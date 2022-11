Produkcja API. 20 lat temu ponad połowę wytwarzała Europa, a teraz Chiny. To niebezpieczne

Obecnie produkcja substancji czynnych w Europie ulega niepokojącemu spadkowi i jesteśmy coraz bardziej zależni od innych regionów świata, jeśli chodzi o kluczowe surowce do produkcji naszych leków

Jeszcze w 2000 roku UE miała globalny udział w produkcji API na poziomie 53 procent, w 2020 już tylko 25 procent. Dziś już 56 procent substancji pochodzi z Chin i Indii

W Polsce mamy 33 podmioty produkujące API, we Włoszech takich podmiotów jest około 180, we Francji blisko 147. Z innych dużych producentów europejskich to Niemcy oraz Hiszpania

"Produkcja API w Europie ulega niepokojącemu spadkowi"

Europa potrzebuje silnego lokalnego przemysłu API, aby osiągnąć strategiczną autonomię dla systemów opieki zdrowotnej – oceniają eksperci z European Fine Chemicals Group (EFCG) oraz Medicines for Europe, którzy przygotowali kolejną inicjatywę, mającą zwrócić uwagę, jak UE coraz bardziej traci do innych regionów pod kątem bezpieczeństwa w zaopatrzenie w API.

- Obecnie produkcja substancji czynnych w Europie ulega niepokojącemu spadkowi i jesteśmy coraz bardziej zależni od innych regionów świata, jeśli chodzi o kluczowe surowce do produkcji naszych leków – czytamy w dokumencie.

Jeszcze w 2000 roku UE miała globalny udział w produkcji API na poziomie 53 procent, w 2020 już tylko 25 procent. Dziś już 56 procent substancji pochodzi z Chin i Indii. Kiedy do tego dołożymy inne materiały i intermediaty do produkcji API, sytuacja jest jeszcze bardziej krytyczna. Europa jest w 74 proc. zależna od innych regionów geograficznych pod kątem zaopatrzenia w API. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na leki w Europie.

Zgodnie z raportem The Evolving APIs World: Crunches in the Global APIs Supply Chain z 2021 roku, opracowanym przez Chemical Pharmaceutical Generic Association (CPA), który reprezentuje włoskich producentów składników aktywnych i półproduktów na rynek leków generycznych, w Europie zależność od Chin wynosi 75–85 procent.

W przypadku gotowych API, zależność od Indii i Chin wynosi około 46-47 proc.; ale większość API importowanych z Indii (i innych krajów zamorskich) jest wytwarzana z półproduktów produkowanych w Chinach, zgodnie z analizą CPA. Chociaż Indie są dużym producentem API (głównie generycznych API), około 70 do 85 proc. zapotrzebowania Indii na półprodukty wykorzystywane do produkcji API w kraju jest pokrywane przez Chiny.

Zgodnie z raportem, globalny rynek API (zarówno syntetycznych API, jak i substancji biologicznych) został wyceniony na 187 miliardów dolarów.

Biorąc pod uwagę, że w 2007 roku miał wartość 98 mld dolarów, rynek notuje 5,1 proc. rocznego wzrostu. Nadal dominują syntetyczne API, stanowiąc 83,4 proc. światowego rynku API, czyli 156 miliardów dolarów w 2020 roku, z tej sumy półprodukty stanowiły około 20 proc., czyli 30,8 miliarda dolarów.

Chociaż syntetyczne API dominują na światowych rynkach API, substancje oparte na biologii odnotowują szybszy wzrost. W 2020 roku stanowiły 16,6 proc. światowego rynku API, czyli 31 miliardów dolarów, ale są najszybciej rosnącym segmentem na globalnym rynku API. Rynek API opartych na produktach biologicznych rósł średnio o 7,6 proc. rocznie w latach 2007–2020, przewyższając roczny wzrost o 5,1 proc. obserwowany w całym globalnym okresie API w tym samym okresie.

