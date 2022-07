Prof. Niżankowski: jak się operuje zdrowych, to ma się najlepsze wyniki. Jak dobrze mierzyć efekty leczenia?

Prof. Rafał Niżankowski: Podstawowe pytanie, na które trzeba sobie na samym początku odpowiedzieć to czemu dany rejestr ma służyć? W moim przekonaniu rejestr powinien służyć przede wszystkim jako narzędzie poprawy jakości udzielanych pacjentom świadczeń i opieki

Jedne z lepiej działających rejestrów funkcjonują w Skandynawii. W zachodniej Danii, w ośrodku akademicki Aarhus jest centrum prowadzące większość duńskich rejestrów klinicznych w 50 różnych schorzeniach

Akredytacja i rejestry kliniczne są uzupełniającymi się wzajemnie spojrzeniami na jakość opieki medycznej. Akredytacja mówi nam, że dany szpital ma wdrożone pewne procedury, zachowuje standardy i na podstawie tego możemy się spodziewać, że będzie miał dobre efekty leczenia

Najlepszym sposobem na sprawdzenie tych efektów są właśnie kliniczne rejestry pacjentów ukierunkowane na jakość

Resort zdrowia stracił zainteresowanie tematem

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: - Często słyszę o potrzebie tworzenia rejestrów jako narzędzia, które pomoże podejmować racjonalne decyzje. Powiedział Pan, że nasze rejestry są do niczego. Co takiego muszą mieć, by spełniać swoją funkcję?

Prof. Rafał Niżankowski: - Teraz często szermuje się słowem rejestr, ale książka telefoniczna też jest rejestrem. Pojęcie jest tak szerokie, że pojawia się pokusa nazywać rejestrem różne rzeczy. Na przykład monopol na rejestry medyczne uzurpowało sobie Centrum Systemów Informatycznych, bo prowadzą spis lekarzy, farmaceutów i kilka innych. Ale nie o taki rejestr chodzi. Podstawowe pytanie, na które trzeba sobie na samym początku odpowiedzieć to czemu dany rejestr ma służyć? W moim przekonaniu rejestr powinien służyć przede wszystkim jako narzędzie poprawy jakości udzielanych pacjentom świadczeń i opieki.

Powstały w kraju różne rejestry, ale nie mają one wyraźnie wskazanego celu, jak na przykład poprawy jakości opieki. Z rozmów wiadomo, iż najczęściej ich twórcy chcieliby w oparciu o gromadzone dane pisać publikacje, śladem swoich kolegów z Zachodu, którzy w oparciu o swoje rejestry robią bardzo ciekawe badania, pokazując sytuacje i wyniki w rzeczywistych warunkach praktyki medycznej (oparte na tzw. Real World Data). Badania kliniczne prowadzone są w warunkach szczególnych, określonych przez autorów badania tak, aby zmaksymalizować szansę uzyskania pozytywnych wyników. Odpowiadają na pytanie czy dany lek (technologia leczenia) jest skuteczna i bezpieczna w sytuacjach idealnych. W przeciwieństwie do tego rejestry gromadzą dane w warunkach codziennej, rutynowej opieki medycznej i odpowiadają na pytanie, na ile lek (ściślej technologia leczenia) sprawdza się w praktyce.

Wiemy, że do badań klinicznych bardzo starannie dobiera się pacjentów. Eliminuje się na przykład wszystkich chorych „niewygodnych”, u których jest duże ryzyko, że efekt nie będzie korzystny. Taka selekcja pacjentów często decyduje o pozytywnym wyniku. Takie wyniki stanowią przesłankę aby sądzić, że lek zastosowany w powszechnej praktyce też będzie dobrze działał. Ale tak niestety nie zawsze się dzieje. Żeby ustalić, czy lek dobrze działa czy nie, trzeba mieć punkt odniesienia czyli badać jednocześnie efekty zwykle innego leku, który można zastosować u tych samych pacjentów. Badania kliniczne często prowadzone są z porównaniem do placebo lub leku, ale nie tego, który stanowi realną alternatywę w naszym kraju.

