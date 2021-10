Producenci szczepionek na grypę: kolejne dostawy do aptek dopiero w listopadzie

Jest większe zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie dostępnymi w aptekach

Część dawek jest już zarezerwowana przez pacjentów i dostęp do preparatów zaczyna być utrudniony

Pierwsze szczepionki Fluarix Tetra będą dostępne w aptekach w listopadzie br.

Serwis GdziePoLek podał nowe informacje na temat szczepionek przeciwko grypie na podstawie danych ze współpracujących z serwisem aptek i od podmiotów odpowiedzialnych.

To co jest nowe, to zwiększone zainteresowanie pacjentów szczepionkami na grypę w porównaniu do poprzednich tygodni.

Vaxigrip Tetra

Dostępność do preparatu w ciągu tygodnia spadła o ponad połowę do aktualnie 9 procent. W dużych miastach szczepionka dostępna jest tylko w pojedynczych aptekach współpracujących z serwisem (chociaż i tutaj dostęp jest już mocno utrudniony, większość dawek jest już zarezerwowana).

Nowa dostawa szczepionki Vaxigrip Tetra do aptek planowana jest dopiero na pierwszy tydzień listopada br.

W październiku szczepionka ma być dystrybuowana wyłącznie w opakowaniach 10-sztukowych, m.in. do placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Influvac Tetra

Szczepionka Influvac Tetra ma nadal dobrą dostępność w aptekach połączonych z portalem (62 proc.).

Jednak ze względu na ogromne zainteresowanie szczepionką - jest ok. 30 proc. większe w porównaniu do ubiegłego tygodnia, większość opakowań jest już zarezerwowana i faktyczny dostęp do leku jest utrudniony.

Jak podaje producent, nie przewiduje się nowych dostaw tej szczepionki do aptek.

Kolejne dostawy będą realizowane wyłącznie do innych kanałów dystrybucji, np. bezpłatne szczepienia dla osób uprawnionych - pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli, służb mundurowych.

Fluenz Tetra

W październiku do aptek ma trafić Fluenz Tetra - szczepionka w formie aerozolu do nosa, przeznaczona dla dzieci powyżej 2 r.ż. i młodzieży do 18 roku życia.

Zgodnie z deklaracjami producenta dostarczenie pierwszej partii szczepionek Fluenz Tetra do aptek planowane jest na 15 października br. (13 października lek ma trafić do polskich magazynów AstraZeneca). Kolejne dostawy będą realizowane cyklicznie, średnio co 2 tygodnie.

Fluarix Tetra

