Problem z darmowymi lekami dla dzieci. Są wątpliwości, czy NFZ nie zażąda zwrotu refundacji

W Polsce lek może być refundowany w zarejestrowanych wskazaniach (czasem MZ zawęża te wskazania do refundacji), ale może też być refundowany we wskazaniach pozarejestracyjnych. Sumą tego są wskazania refundacyjne

Jak do tego mają się listy bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci? Według Ministerstwa Zdrowia są refundowane na tych samych zasadach

Jednak na liście dla dzieci są leki, które nawet jeśli lekarz mógłby zastosować w ramach praktyki klinicznej, wykroczy to poza wskazania refundacyjne i pojawi się pytanie, jak zachowa się w takiej sytuacji płatnik

Refundacja trazodonu w tej populacji nie jest zgodna z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami zawartymi w obwieszczeniu refundacyjnym - ocenia Leszek Stabrawa

Legalistycznie patrząc, obecnie NFZ mógłby zakwestionować zasadność refundowania trazodonu u dzieci i młodzieży - zauważa ekspert

Darmowe leki dla dzieci i młodzieży. NFZ może upomnieć się o zwrot?

Bezpłatna lista leków dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz seniorów 65 plus weszła w życie od 1 września.

Pojawia się jednak pewna wątpliwość w przypadku listy 18 minus. Czy na pewno lekarz może przepisać bezpłatnie każdy lek z tej listy zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i nie narazi się ze strony NFZ na żądanie zwrotu nienależnej refundacji?

Krótko czym są wskazania refundacyjne i gdzie ich szukać. Każdy lek posiada Charakterystykę Produktu Leczniczego, w której znajdują się wskazania rejestracyjne. Jednak z praktyki stosowania tego leku wiadomo, że lek może dawać efekt zdrowotny w innych, niezarejestrowanych wskazaniach (tzw. off-label).

Ustawa refundacyjna, która obowiązuje od 2012 roku, rozdzieliła te dwa obszary. Lek może być refundowany w zarejestrowanych wskazaniach (czasem MZ zawęża te wskazania do refundacji), ale może też być refundowany we wskazaniach pozarejestracyjnych. Sumą tego są wskazania refundacyjne.

Jest to widoczne w załączniku do każdego obwieszczenia refundacyjnego. W kolumnie L (lp.12) mamy "Zakres wskazań objętych refundacją" (on-label), zaś w kolumnie M (lp. 13) "Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją" (off-label). Poza enumeratywnie wymienionymi wskazaniami refundacja nie jest realizowana.

Poziom odpłatności czy kwalifikacja do bezpłatnych leków jest sprawą wtórną. To oznacza, że wprowadzona w 2016 roku refundacja bezpłatnych leków dla seniorów 75 plus odbywała się na powtarzanej także dzisiaj przez MZ zasadzie:

bezpłatne leki przysługują wyłącznie we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli jednak lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny tylko i wyłącznie w tych wskazaniach.

Nie zmieniło tego wejście z życie bezpłatnych leków dla młodszych seniorów oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Poszerzono grupę beneficjentów darmowych leków, bez zmiany zasad refundacji.

Bezpłatne leki a wskazania refundacyjne

Część środowiska prawniczego uważa jednak, że bezpłatne leki można przepisywać szerzej, poza wskazaniami refundacyjnymi.

- Pojawiły się dwa podejścia. Jedni uważają, że leki powinny być dostępne we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, a nawet off-label. Drugie podejście, że powinniśmy posługiwać się wskazaniami refundacyjnymi – mówi mec. Juliusz Krzyżanowski, adwokat, kierujący praktyką Life Sciences w kancelarii Baker McKenzie i wyjaśnia:

- Logika przemawia za tym drugim rozwiązaniem. Jeśli minister zdrowia łączy wykaz darmowych leków dla dzieci i młodzieży oraz seniorów z listą refundacyjną, to systemowo i celowościowo sugeruje, że leki dla tych populacji wybiera spośród refundowanych w oparciu o określone wskazania.