W związku z powyższym nie wystarczy zrobić rejestru pacjentów leczonych tylko wybranym, np. nowym bardzo drogim lekiem. Tak jak w badaniach klinicznych zawsze jest punkt odniesienia, tak w praktyce klinicznej nową opcję sprawdza się wobec dotychczas stosowanej. Ta nowa ma być lepsza niż dotychczasowa. W praktyce okazuje się czasem, że nie koniecznie tak jest.

Parę lat temu była głośna sprawa finansowania terapii protonowej jako nowej, ponoć lepszej formy radioterapii. W Instytucie Fizyki w Krakowie był odpowiedni akcelerator pozwalający na naświetlanie chorych wiązką protonów, które posiadają bardzo ciekawą charakterystykę. Teoretycznie krakowski akcelerator powinien mieć w pewnych nowotworach przewagę na klasyczną teleradioterapią fotonową. Zrobił się szum medialny, że ta wspaniała technika choć dostępna, jest zbyt słabo wykorzystywana w polskiej onkologii. Może byłby sens wykorzystać w pełni możliwości krakowskiej instalacji? Przegląd literatury naukowej nie dawał jednoznacznej odpowiedzi, którzy pacjenci skorzystaliby na tym. Ówczesny wiceminister zdrowia, dr Krzysztof Łanda zwrócił się do mnie, żebym pomógł dyrekcji Instytutu stworzyć rejestr pacjentów leczonych protonami.

Kiedy przyjrzałem się problemowi bliżej, okazało się, że to jest znacznie trudniejsze zadanie niż tylko spisać rozpoznania, stany pacjentów, detale naświetlania protonami, efekty i powikłania.

Żeby móc powiedzieć coś wiarygodnie o korzyściach tej terapii, trzeba ją było odnieść do leczenia zwykłymi akceleratorami. W różnych regionach kraju te same patologie leczone są w różny sposób. Trzeba byłoby więc stworzyć ogólnopolski rejestr chorób leczonych radioterapią albo rejestr serwisów radioterapii i porównywać efektywność i bezpieczeństwo radioterapii protonami z innego rodzaju klasycznymi metodami teleradioterapiami oraz nowoczesnymi metodami napromieniowania (np. cyberknife), które nie używają protonów, tylko fotonowy strumień cząstek. Powstał więc problem stworzenia nie rejestru dla protonów, tylko rejestru radioterapii w Polsce, co oznaczałoby objęcie tym rejestrem wszystkich pracowni radioterapii i tego, jak leczą. Było to fascynujące wyzwanie, ale resort zdrowia stracił zainteresowanie tematem.

RZ: - Możemy nie wyważać drzwi i skorzystać z rozwiązań przyjętych w innych państwach?

Prof. Rafał Niżankowski: - Oczywiście, mamy szereg wzorców. Byłem w kilku ośrodkach prowadzących rejestry kliniczne, m.in. w Danii, Szwecji, Holandii. To są kraje najbardziej zaawansowane w tym względzie, zwłaszcza kraje skandynawskie. W zachodniej Danii, w ośrodku akademicki Aarhus jest centrum prowadzące większość duńskich rejestrów klinicznych w 50 różnych schorzeniach. Centrum ma za zadanie przygotować rejestr od strony statystycznej, zapewnić ekspertyzę epidemiologiczną, zarządzać danymi zbieranymi do rejestrów czyli dbać na co dzień o kompletność danych. Niezbędnym partnerem jest grupa klinicystów - przedstawicieli odpowiedniego towarzystwa naukowego, które zajmuje się daną chorobą. Jeżeli mówimy na przykład o radioterapii, są to radioterapeuci. Jeżeli mówimy o zawale serca, są to kardiolodzy. Niezbędne jest połączenie tych dwóch elementów: z jednej strony profesjonalny ośrodek doświadczony w prowadzeniu rejestrów klinicznych, a z drugiej strony grupa ekspertów-klinicystów.

