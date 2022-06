Program FENG. "Chcemy, by wartość dodana z obszaru B+R została z nami na dłużej"

Na program FENG jest przeznaczone prawie 8 miliardów euro, z których ponad połowa - 4,3 mld euro, trafi na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych i finansowania ich wdrożeń

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Niedługo firmy będą mogły korzystać ze wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Kto może być beneficjentem FENG?

Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Odbiorcami programu są przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora firm małych i średnich, ale również duże firmy będą mogły korzystać ze środków programu FENG.

Na program mamy przeznaczone prawie 8 miliardów euro. Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, będziemy kładli duży nacisk na projekty, które wiążą się z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. To co różni ten program od poprzedniej perspektywy to fakt, że przedsiębiorca w ramach jednego projektu będzie mógł ubiegać się o środki zarówno na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, jak również na wdrożenie nowych technologii i rozwiązań.

Ze wspomnianych 8 mld euro, ponad połowa - 4,3 mld euro, trafi na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych i finansowania ich wdrożeń.

Etap wdrożenia jest bardziej kosztowny. Jak to zostało rozwiązane w programie?

Rzeczywiście najbardziej kapitałochłonny jest obszar wdrożenia, czyli zastosowanie nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej. W tym zakresie będziemy kierować się zasadami pomocy publicznej. Finansowanie wdrożeń będzie oparte o tak zwaną regionalną pomoc inwestycyjną, a zatem w zależności od tego, w którym regionie będzie realizowana dana inwestycja.

Znaczenie będzie miała też wielkość przedsiębiorstwa. Zasada jest taka, że im mniejsza firma, tym intensywność pomocy rośnie. W przypadku firm dużych intensywność pomocy określono maksymalnie na poziomie 50 procent, dla firm mikro maksymalna intensywność wynosi 70 procent.

Wychodzimy z założenia, że duża firma ma lepszy dostęp do kapitału i lepszy poziom finansowania na rynku. Z kolei sytuacja konkurencyjna firm mniejszych na danym rynku jest gorsza, więc będzie mogła liczyć na większą pomoc.

Czy oznacza to położenie nacisku na pobudzenie i zachęcenie do działalności innowacyjnej mniejszych firm?

Tak, taka filozofia przyświeca zarówno zasadom pomocy publicznej, ale też polityce spójności.

Zwracam uwagę na strukturę naszej gospodarki: przeważają w niej firmy z sektora MŚP. Oczywiście nie zapominamy o firmach dużych, które stanowią bardzo ważny dział naszej gospodarki i są aktywne, jeśli chodzi o rozwój innowacyjności, otwartości na współpracę z jednostkami naukowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Są też bardziej dojrzałe i chętnie inwestują w działalność badawczo-rozwojową.

Ale liczymy, że teraz będą bardziej otwarte na współpracę z małymi i średnimi firmami. Taka współpraca siłą rzeczy wymusi po stronie mniejszych podmiotów pewne standardy, dostosowanie technologiczne i odpowiednią jakość.

Gdzie firmy mogą składać wnioski?

Zdecydowaliśmy się na to, żeby podzielić strumienie środków, jeśli chodzi o instytucje, które będą przyjmować wnioski. Firmy z sektora MŚP będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach FENG w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która ma doświadczenie we wspieraniu sektora małych i średnich firm. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy będą to samodzielne firmy czy funkcjonujące w konsorcjach.

Natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie instytucją przyznającą dofinansowanie dużym firmom, ale nie tylko w ramach ich samodzielnych projektów, ale również wszelkich odmian konsorcjów dużych firm z MŚP, na przykład z organizacjami badawczymi czy organizacjami pozarządowymi.

Jakie jeszcze różnice będą w podejściu do firm dużych i małych przy przedzielaniu środków?

Kolejne rozróżnienie będzie dotyczyło tego, że w przypadku dużych firm komponent badawczo-rozwojowy będzie obligatoryjny. W dalszej kolejności, w zależności od decyzji firmy i jej strategii, będzie mogła dobrać dodatkowe komponenty: na wdrożenia innowacji, na rozbudowę infrastruktury B+R, na przykład na stworzenie działu badawczo rozwojowego. Będzie mogła również uzyskać wsparcie dla wszelkiego rodzaju inwestycji związanych z zazielenieniem przedsiębiorstw, z zastosowaniem ekologicznych technologii.

Natomiast w przypadku sektora MŚP, firmy będą miały do wyboru jeden z modułów obligatoryjnych: albo komponent badawczo-rozwojowy albo wdrożenie innowacji. Mogą też oczywiście dobrać fakultatywny moduł związany z zazielenieniem, cyfryzacją, internacjonalizacją, infrastrukturą B+R albo kompetencjami.

