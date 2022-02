Projekt listy leków refundowanych od 1 marca 2022 roku

Jest projekt listy leków refundowanych, który wejdzie w życie od 1 marca 2022 roku

15 lutego resort zdrowia zapowiedział od 1 marca refundację trzech terapii stosowanych w chorobach rzadkich

Ta decyzja refundacyjna jest ważnym kamieniem milowym dla osób cierpiących na mukowiscydozę w Polsce - podkreśla Marek Macyszyn, dyrektor generalny Vertex Pharmaceuticals w Polsce

Uwagi można zgłaszać do 17 lutego 2022

Ministerstwo Zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 marca 2022 roku.

Uwagi do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia można zgłaszać w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 17.02.2021 r. (czwartek) do godz. 18.00.

Obwieszczenie zawiera:

Podstawy limitu: apteka

Podstawy limitu: programy lekowe i chemioterapia

Projekt załącznika do obwieszczenia

Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta

Zmiany urzędowych cen zbytu i nowe produkty

Podziękowania dla polskich władz za współpracę

Refundowany będzie lek Kaftrio u pacjentów z mukowiscydozą. Druga technologia, która będzie refundowana to Oxlumo na leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1. Trzecia refundowana technologia dla pacjentów z chorobą ultrarzadką to lek Translarna dla pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a.

W związku z informacją resortu zdrowia, firma Vertex, producent leku stosowanego u pacjentów z mukowiscydozą, wydała oświadczenie:

- Ta decyzja refundacyjna jest ważnym kamieniem milowym dla osób cierpiących na mukowiscydozę w Polsce. Cieszymy się, że od 1 marca 2022 roku osoby kwalifikujące się do terapii w ramach programu lekowego, będą miały teraz dostęp do leczenia nakierowanego na funkcjonowanie białka, którego mutacja stanowi bezpośrednią przyczynę ich choroby - podkreśla Marek Macyszyn, dyrektor generalny Vertex Pharmaceuticals w Polsce.

Dodał: - Stawiamy sobie za cel, aby nasze leki były dostępne dla jak największej liczby pacjentów na całym świecie. Chciałbym podziękować polskim władzom za współpracę w procesie refundacyjnym i uznanie wartości modulatorów CFTR. Ogromnie doceniamy ukierunkowane na współdziałanie zaangażowanie wszystkich osób biorących udział w podjęciu tej decyzji.