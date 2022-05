Producent suplementów skupuje swoje akcje. Płaci więcej niż wycena rynkowa

Producent suplementów Master Pharm płaci 6,10 zł za akcję w kolejnym skupie akcji własnych

Spółka skupuje własne akcje. Płaci więcej niż wycena rynkowa

Zarząd Master Pharm S.A. ogłosił skup akcji własnych oferując 6,10 zł za jedną akcję spółki, tj. o 7 procent więcej wobec kursu 5,70 zł na zamknięciu poniedziałkowej (16 maja) sesji.

Oferty na sprzedaż akcji przyjmowane będą w dniach 17-23 maja. Spółka zamierza nabyć do 1.720.000 akcji własnych w celu ich umorzenia. Skup prowadzony jest we współpracy z Biurem Maklerskim mBanku.

- Chcemy umożliwić akcjonariuszom zakończenie inwestycji na atrakcyjnych warunkach, dlatego ponownie proponujemy wysoką premię wobec wyceny rynkowej. Szczególnie, że pozwala na to nasza silna kondycja finansowa – mówi Jacek Franasik, prezes zarządu Master Pharm S.A.

Spółka notowana jest na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 28 kwietnia 2016 roku.

Głównym obszarem działalności firmy jest produkcja kontraktowa suplementów diety dla podmiotów branży farmaceutycznej.

W 2021 roku skonsolidowane przychody Master Pharm S.A. przekroczyły 76,6 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc. rdr i najlepszy rezultat sprzedażowy w historii firmy. Skonsolidowany zysk EBITDA spółki w tym okresie wzrósł o 80 proc. rdr do poziomu 19,0 mln zł, natomiast zysk operacyjny o 128 proc. rdr do 14,7 mln zł.

Z kolei przychody Grupy odnotowane w pierwszych trzech miesiącach br. kształtowały się na poziomie niższym o 17 proc. wobec rekordowego I kwartału ubiegłego roku. Aktywność wykazało 26 klientów spółki wobec 34 w analogicznym okresie przed rokiem.

W analizowanym okresie spółka odnotowała 3,2 mln zł skonsolidowanego EBITDA wobec 7,8 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł 2,2 mln zł wobec 6,8 mln zł oraz zysk netto 0,7 mln zł wobec 1,3 mln zł

w I kwartale 2021 roku.

- Niższy poziom wyników miał związek przede wszystkim z niższą sprzedażą. Dodatkowo zysk netto wciąż obciążony jest spadkiem wyceny posiadanych przez spółkę aktywów finansowych. Natomiast jeśli chodzi o zysk operacyjny oraz EBITDA, to podobnie jak w przypadku poziomu przychodów, zestawiając je z 2020 lub 2019 rokiem, kształtowały się na bardzo dobrych poziomach, szczególnie biorąc uwagę wzrost kosztów działalności – dodaje szef spółki.