Jest to dużo bardziej elastyczna forma wsparcia. Do tej pory firmy nie mogły w jednym projekcie dostać finansowania na B+R i wdrożenie. Zakładamy, że teraz firma będzie mogła złożyć jeden wniosek i już na tym etapie otrzyma informację czy projekt jako całość ma sens, czy spełnia kryteria i czy może liczyć na dofinansowanie również na inne obszary.

Modułowość zapewnia elastyczność: to nie firma ma dostosowywać się do programu, tylko jest możliwość dostosowania wsparcia do potrzeb firmy. Chcemy też zaproponować dosyć długie konkursy, które będą trwały po co najmniej pół roku. Mamy nadzieję, że udział w programie będzie świadomą decyzją firm.

Kto będzie oceniał wnioski?

Sam proces oceny będzie organizowany przez wspomniane instytucje: PARP i NCBR. Wnioski będą oceniane przez ekspertów branżowych i ekspertów finansowych.

Zakładamy, że zostanie zastosowany model oceny, polegający na spotkaniach ekspertów, podczas których firma może przedstawić swój projekt, wytłumaczyć, odpowiedzieć na pytania i uwagi. Dopiero po takim spotkaniu będzie zapadała ostateczna decyzja. W ramach tego procesu oceny przewidujemy, że projekt będzie mógł być poprawiony.

Czy beneficjentami programu będą mogły być też firmy, które większość czy nawet całość prac badawczo-rozwojowych zlecają firmom zewnętrznym, skupiając się na procesie badania i rozwoju, a nie „inwestycjom w mury”?

Zakładamy, że beneficjent musi mieć swój dział badawczo-rozwojowy. Chcemy, żeby to były projekty, gdzie prace badawczo-rozwojowe są prowadzone przez firmę. Oczywiście nie wykluczamy współpracy firmy w tym obszarze, ale nie może być tak, że 100 procent działalności badawczo-rozwojowej jest podzlecane.

To są środki, które mają pobudzać naszą gospodarkę i dobrze by było, by cała wartość dodana i know-how z obszaru B+R zostały z nami na dłużej niż tylko na okres realizacji projektu.

A jak ma się do tego komponent internacjonalizacji? W farmacji często jest tak, że moment komercjalizacji de facto oznacza sprzedaż spółki na pewnym etapie dużym koncernom, które potem czerpią zyski z wynalazku.

Jeśli chodzi o internacjonalizację i wspieranie procesu komercjalizacji to mówimy o pomocy w zakresie umiędzynarodowienia, promowania produktów albo też zapewnienia środków na ochronę własności przemysłowej poza Polską oraz wsparcie w sytuacjach, kiedy te prawa zostaną naruszone.

Naszym celem jest to, żeby projekty były realizowane w Polsce, żeby wyniki prac badawczo-rozwojowych zostawały w Polsce i tu były komercjalizowane.

Na ile zapisy programu będą elastyczne? Czasami w trakcie trwania projektu okazuje się, że obrany cel powinien być zmieniony. Co w takich sytuacjach?

Jeżeli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie, to takie działania będą podejmowane. Czasem zmiana będzie dotyczyła przesunięcia kosztów i wystarczy, jak firma nas o tym poinformuje. Jeśli będą to zmiany w zakresie merytorycznym, to być może projekt zostanie poddany ponownej ocenie przez eksperta branżowego, czy rzeczywiście proponowana zmiana jest uzasadniona lub czy nie odbiega za bardzo od głównych założeń projektu. Tak to funkcjonowało do tej pory i takie podejście będzie kontynuowane w przyszłej perspektywie.

Zdarzały się również sytuacje, gdy podejmowana była decyzja o zakończeniu projektu, bo kontynuowanie prac było nieefektywne i niezasadne. Wtedy projekt jest zamykany i nie żądamy zwrotu środków za wcześniejsze etapy. To jest pewna akceptacja dla ryzyka, które jest podejmowane w danym projekcie.

Innowacyjność w projektach ma być rozpatrywana nie tylko z punktu widzenia nowego produktu, ale również nowego procesu. Czy to ma być proces nowy zupełnie w firmie czy proces nowy w skali kraju?

Będziemy mieć dwa różne instrumenty. Główny strumień wsparcia będzie kierowany na innowacyjność na poziomie kraju - dany produkt, usługa lub proces ma być nowy w skali kraju. Ale przewidujemy też instrument dedykowany wyłącznie firmom małych i średnim, który będzie wspierał innowacyjność na poziomie przedsiębiorstwa.

