Produkcja leku przeciwbólowego zakończona. "Cały dostępny zapas został wyprzedany"

Silny lek przeciwbólowy nie będzie już dostępny w sprzedaży. Chodzi o preparat o nazwie Dolcontrol, który zawiera substancję czynną petydynę. Informację w sprawie przekazał portal Gdziepolek.pl.

- Otrzymaliśmy oficjalne pismo, iż WZF Polfa Warszawa zakończyła produkcję leku Dolcontral. Jak informuje producent: Cały dostępny zapas został wyprzedany, a produkt dostępny u Dystrybutorów może znajdować się w obrocie do zakończenia terminu ważności ww. produktu - przekazał serwis.

Przypomina jednocześnie, że Dolcontral to lek dostępny wyłącznie na receptę. Jest w postaci roztworu do wstrzykiwań. Substancją czynną preparatu jest petydyna, która należy do opioidowych leków przeciwbólowych. Lek podawany jest w terapii bólu o dużym nasileniu.







