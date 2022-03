Priorytet na przewóz opioidów i leków psychotropowych do Ukrainy. GIF wydał komunikat

GIF w swoim stanowisku jasno podkreślił, że ze względu na obecną sytuację wojenną w Ukrainie, proces wywożenia opioidów i leków psychotropowych za wschodnią granicę został uproszczony

- Wnioski o wydanie takiego pozwolenia otrzymają również najwyższy priorytet i będą rozpatrywane poza kolejnością – czytamy w komunikacie

Środki te są znane ze swojego przeciwbólowego działania, ale jednocześnie mogą one uzależniać

Priorytet na przewóz opioidów i leków psychotropowych do Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie, została uruchomiona pomoc humanitarna mieszkańcom kraju objętego działaniami zbrojnymi i nie tylko. Konieczne jest dostarczanie leków i wszelkich środków, które uśmierzają ból – szczególnie dla osób bezpośrednio dotkniętych rosyjską agresją.

Dlatego też z powodu wzmożonego zapotrzebowania, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący wydawania pozwoleń na eksportowanie produktów leczniczych zawierających silne substancje kontrolowane do Ukrainy.

- Informujemy, że zgodnie z decyzją Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB), w związku z sytuacją kryzysową oraz narastającymi potrzebami humanitarnymi w Ukrainie uzyskanie pozwolenia na wywóz produktu leczniczego zawierającego w swoim składzie substancję kontrolowaną (środek odurzający albo substancję psychotropową) nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia na przywóz od władz ukraińskich. Wnioski o wydanie takiego pozwolenia otrzymają również najwyższy priorytet i będą rozpatrywane poza kolejnością – ogłoszono.

Recepty dla ukraińskich uchodźców

Przypomnijmy, z zapowiedzi NFZ wynika, że prawo do świadczeń dotyczyć ma obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 roku, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Z kolei PPOZ zwracają uwagę, że w aktualnym stanie prawnym obcokrajowcy posiadający status uchodźcy są co do zasady uprawnieni do korzystania ze świadczeń pod warunkiem potwierdzenia ich statusu decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy.