Jestem entuzjastą rejestrów klinicznych, ponieważ to fantastycznie zadziałało w Skandynawii. Z reguły w terapiach, w których prowadzą rejestry, uzyskują lepsze wyniki niż w innych krajach. Bardzo sugestywnie zaprezentowała to amerykańska firma BCG (Boston Consulting Group) prowadząca w tym względzie analizy porównawcze. Wskazuje na Szwecję jako kraj, o najwyższej jakości wyników leczenia.

Są zatem gotowe wzory. Ale niestety u nas jest albo brak zainteresowania poprawą skuteczności leczenia, albo oczekiwanie, że rejestry powstaną szybko i natychmiast przyniosą oczekiwany efekt. Tymczasem do zbudowania rzetelnego rejestru klinicznego potrzebna jest wiedza o rejestrach, kontakty międzynarodowe, wyszkolenie młodych profesjonalistów, dużo wysiłku i czasu.

Potrzebujemy centrum eksperckiego

RZ: - Mamy w Polsce jakieś centrum, które mogłoby wzorować się na ośrodku w Aarhus?

Prof. Rafał Niżankowski: - Od dawna apeluję, żeby rozszerzyć zakres działania Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). To jednostka podległa Ministrowi Zdrowia i idealnie nadaje się do tego celu. Dzisiaj podstawowym zadaniem CMJ jest akredytacja.

Drugą, silną nogą monitorowania jakości mogłyby być odpowiednio konstytuowane rejestry kliniczne, służące w pierwszej kolejności do oceny wyników leczenia.

Potrzebujemy centrum eksperckiego, które będzie pokazywać, jakie są wyniki, jaka śmiertelność, ile powikłań, jak funkcjonują pacjenci w różnych ośrodkach poddawani temu samym leczeniu. Trzeba w nim wykształcić różnego typu specjalistów, który aktualnie w kraju nie mamy. Na przykład statystyków o specjalnych kompetencjach. Wystarczy wysłać kilku młodych na kilka miesięcy szkolenia i wrócą ekspertami. Muszą umieć szereg specyficznych technik statystycznych. Jedną z nich jest przeliczania wartości „surowych” na skorygowane do ciężkości stanu pacjenta. Tak aby można było porównać wyniki operacji pacjentów w lżejszym i cięższym stanie.

CMJ to obiektywna, zewnętrzna, niezależna, nie mająca konfliktów interesów jednostka, która już udowodniła, że potrafi robić duży program oceny jakości jakim jest akredytacja. Na marginesie może warto wspomnieć, iż przed dwudziestu laty właśnie ta instytucja podjęła pionierskie prace nad rejestrami Polvasc i Polfract. Dopóki nie zdemolował jej niesławnej pamięci były minister zdrowia Mariusz Łapiński.

Akredytacja i rejestry kliniczne są uzupełniającymi się wzajemnie spojrzeniami na jakość opieki medycznej. Akredytacja mówi nam, że dany szpital ma wdrożone pewne procedury, zachowuje standardy i na podstawie tego możemy się spodziewać, że będzie miał dobre efekty leczenia. Ale najlepszym sposobem na sprawdzenie tych efektów są właśnie kliniczne rejestry pacjentów ukierunkowane na jakość. To, że powinny być one ukierunkowane na ocenę jakości, ma dobre odwzorowanie w języku szwedzkim. Tam mają słowo „kvalitetsregister”, czyli rejestr jakości, który daje informację o wynikach leczenia. W większości przypadków rzetelny pomiar wyników leczenia oczywiście wymaga dłuższej obserwacji, tak zwanych „follow-up”. Szwedzi mają na przykład kilkudziesięcioletnie obserwacje pacjentów po operacjach stawów biodrowych i kolanowych. Jeszcze w czasach przedkomputerowych, gdy rejestry prowadzili w formie papierowej raz w roku wysyłali do pacjentów ankietę z listą pytań, jak ci chorzy aktualnie funkcjonują, jak się czują, jakie mają dolegliwości. W ten sposób można monitorować wyniki leczenia przez wiele lat. U nas aktualna praktyka wygląda tak, że po operacji pacjenta wypisuje się do domu i na tym kończy się obserwacja efektów.

RZ: - Czyli ten chory znika z pola widzenia i nie wiadomo, co z nim dalej się dzieje?