Ten drugi rodzaj konkursów będzie sprofilowany tematycznie. Będzie koncentrować się na obszarach związanych z europejskim Zielonym Ładem, czyli nowymi rozwiązaniami w zielone technologie, z cyfryzacją i z wyzwaniami społecznymi. Myślę, że jest to dosyć ciekawa koncepcja, związana z innowacjami społecznymi, np. ze starzeniem się społeczeństwa.

Czy obecna współpraca nauki biznesem jest optymalna? Jakie instrumenty przewidziano, które mogłyby zachęcać do tej współpracy?

Choć jest lepiej niż było kilka lat temu, to na pewno jeszcze nie jest optimum. Ale już do maksimum to nam bardzo daleko.

Trochę zmienił to program Inteligentny rozwój, gdzie wymagana była współpraca firm z organizacjami badawczymi i jednostkami naukowymi, które mogły być podwykonawcami. Ale oczywiście to jest znacznie szerszy temat niż tylko kwestia tego, jak położymy akcenty w finansowaniu.

Firmy dostrzegają już potrzebę współpracy z organizacjami badawczymi, bo wiedzą, że jeśli chcą być bardziej konkurencyjne na rynku europejskim czy światowym, to muszą inwestować w B+R. Czasami po prostu łatwiej jest wykorzystać know-how powstające na uczelniach i w organizacjach naukowych.

Natomiast po stronie uczelni czy organizacji badawczych potrzebna jest większa otwartość i przede wszystkim dopracowanie procedur, by przedsiębiorca mógł się zgłosić do organizacji badawczej i w jednym miejscu uzyskać rzetelną informację na temat warunków współpracy.

Dziś te światy już się widzą. Natomiast na pewno jeszcze jest dużo do zrobienia z punktu widzenia warunków współpracy, standardów i kwestii systemowych, żeby obie strony widziały korzyści z tej współpracy.

W innej części programu planujemy wzmocnić centra transferu technologii, czyli miejsca, które powinny zasilać uczelnię w wiedzę, w jaki sposób komercjalizować wyniki badań naukowych i prac rozwojowych. Będziemy starać się podnosić kompetencje pracowników centrów, ale również szerszej współpracy z rynkiem venture capital.

Bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o pobudzenie współpracy między nauką a biznesem odgrywa kwestia parametryzacji uczelni. Chodzi o kryteria, według których uczelnie są oceniane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W zależności od tego, ile punktów za poszczególne kryteria zostanie przyznane danej uczelni, dostaje ona większe środki z budżetu państwa. Te punkty można przyznawać za publikacje, ale również za przychody z komercjalizacji.

Dzisiaj jednak wystarczy spojrzeć, ile osób pracuje w centrach transferu technologii na naszych uczelniach. Takie osoby można liczyć na palcach jednej ręki. To jest obszar pracy do wykonania. Ale to musi być też priorytetem uczelni. Bo bez tego wsparcia, nawet najlepsi naukowcy, niczego nie dokonają.

Mamy już jakieś sukcesy w komercjalizacji projektów, które powstały przy wsparciu ze środków pomocowych?

Mamy, oczywiście. Jeden to na przykład projekt młodej polskiej fizyk Olgi Malinkiewicz, która odkryła i opracowała perowskity, które zastępują krzem w ogniwach fotowoltaicznych, a w skład zespołu badawczego wchodzą naukowcy o uznanej światowej renomie.

Pierwsze dotacje na ten projekt pochodziły z programu Inteligentny Rozwój, gdzie w ramach konkursu „Szybka ścieżka” przeprowadzono prace badawczo rozwojowe nad uzyskaniem pierwszego na świecie ultra cienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów nadrukowanego metodą electronic inkjet na podkład elastyczny. Projekt miał na celu uzyskanie prototypu produktu nowego w skali światowej – ogniwa perowskitowego gotowego do wdrożenia do produkcji przemysłowej.

Saule Technologies Sp. z o.o. jako jedna z pierwszych firm na świecie rozpoczęła prace nad komercyjnym wykorzystaniem perowskitów, zidentyfikowanych ostatnio jako obiecująca alternatywa dla stosowanego obecnie w ogniwach fotowoltaicznych krzemu z uwagi na wysoką wydajność, niską cenę materiału i kosztów produkcji. Były też dotacje na pewne obszary prac badawczo-rozwojowych. Potem pojawił się inwestor. Dzisiaj już jest fabryka paneli fotowoltaicznych wykonanych z perowskitu.