- Gdyby pacjenci mieli dostawać leki we wszystkich wskazaniach zarejestrowanych oraz off-label, czyli w oderwaniu od ustawy refundacyjnej, to oczywiście lepiej dla pacjentów. Ale czy lepiej dla systemu? Niekoniecznie, bo nie bylibyśmy w stanie zaplanować wydatków na ten cel. Rozumiem, że Ministerstwo Zdrowia obejmuje refundacją wybrane produkty, ponieważ uznaje, że w określonych wskazaniach jest to zasadne - dodaje.

- Nie widzę uzasadnienia dla uznania, że choć system refundacyjny oparty jest o wskazania, to w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów nie tylko będą dostępne we wszystkich wskazaniach, ale też dostaną je za darmo. Nic obecnie nie wskazuje na takie podejście.

Podobnie uważa Leszek Stabrawa, ekspert rynku farmaceutycznego, specjalista z zakresu farmakoekonomiki, oceny technologii medycznych (HTA) i evidence-based health care (EBHC): - Ta spójność zasad refundacji powinna pozostać. Mamy rozdzielność pomiędzy wskazaniami rejestracyjnymi i refundacyjnymi, która obowiązuje dla całej listy.

"Nie należy stosować u pacjentów poniżej 18 r.ż."

O ile jednak obniżenie progu wiekowego dla seniorów nie zmieniło wiele w zasadach refundacji, o tyle w przypadku leków dla dzieci, dochodzi jeszcze jeden aspekt związany z tym, że nie wszystkie leki można stosować w populacji pediatrycznej.

Wiele leków nie ma zarejestrowanych wskazań do stosowania u dzieci. Często badań nie wykonuje się z powodów etycznych. To nie znaczy, że lekarze ich w tej populacji nie stosują. Bo czasem nie ma innej alternatywy terapeutycznej, lek ma większy profil bezpieczeństwa, jest skuteczny i z praktyki klinicznej wiadomo, że lek działa.

Z tego względu zresztą resort postanowił przygotowywać dwie listy: jedną dla dzieci i młodzieży, drugą dla seniorów. - Nie daliśmy na listę leków, które nie mają wskazań dla pacjentów w wieku do 18 lat bądź w charakterystyce produktu leczniczego jest zapisane, że nie należy go stosować u dzieci - tłumaczył 1 września br. wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Jednak na liście są leki, które nawet jeśli lekarz mógłby zastosować w ramach praktyki klinicznej, wykroczy to poza wskazania refundacyjne i pojawi się pytanie, jak zachowa się w takiej sytuacji płatnik.

Jednym z takich leków jest trazodon. Tu wskazaniem refundacyjnym są "choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe", a na liście refundacyjnej, w kolumnie M brak jest informacji o wskazaniu refundacyjnym off-label. Wskazania rejestracyjne trazodonu (ChPL Trittico CR) to zaburzenia depresyjne o różnej etiologii, w tym depresja przebiegająca z lękiem". W dalszej części znajduje się jednak stwierdzenie "Dzieci i młodzież do lat 18: produktu leczniczego Trittico CR nie należy stosować u pacjentów poniżej 18 r.ż.".

- Oznacza to, że stosowanie trazodonu w populacji 18- jest stosowaniem off-label. Tymczasem w załączniku do obwieszczenia, w kolumnie M (Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją") nie ma ani słowa na temat możliwości refundowania trazodonu w ramach terapii off-label. Stąd uważam, że refundacja trazodonu w tej populacji nie jest zgodna z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami zawartymi w obwieszczeniu refundacyjnym - ocenia Leszek Stabrawa.

- Oczywiście, minister zdrowia może łatwo to zmienić wpisując jako terapie off-label "populacja pacjentów 18-", bowiem legalistycznie na to patrząc, obecnie NFZ mógłby zakwestionować zasadność refundowania trazodonu u dzieci i młodzieży - zauważa ekspert.

Będą wytyczne

Minister zdrowia widzi potrzebę przygotowania wytycznych postępowania w celu ułatwienia lekarzom podejmowania decyzji terapeutycznych.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej 5 października w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, AOTMiT otrzyma odpowiednie zlecenie: - Ponieważ do początku grudnia jest zlecenie na pierwszy zakres prac, być może na liście styczniowej będą już pierwsze efekty tych prac.

