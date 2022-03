Producenci leków odporni na kryzysy? Cały świat chce szybko leków i je dostaje

Przed pandemią COVID-19 żadna firma farmaceutyczna nie mogła pozwolić sobie na utrzymywanie nadmiernych mocy produkcyjnych, stanów magazynowych, zapasów różnych substancji

I nagle wszystko musiało się zmienić. Nauczone doświadczeniem firmy farmaceutyczne mają nowe strategie. Przede wszystkim muszą dużo więcej magazynować tego, co jest niezbędne do produkcji bieżącej

Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, okazały się być dobrze przygotowane na szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych

Firmy farmaceutyczne odporne na kryzysy

Ciągnące się od lat problemy z zaopatrzeniem spowodowały, że branża farmaceutyczna musiała zmienić swój sposób funkcjonowania. Wcześniej były to przede wszystkim kryzysy związane z uzależnieniem się od substancji czynnych z Indii i Chin. Jakiekolwiek perturbacje na tych rynkach oznaczały problemy z dostawami dla reszty świata. Borykały się z tym również polskie firmy. Później przyszła pandemia COVID-19.

Wątek odporności firm farmaceutycznych na kryzysy w kontekście obecnej wojny w Ukrainie przewijał się podczas rozmów o polityce lekowej i przemyśle farmaceutycznym w ramach VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

- Kryzys covidowy dużo nas nauczył. Pamiętamy sytuację zamykanych granic, braków dostaw z Indii i Chin. To wszystko nas nauczyło, że nasze plany strategiczne muszą się zmieniać. Przede wszystkim musimy dużo więcej magazynować tego, co jest nam niezbędne do produkcji bieżącej - mówiła Anna Terlecka, dyrektor ds. badań i rozwoju firmy Adamed.

Przed COVID-19 wyglądało to zupełnie inaczej. - Przez ostatnie dwa lata zwiększamy nie tylko moce produkcyjne, ale przede wszystkim magazynowe. Zmieniliśmy nasze strategiczne podejście do ilości magazynowanych zarówno substancji aktywnych, jak i wszystkich innych niezbędnych do produkcji – podkreślała.

Podobnie jak w przypadku innych kryzysów i pandemia pokazała, że priorytetem działań jest zapewnienie stałych i nieprzerwanych dostaw leków: - Więc na bieżąco monitorujemy stany magazynowe i łańcuchy dostaw - dodała.

Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, firmy okazały się być dobrze przygotowane na szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych.

- Aktualnie wszystkie zakłady Adamed pracują bez zakłóceń. Dysponujemy dużymi zapasami zarówno substancji czynnych API, jak i materiałów do produkcji, czyli substancji pomocniczych, produktów opakowaniowych, ale również samych wyrobów gotowych - podkreślała dyrektor Terlecka.

Sytuacja geopolityczna będzie stale ulegać zmianie

Jak przyznała Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków, ten temat przewijał się też w rozmowach NIL z branżą. - Polski przemysł stwarza możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość. To było widać w kontekście problemów z dostawami zarówno substancji czynnych, jak i składników do syntezy tych substancji już w trakcie pandemii. Wydawało się, że to był ten najwyższy alert. A teraz jest wojna w Ukrainie. Nie wiemy, jak świat zareaguje. Sytuacja geopolityczna będzie stale ulegać zmianie.

Również Thomas Weigold, prezes zarządu Sandoz Polska, zauważa to zjawisko: - Jesteśmy dobrze przygotowani. Nasze łańcuchy dostaw nie są obecnie zaburzone.

- Byliśmy dobrze przygotowani, bo jeszcze przed rozpoczęciem wojny rozmawialiśmy o ciągłości prowadzenia działalności jako spółka globalna. Musimy sobie radzić z różnymi kryzysami, więc bardzo wcześnie wdrożyliśmy pewne protokoły i procedury, aby być przygotowanym na wszelki wypadek - dodał.

Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, spółka mogła sprawnie zarządzić zapasami i bieżącą produkcją.

- Staramy się przekierowywać łańcuchy dostaw i produkcję na pojawiające się nowe potrzeby. Przykładowo przekierowujemy zapasy z południowej Europy do Polski, która będzie takim największym centrum. Zapasy będą też zwiększane w Czechach i na Węgrzech. Staramy się też zwiększyć wydajność produkcyjną w Polsce i innych państwach europejskich.

Szef polskiego Sandoza zwraca też uwagę na trend, który pojawił się w czasie kryzysu zaopatrzeniowego z Azji, który może korzystnie wpływać na odporność firm na kryzysy - przenoszenie zakładów produkcyjnych ze świata do Europy.

- To zaczęło się już podczas pandemii, teraz będzie dziać się jeszcze na wyższym poziomie - mówił Thomas Weigold, chociaż przyznał, że nie zawsze jest to łatwe i możliwe: - Problemem są długie łańcuchy dostaw. Jest trend, aby wracać z zakładami do Europy. Ale musimy być realistami, niektóre można przenieść, ale nie wszystkie.

Raczej rollercoster niż szybka autostrada

COVID-19 był też momentem zwrotnym dla firm, które zaangażowały się w rozwój leków przeciwko wirusowi.

- Kiedy pandemia COVID-19 rozpoczęła się pod koniec roku 2019, remdesivir nie był jeszcze w ogóle testowanym w tym kierunku, ponieważ nie było w ogóle czynnika, na którym moglibyśmy go testować. Natomiast już po 10-11 miesiącach uzyskał europejską i amerykańską rejestrację. W związku z tym cały proces, czyli zaprojektowanie, przeprowadzenie, zanalizowanie badań klinicznych, które dałyby wystarczającą ilość informacji, by móc zarejestrować lek, odbył się i był to olbrzymi wysiłek. Nie tylko na etapie badań klinicznych. Bo badania kliniczne to jest jedno, natomiast wprowadzenie do obrotu na skalę globalną w ciągu 11 miesięcy leku to jest wyzwanie, którego złożoność jest olbrzymia - mówił Michał Kaźmierski, dyrektor generalny Gilead Science w Polsce i na kraje bałtyckie.

- Jak już się przekonaliśmy w innych dziedzinach życia, nasz świat był w pewien sposób zrównoważony. Nikt nie mógł pozwolić sobie na utrzymywanie nadmiernych mocy produkcyjnych, stanów magazynowych, zapasów różnych substancji. I nagle okazuje się, że w produkt dotychczas niszowy, stosowany np. do endemicznych zakażeń typu ebola, musimy zacząć zaopatrywać cały świat. I to jeszcze szybko, bo ten świat chciał dostać leki - mówił szef Gilead Polska.

To była dla firmy olbrzymia operacja logistyczna i wyzwanie.

- Brakowało pewnych istotnych odczynników, czy też komponentów potrzebnych w syntezie leków. Na dodatek remdesivir w pierwszej swojej odsłonie wymagał 12 miesięcy na syntezę chemiczną. Udało nam się ten czas w ciągu kilku miesięcy skrócić o połowę i później jeszcze dalej optymalizować proces - wspominał Michał Kaźmierski.

Podkreśla, że ze strony firmy wymagało to naprawdę podjęcia olbrzymich działań, znalezienia partnerów, którzy byliby w stanie przeprowadzić jednak dość złożoną syntezę odpowiedniej jakości i na odpowiednią skalę.

- Na masową skalę musieliśmy również dokonać przeglądu niemalże wszystkich, łącznie z polskimi, producentów substancji czynnych i zobaczyć, kto może nam w tym pomóc. Musieliśmy oczywiście również przestawić wszystkie moce produkcyjne na te działania. Na całe szczęście to się udało. W tej chwili mamy już ustabilizowane dostawy. Ale podróż do tego miejsca to raczej rollercoster niż szybka autostrada - ocenił prezes Kaźmierski.

