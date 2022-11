Projekt ustawy o Funduszu Medycznym w sejmowej Komisji Zdrowia. Co rekomendują posłowie?

Posłowie sejmowej komisji zdrowia rozpatrzyli poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym

Większość była przeciwna rozszerzeniu badań genetycznych w ramach Funduszu o populację dorosłych

Kwestia rozszerzenia finansowania diagnostyki genetycznej lub genowej na całą populację, więc również na osoby powyżej 18. roku życia, wymaga dodatkowych analiz i opracowania kryteriów merytorycznych - uzasadniła negatywne stanowisko przedstawicielka Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka

"Nie" dla rozszerzenia populacji do badań genetycznych

4 listopada 2022 roku posłowie sejmowej komisji zdrowia rozpatrzyli 7 poprawek zgłoszonych w czasie wczorajszego, drugiego czytania do projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Większość z nich dotyczyła kwestii rozszerzenia badań genetycznych w ramach Funduszu o populację dorosłych. Zaproponowano m.in. utworzenie dodatkowego funduszu w ramach tej ustawy - subfunduszu diagnostycznego.

- Zgodnie z projektem świadczenia finansowane mają być dla osób do ukończenia 18 lat. Na pewno kwestia rozszerzenia finansowania diagnostyki genetycznej lub genowej na całą populację, więc również na osoby powyżej 18. roku życia, wymaga dodatkowych analiz i opracowania kryteriów merytorycznych. Nie ma dzisiaj wskazań medycznych, zgodnie ze stanowiskiem ekspertów, aby była konieczność, ale przede wszystkim uzasadnienie tego, aby całą populację tym objąć, tj. ok. 180 tys. osób, w przeciwieństwie do ok. 1,5 tys. dzieci, które tymi świadczeniami powinny być objęte - mówiła podczas II czytania w Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta RP.

- Nie oznacza to jednak, że nie ma otwartości Kancelarii Prezydenta RP. (...) Rada Funduszu Medycznego wyraziła również przekonanie, że to jest na pewno kwestia dalszych prac, wypracowania kryteriów, w oparciu o które powinny być osoby chore kierowane do tego typu świadczeń - dodała.

Poprawka zgłoszona na wniosek uwag ze strony grup pacjenckich

Poseł Rajmund Miller z Koalicji Obywatelskiej zaproponował poprawkę dotyczącą zasad refundacji leków w ramach Funduszu Medycznego.

- Jest to poprawka zgłoszona na wniosek uwag ze strony grup pacjenckich. Poprawka pozwoli na to, by rozpoczęte kuracje mogły być dalej kontynuowane z takimi samymi opłatami jak dotąd. Ze względu na to, że mamy specyficzny sposób podpisywania umów z producentami na zakup leków, który obarcza potem producenta kosztami dalszych kuracji. I dlatego producenci tych najnowszych leków nie są zainteresowani specjalnie podpisywaniem kontaktów na te leki - uzasadniał. Oto treść poprawki:

propozycja.png

O co chodzi? O wymóg kontynuacji finansowania leczenia przez firmę, jeżeli po dwóch latach nie uda się dojść do porozumienia z resortem zdrowia i przedłużyć umowy. Firmy oceniają to jako duże ryzyko biznesowe.

Mateusz Oczkowski, naczelnik wydziału refundacyjnego Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ wyjaśnił, dlaczego resort jest przeciwny tej poprawce.

- Jeśli chodzi o działania niepożądane, dopuszczenie do obrotu w Polsce związane jest z udowodnieniem jego skuteczności. Jeśli lek w ogóle nie działa i ma działania niepożądane, zostaje wycofany z użycia. Jeśli chodzi o sam fakt uchylenia decyzji refundacyjnej, to jest to skonsumowane w art. 33 ustawy o refundacji, gdzie są zapisane przesłanki, że jeżeli w trakcie refundacji udowodniono jest nieskuteczność albo brak skuteczności przeważa nad innymi aspektami, to również jest to przesłanka do uchylenia decyzji - uzasadniał.

Posłowie komisji odrzucili poprawki opozycji, przejęli jedną autorstwa PiS - zmiana w art. 28 ustawy, dotyczącej przeznaczenia dofinansowania ze środków Subfunduszu Rozwoju Profilaktyki - dodaje się w ust. 1 pkt 3 i 4 w brzmieniu:

3) finansowanie realizacji świadczeń z zakresu programów zdrowotnych;

4) finansowanie szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Teraz projekt wróci na sejmową salę plenarną.

Najważniejsze propozycje zmian w ustawie o Funduszu Medycznym

Nowelizacja ustawy została zaproponowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zawiera przepisy, które umożliwiają sfinansowanie przez ministra zdrowia zakupu szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Aktualnie obowiązujący przepis art. 18 ust. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi umożliwia zakup szczepionek przez ministra zdrowia wyłącznie na potrzeby szczepień obowiązkowych.

Projekt przewiduje też dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego (zwłaszcza wielkoskalowych badań genomowych i innych badań genetycznych u dzieci i młodzieży realizowanych w szczególności w związku z leczeniem chorób onkologicznych i chorób rzadkich).

Ponadto przewiduje podwyższenie limitu wydatków na technologie lekowe z 5 proc. do 10 procent, a w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3 proc. do 4 procent.

Zaproponowano także zmiany, mające na celu objęcie finansowaniem w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego istniejących wyrobów medycznych oraz sprzętu medycznego wraz z oprogramowaniem, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne oraz pozwalające na usprawnienie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta.

Zakłada też możliwość finansowania innowacyjnej technologii lekowej przez okres dwóch kolejnych lat, czyli łącznie przez 4 lata w przypadku, w którym dotychczasowe dane kliniczne zebrane z procesów leczenia uniemożliwiały prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydanie opinii, dotyczącej skuteczności leczenia tym lekiem.

