Problemy z realizacją recept w aptece. Resort zdrowia wyjaśnia wątpliwości

W trakcie kontroli NFZ w aptekach dochodzi do sytuacji, gdy urzędnicy inaczej niż farmaceuci interpretują przepisy dotyczące realizacji recept lekarskich

Jest to też podstawą odmów wypłaty refundacji dla apteki

Wiele z problemów dotyczy niejasnego określenia sposobu dawkowania lub stosowania leków

Są wątpliwości z interpretacją przepisów

Naczelna Rada Aptekarska napisała do ministra zdrowia pismo, w którym zwraca się z prośbą o interpretację przepisów dotyczących realizacji recept lekarskich.

Jest to pokłosiem problemów związanych w odmienną interpretacją przepisów, jakie pojawiają się w trakcie kontroli przeprowadzanych przez NFZ oraz odmów wypłaty refundacji dla apteki z powodu niejasnego określenia sposobu dawkowania lub stosowania leków.

Izba przedstawiła dwa konkretne pytania:

Pytanie: czy wskazanie na recepcie przez lekarza zapisu sposobu dawkowania lub stosowania w formie 1x dziennie” lub „1x dziennie wieczorem” wypełnia definicję z par. 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept i czyni ten zapis podstawą do wyliczenia ilości leku do wydania?

Odpowiedź: zgodnie z literalnym brzmieniem definicji określonej w par. 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept – przez sposób dawkowania – rozumie się informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania.

Zapis sposobu dawkowania : „1x dziennie” lub „1x dziennie wieczorem” określa jedynie częstotliwość, więc nie wypełnia tej definicji i jest kwestionowane przez kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia, nawet w przypadkach gdy jednostka jest niepodzielna lub brak możliwości podziału wynika z właściwości leku zgodnie z CHPL (np. ampułkostrzykawka, kapsułka, niektóre tabletki powlekane).

Kiedy można wydać dwa najmniejsze opakowania leku

Pytanie: czy dla każdego leku, z wyjątkiem tych, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, możliwym jest wydanie maksymalnie 2 opakowań najmniejszych z wykazu leków refundowanych lub 2 najmniejszych dostępnych w obrocie dla leków spoza wykazu, gdy nie podano na recepcie sposobu dawkowania, wpisano go w sposób nieczytelny lub niezgodny z Prawem farmaceutycznym?

Odpowiedź: jeżeli nie wpisano sposobu dawkowania lub wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne, osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, określonych w wykazie lub dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydanie dwóch najmniejszych opakowań nie jest możliwe jednak w przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Tak więc brak dawkowania jedynie przy receptach na produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, uniemożliwia wydanie leku.

W przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro oraz produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, wpisanie jedynie częstotliwości powinno umożliwiać pełną realizację recepty (w ilości zaordynowanej).

W przypadku niewpisania dawkowania we wskazanych przypadkach, osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.