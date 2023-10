Producenci leków: zimą mogą pojawić się problemy z dostępnością. Apel do polityków

Autor: oprac. LJ • Źródło: Mat. prasowe • Opublikowano: 31 października 2023 10:40

Nasilone zimą zapotrzebowanie na leki czasami prowadzi do ich okresowych braków. Do tego dochodzą zaburzenia dostaw leków związane z sytuacją geopolityczną. Krajowi Producenci Leków apelują do polityków o rozwiązania służące zapewnieniu bezpieczeństwa lekowego.