też Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej:

- Apteki są przygotowane do wykonywania szczepień, a apteczne punkty szczepień spełniają wszystkie wymagania w tym zakresie. Również farmaceuci są przygotowani do wykonywania i kwalifikacji do szczepień. Chcielibyśmy, by nasze umiejętności zostały wykorzystane do szczepień przeciwko grypie, bo jesteśmy do tego przygotowani.

Prezes NRA przypomniała, że już 9 tys. farmaceutów zostało przeszkolonych:

- Szkolenia były dwustopniowe: teoretyczne i praktyczne. Szczepienia przeciwko covid-19 są trudniejszymi szczepieniami. Przeciwko grypie są łatwiejsze. Posiadamy wiedzę w zakresie działań niepożądanych i postępowania w przypadku zagrożeń życia.

- Pacjenci dużym zaufaniem obdarzają aptekę i farmaceutów. Z ankiety, które niedawno prowadziliśmy, ponad 90 proc. osób odwiedzających aptekę ufa farmaceucie, jego wiedzy i umiejętnościom, ale też mają zaufanie do samych aptek. Chcieliby też dalszego poszerzania szczepień o kolejne. Dodatkowo apteki są łatwo dostępne - dodała.

Szczepienia nie tylko w aptekach, ale i szkołach

Jak podkreślał prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, pierwsze partie szczepionek przeciw grypie trafiły już do aptek i placówek medycznych.

- Kolejne będą sukcesywnie dostarczane w 12 transzach, a do Polski łącznie ma trafić blisko 4 mln dawek, z czego 1,36 mln trafi do aptek, 760 tys. będzie przeznaczone do zakładów opieki zdrowotnej, pozostała część zostanie zakupiona przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Uczestnicy debaty poruszyli również kwestię wdrożenia standardów dotyczących szczepień przeciw COVID-19 oraz umożliwienie realizacji szczepień przeciw grypie w placówkach szkolnych. Obecnie na terenie szkół, dzieci w wieku od 12 r.ż. do 15 r.ż. mogą skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19.

Modelowy przykład z Wielkiej Brytanii

W ocenie ekspertów, wartym rozważenia jest wprowadzenie możliwości przeprowadzenia w szkołach szczepień przeciw grypie, szczególnie dla dzieci poniżej 12 r.ż., które obecnie nie mogą przyjąć szczepionki przeciw COVID-19.

- Dzieci po skończeniu 6 miesiąca życia powinny być szczepione przeciw grypie, takie są rekomendacje międzynarodowe towarzystw nie tylko pediatrycznych. Obecnie szczególnie ważne jest szczepienie dzieci w wieku szkolnym, ale także tych dla których jeszcze nie jest rekomendowana szczepionka przeciw chorobie koronawirusowej - komentowała prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ordynator Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

- Szczepienia w szkołach, które w sposób modelowy są wykonywane w Wielkiej Brytanii (odsetek zaszczepionych dzieci w szkołach wynosi około 70 procent), mogłyby w sposób znaczący przyczynić się do ograniczenia występowania grypy w całym społeczeństwie. Dlaczego ? Dzieci są głównymi transmiterami wirusa grypy ale pamiętajmy, że same tez mogą ciężko chorować na grypę - dodała.

Jedna wizyta, dwie szczepionki

W tym sezonie eksperci rekomendują jednoczasowe (w czasie jednej wizyty, w dwie różne kończyny) szczepienia przeciw COVID-19 i grypie wszystkimi dostępnymi dla danej grupy wiekowej na polskim rynku szczepionkami. Szczepienie przeciw grypie może być zrealizowane zarówno z pierwszą, jak i kolejnymi dawkami szczepionek przeciw COVID-19.

Czytaj więcej: Eksperci apelują: szczepienia na grypę i COVID-19 podczas jednej wizyty

Od tego roku z bezpłatnych szczepień realizowanych na terenie placówek medycznych będą mogły skorzystać następujące grupy: osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptekach ogólnodostępnych, diagności laboratoryjni, nauczyciele, pracownicy pomocy społecznej, osoby z domów pomocy społecznej, funkcjonariusze i żołnierze.

W tym sezonie grypowym na bezpłatne szczepionki przeciw grypie dostępne w aptekach mogą liczyć seniorzy powyżej 75 r.ż. oraz kobiety w ciąży. 50% refundacja dotyczy osób w wieku 65-74 lat, osób w wieku od 18-64 lat z chorobami współistniejącymi oraz dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat.

Dzieci będą mogły skorzystać ze szczepionek w formie donosowej i domięśniowej, dla pozostałych grup będą dostępne szczepionki domięśniowe. Grupy nieobjęte refundacją również mogą skorzystać ze szczepień przeciw grypie w pełnej odpłatności.

Szczepienia przeciwko grypie. Dla kogo bezpłatne? LISTA uprawnionych

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.