Globalny rynek API a Polska

Produkcją API na całym świecie zajmuje się ponad 3 tys. firm, z czego Chiny stanowią 48 proc., a Indie 19 proc. - wynika ze wspomnianego wyżej raportu CPA.

Korea Południowa jest trzecim co do wielkości producentem API w Azji po Chinach i Indiach oraz piątym co do wielkości producentem API na świecie, reprezentującym 3 proc. producentów API. Ten kraj od wielu lat jest wyborem dla dostawców API dla ściśle regulowanego japońskiego przemysłu farmaceutycznego, co zmusza lokalne firmy zajmujące się API do opracowywania innowacyjnych procesów produkcji wysokiej jakości. Wśród innych krajów azjatyckich jako „druga fala” dostawców API wyłania się Tajwan, choć z niskiej bazy, z około 1 proc. globalnych firm API. Wśród rynków rozwiniętych Europa Zachodnia stanowi blisko 11 proc. producentów API na świecie, USA prawie 6 proc., a Japonia 5 procent.

Chiny zajmują dominującą pozycję w globalnym łańcuchu dostaw API, głównie dzięki dostawom półproduktów. Według analizy CPA około 80 proc. półproduktów wykorzystywanych na całym świecie do produkcji substancji czynnych jest produkowanych w Chinach (głównie chemiczne substancje czynne i generyczne substancje czynne, wielkość masowa dla substancji czynnych o niższych wartościach).

W przypadku niektórych antybiotyków, takich jak cefalosporyna, azytromycyna i penicylina lub niektórych innych generycznych substancji czynnych, udział Chin w światowym rynku substancji czynnych może osiągnąć 90–95 procent.

A jak sytuacja wygląda w naszym kraju? - W Polsce są 33 podmioty, które zajmują się produkcją substancji czynnych. Wytwarzamy 656 substancji, z czego 171 substancji jest wytwarzanych w całości. Blisko 1400 substancji aktywnych importujemy. Mówiąc o tych substancjach na podstawie informacji, którymi dysponujemy w Ministerstwie Rozwoju, nie jesteśmy w stanie określić, które z tych substancji są wykorzystywane w produkcji w Polsce, które są przekazywane na eksport, które są stosowane do produkcji leków generycznych, które do ziołowych, które do weterynaryjnych - przedstawiała dane podczas Forum Rynku Zdrowia Marlena Tryka, dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Koordynacja działań w zakresie europejskim jest kluczowa

Resort pracuje nad analizą krytycznych substancji aktywnych. - Będziemy określali listy krytycznych substancji aktywnych poprzez zbadanie zastosowania ich w konkretnych produktach farmaceutycznych, także biorąc pod uwagę dynamikę zastosowania tych leków oraz pewnego rodzaju unikatowość, czyli to, w jaki sposób rynek będzie się rozwijał oraz na jakie substancje czynne będzie zapotrzebowanie na przestrzeni następnych lat. Mając te dane, będziemy zestawiać je z obrazkiem z dnia dzisiejszego: jakie substancje czynne produkowane w Polsce, mające zastosowanie do tych najbardziej kluczowych leków, a jakie są importowane - mówiła dyrektor.

Te informacje mogą też pomóc określić możliwości produkcyjne w Polsce i wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

- Będziemy starali się doszczegółowić polskie inteligentne specjalizacje o obszar aktywnych substancji farmaceutycznych oraz określać trendy rozwojowe. W ramach tej analizy chcemy też pokazać, jak inne państwa radzą sobie z tym wyzwaniem i jakie instrumenty kierują do swoich producentów - mówiła dyrektor Tryka.

W jej ocenie, ta analiza będzie pierwszym, ale milowym krokiem do określania odpowiednich interwencji w zakresie polityki gospodarczej i kreowania instrumentów wsparcia, które z jednej strony będą pozwalały zwiększyć bezpieczeństwo lekowe Polski poprzez dostępność produkcji tych substancji w Polsce, a z drugiej – przyczyniać się też do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorców w skali europejskiej i międzynarodowej.