Prof. Rafał Niżankowski: - Kompletnie znika. Spójrzmy na problem z nowymi lekami. Te leki też trzeba widzieć w kontekście dotychczasowych opcji terapeutycznych. Przykładowo w Szwecji jest rejestr reumatoidalnego zapalenia stawów, który zbiera dane od lekarzy i od pacjentów. Bo tak wyglądają nowoczesne rejestry: mają dane z dwóch źródeł. Dzięki temu mogą ocenić czy i na ile nowe, drogie leki biologiczne są praktycznie lepsze od starego, taniego metotreksatu. Nawiasem mówiąc, o ile w badaniach klinicznych wychodziły rewelacyjne wyniki leków biologicznych, to już szwedzki reumatologiczny rejestr jakości nie wykazał aż tak dużej przewagi nad starymi terapiami. Badania rejestrowe mogą pokazać z kolei, które grupy pacjentów, z jaką postacią choroby najbardziej korzystają z nowych leków, a u których nie ma różnicy w efektach leczenia.

RZ: - Resort zdrowia bardzo często podkreśla, że chciałby mieć takie dane, bo wtedy byłoby mu łatwiej podejmować decyzje.

Prof. Rafał Niżankowski: - Oczywiście, bo to jest całkiem zasadne stanowisko. Szkoda tylko, że nie wykonano żadnego kroku, aby system rejestrów klinicznych stworzyć na wzór skandynawski. Jedynymi osobami, które to rozumiały, był były minister Konstanty Radziwiłł i były wiceminister Piotr Warczyński. Nie raz już przekonywaliśmy, iż w Centrum Monitorowania Jakości powinniśmy rozwijać rejestry kliniczne, ale zawsze był brak zainteresowania lub jakaś blokada ze strony Ministerstwa Zdrowia.

Jakiś czas temu pojawił się radykalnie przenicowany projekt ustawy o jakości, jaki pisaliśmy jeszcze za ministra Konstantego Radziwiłła. Pierwotna wersja zakładała rozwój CMJ i tworzenie eksperckich kompetencji w zakresie monitorowania jakości poprzez rejestry kliniczne.

W ostatniej wersji ustawa ta przybrała dziwny obraz. Bez głębszego namysłu zaproponowano, aby całość zadań z zakresu monitorowania jakości przenieść do NFZ. Widzę też głębokie niezrozumienie. Czym innym jest sprawdzanie ilościowe, czy na przykład szpital, który zaraportował wykonanie 40 operacji, w istocie zrobił ich tylko 35. Taką różnicę ilościową jest stosunkowo łatwo wyłapać. Różnice w jakości opieki są dużo bardziej zniuansowane, a zatem są dużo trudniejsze do uchwycenia. Przykładowo czy szpital, który ma 2 procent śmiertelności przy określonym zabiegu, jest lepszy od innego, który ma 4 procent?

RZ: - Z automatu chciałam wskazać na ten, który procentowo ma mniej, ale pojawiła się wątpliwość, że niekoniecznie, bo mogą wpływać na to różne czynniki.

Prof. Rafał Niżankowski: - Właśnie. Oczywiście, pierwszym czynnikiem jest to, że szpital może mieć większą śmiertelność, bo operuje trudniejszych pacjentów. Jak się operuje zdrowych, to ma się najlepsze wyniki.

RZ: - W niedawnej rozmowie onkolog kliniczny przyznał, że ma dane dotyczące efektów leczenia ze swojej placówki, ale chciałby poznać dane z całego kraju, jak to wygląda w innych ośrodkach. Takich danych nie ma.

Prof. Rafał Niżankowski: - Oczywiście, że nie ma. Nie tylko muszą być, ale jeszcze muszą być wiarygodne. Nie tylko polscy specjaliści chcą to wiedzieć. Amerykanie mieli problem związany z chirurgią i zaczęli to badać. Stwierdzili z przerażeniem 10-cio krotną różnicę w śmiertelności pacjentów z różnych szpitali po pewnym typie operacji. My takich porównań nie mamy i nie wiemy czy podobnych różnic nie mamy pomiędzy naszymi chirurgiami. Wiedza jak tworzyć i prowadzić rejestry kliniczne jest rozległa. Niestety w Polsce prawie nikt jej nie ma.

Oczywiste jest, że istotą uzyskania efektu poprawy jakości jest porównywanie wyników pomiędzy ośrodkami/szpitalami. U nas na przykład, kiedy zaczęto robić mapy potrzeb zdrowotnych, to uzyskano – mocno ułomne, ale jednak jakieś wyniki. Dyrektorka departamentu analiz obawiała się jednak pokazać różnice pomiędzy placówkami, oddziałami. Więc porównywano województwa. Sumowano wyniki ze wszystkich funkcjonujących szpitali i podano je dla całego województwa.

To co z tego wynikało? Nic! Bo nie ma nikogo, kto by zarządzał całym województwem np. w zakresie chirurgii. Natomiast na poziomie szpitala jest dyrektor, jest ordynator oddziału. Jeśli zobaczą, że mają wyniki dwa razy gorsze od kolegów z innej miejscowości, to mają szanse coś z tym zrobić. To ma być informacja, która pobudza myślenie i poszukiwanie odpowiedzi co my możemy zrobić, żeby mieć lepsze wyniki. To jest uruchomienie inwencji tych ludzi przy pomocy rzetelnych, wiarygodnych danych.

Dlaczego w sporcie mamy takie duże osiągnięcia? Bo tam się mierzy wyniki, zwykle precyzyjnie. To jest coś, co dopinguje ludzi. My leczymy, ale nie znamy żadnych wyników, ani swoich najczęściej ani innych, więc nie mamy też dopingu, żeby coś ulepszać w swojej pracy.

Zafałszowane dane kładą każdy rejestr kliniczny

RZ: - Dlaczego takiego rejestru nie mógłby robić NFZ? Ma już dużo danych sprawozdawczych. Nie da się z nich niczego wyciągnąć do porównania?

Prof. Rafał Niżankowski: - Faktycznie, jest ostatnio nieszczęsny pomysł, żeby robił to Fundusz. Ale Fundusz będzie miał niewiarygodne dane.

Jest takie stare powiedzenie komputerowców, którzy mają świadomość, że komputer wszystko może policzyć, tylko jak wsypie się do niego śmieci (niewiarygodne, błędne dane), to dostanie się śmieciowe wyniki (garbage in, garbage out). Fundusz nie ma danych, które mogą wiarygodnie pokazać wyniki leczenia.

Dane sprawozdawcze są wysoce wypaczone - podam przykład. Przed laty wykonano badanie dotyczące sprawozdawczości w niektórych oddziałach NFZ. Badano tzw. up-coding, czyli naciąganie danych sprawozdawanych po to, żeby dostać lepsze rozliczenie z Funduszem.

Poziom tego zjawiska sięgał 15 procent. Taki poziom zafałszowania danych kładzie każdy rejestr kliniczny. To jest tylko jeden z wielu argumentów przeciw lokowaniu rejestrów klinicznych w Funduszu. Mogą nawet ładnie wyglądać, ale będą bezwartościowe.

RZ: - A wchodzi w grę wykorzystanie danych z systemu monitorowania programów terapeutycznych (SMPT)?

Prof. Rafał Niżankowski: - Też nie. Przykład? Fundusz zbiera dane dotyczące operacji plastyki stawów biodrowych i kolanowych. Raz odważył się opublikować wyniki. Wyszło to mocno niezdarnie. Bo w SMPT nie ma pewnych danych, które są niezbędne dla poprawnego wyliczania wyników. Jeżeli w momencie planowania rejestru klinicznego nie określimy, co chcemy z niego uzyskać, jakie wskaźniki chcemy obliczyć, to cała robota na nic. Nie potrzeba zbierać wszystkich dostępnych danych. Czasem te rejestry gromadzą dane zupełnie do niczego niepotrzebne. W efekcie mamy na przykład 70 różnych danych, ale brakuje dwóch kluczowych, na podstawie których można coś sensownie policzyć.