A z kim musimy konkurować? My mamy 33 podmioty produkujące API, we Włoszech takich podmiotów jest około 180, mamy też bardzo mocno rozwinięty rynek francuski, jeśli chodzi o producentów API – jest ich blisko 147. Z takich innych dużych producentów europejskich to Niemcy oraz Hiszpania.

- Koordynacja działań w zakresie europejskim jest kluczowa, a wynika to z wielu czynników. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że produkcja API w Europie jest znacznie mniej konkurencyjna niż produkcja takich substancjach w krajach poza europejskich. Kluczowe tu są instrumenty na poziomie europejskim, biorąc też pod uwagę elementy związane z zasadami udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Na chwilę obecną nie mamy informacji, by były podnoszone konkretne instrumenty czy inicjatywy na poziomie europejskim - dodała dyrektor.

Tylko jeden liczący się polski producent API

Działania na forum europejskim inicjuje i pilotuje Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Jest autorem m.in. petycji na temat potrzeby wsparcia produkcji substancji czynnych dla produktów leczniczych na terytorium UE.

- Złożyliśmy petycję w maju, w lipcu było wysłuchanie na Komisji Petycji. Grupa europosłów napisała też list do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o wsparcie tych działań w kontaktach z Komisją Europejską. Teraz grupa posłów zbiera podpisy pod pytaniem ustnym w Europarlamencie. Podczas debaty na posiedzeniu plenarnym PE będzie można skierować pytania bezpośrednio do komisarza ds. zdrowia i ds. rynku wewnętrznego - wyjaśniał Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF: - Wzywamy też do przyjęcia API Act, czyli dedykowanego instrumentu prawnego, który zmieniałby regulacje w zakresie i pomocy publicznej oraz zmiany regulacji prawnych i administracyjnych dla substancji czynnych, ale też oferował środki finansowe.

W petycji producenci opierają się na rozwiązaniach, które zastosowano w przypadku półprzewodników. A jak dzisiaj oceniają możliwości polskiej branży do rozwoju produkcji API?

- Jakie mamy szanse? Ogromne. Ale dzisiaj tylko jeden producent jest dużą skalą na Polskę, a z perspektywy świata, którym się tak naprawdę mierzy substancje czynne, jest "średnio mniejszy" – oceniał Grzegorz Rychwalski.

Również prof. Małgorzata Sznitowska, konsultant krajowa ds. farmacji przemysłowej, przypomniała podczas jednego ze spotkań dotyczących możliwości rozwoju API w Polscem, że dzisiaj jedyną dużą wytwórnią substancji czynnych jest Polpharma.

- Dobrze się stało, że kilka lat temu zdecydowano się zostawić syntezę API. Nie dość, że została ta wytwórnia substancji czynnych, to jeszcze rozwinęliśmy kompetencje. W ciągu kilkunastu lat wymagania dotyczące czystości substancji, wpływu na ekologię są tak wyśrubowane, że myśląc o tym, co moglibyśmy jeszcze produkować w Polsce, należałoby przede wszystkim rozważyć czy mamy kadry i miejsca na produkcję - przyznaje prof. Sznitowska.

- Jeżeli zwiększymy liczbę substancji czynnych np. do 100, to już będzie sukces. Myślę, że Polska powinna pójść w kierunku syntezy małych serii. Są bowiem takie substancje czynne, że wystarczy, by wyprodukować 30 kg i będzie to właściwie zabezpieczenie rynku europejskiego - dodała konsultant.

Przykład to adrenalina.

- Nie musimy tworzyć przemysłu, który będzie stawiał ogromne fabryki, wystarczy, że będzie wsparcie dla syntez drogich, mało gabarytowych. Uważam, że to powinno być koordynowane przez UE. Jest bez sensu, by powstawały konkurencyjne syntezy w Europie - oceniła prof. Sznitowska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.