A SMPT? Poproszono klinicystów, którzy nie znają się na rejestrach i na opracowaniu wyników, żeby zaproponowali jakieś dane. Więc to zrobili.

Aktualnie jedyny przyzwoity rejestr kliniczny w Polsce to Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych (KROK) prowadzony przez profesora Bogdana Maruszewskiego. Może nie doskonały, ale jedyny zdecydowanie mocny, dobry rejestr.

RZ: - Kto miałyby zbierać dane do rejestru?

Prof. Rafał Niżankowski: - Niewątpliwie jest to kluczowy problem dla rozpowszechnienia rejestrów, bo zbieranie danych obciąża personel. Lekarz musiałby wypełnić historię choroby pacjenta i jeszcze dodatkowo wypełnić arkusz do rejestru. Lekarze się buntują przeciw takiej dodatkowej pracy, co zrozumiałe. Te nasze rejestry kuleją w dużym stopniu z powodu tego, że dane są mocno niekompletne, w niektórych brak całych rekordów, w innych miejscach nie zgłoszono wszystkich leczonych pacjentów.

To jest na świecie różnie rozwiązywane. W krajach, które prowadzą rejestry od dawna, lekarzom w tej czynności pomagają sekretarki. Inny sposób to finansowanie tych dodatkowych czynności, ale wiąże się to z duży kosztem.

Nowatorskim pomysłem opisywanym w literaturze jest ekstrakcja przy pomocy sztucznej inteligencji danych z elektronicznych historii chorób do rejestru klinicznego. Tyle że lekarz ma dużą dowolność tego, co wpisuje do historii choroby pacjenta, a sztuczna inteligencja nie wyciągnie danych, których nie wpisał. Ogromny problem niekompletnych danych. Nikt jeszcze nie opisał takiego, poprawnie działającego systemu.

Wszystko wskazuje, iż jest to ślepa ścieżka. Zamierza nią postępować Narodowy Instytut Onkologii, który w planach ma wykorzystać sztuczną inteligencję do ekstrakcji danych z P1 do tzw. rejestrów dziedzinowych. Powodzenia!

W Krakowie mamy pomysł, jak obejść zarysowany problem ekstrakcji danych. Razem z fundacją badawczą Sano Science, zajmującą się rozwijaniem systemów informatycznych dla medycyny, przygotowujemy innowacyjne narzędzie informatyczne, które będzie ułatwiało lekarzowi, pielęgniarce czy innym pracownikom pracę dokumentacyjną, włącznie ze zbieraniem danych do rejestrów klinicznych. Na tablecie albo w smartfonie będzie można odnotować wszystkie czynności wykonywane przy pacjencie i to w momencie kontaktu z nim. Mamy też pomysł wykorzystania systemu rozpoznawania mowy. To powinno jeszcze bardziej ułatwić gromadzenie danych. Chcemy maksymalnie zminimalizować dodatkowy wysiłek zbierania danych do rejestru klinicznego. Pracujemy również nad modułem dla pacjentów, żeby mieli możliwość wypełnienia ankiet oceniających m.in. ich stan zdrowia, pobyt w szpitalu, poprzez aplikację w telefonie powiązaną z rejestrem klinicznym.

Jesteśmy w fazie porozumiewania się z dwoma szpitalami w których zamierzamy opracować funkcjonalne prototypy. Jeden w Warszawie i drugi w Krakowie. Przy okazji planujemy opracować trzy rejestry kliniczne, w tym jeden oparty na szwedzkim pierwowzorze.

Jeżeli to się uda, stworzymy narzędzie i będziemy mogli zaproponować razem z CMJ pełny serwis rejestrów klinicznych, dla całej Polski. Być może pierwszy, jaki zaproponujemy, to będzie rejestr neonatologiczny. Potem chcielibyśmy konstruować rejestry dla różnych rodzajów zabiegów, dla różnych rodzajów schorzeń.

Profesor Rafał Niżankowski, internista, angiolog, przewodniczący Rady Przejrzystości w AOTMiT, przewodniczący Rady Akredytacyjnej, ekspert ekonomiki medycyny, propagator medycyny opartej na ewidensach (EBM).

