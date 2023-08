Prezes Sandoz: w Polsce ulokowaliśmy produkcję leków na wielką skalę

W Polsce ulokowaliśmy produkcję leków na wielką skalę. W tym roku z naszych linii produkcyjnych zjedzie ponad 25 miliardów tabletek - zapowiada Laurent Renaudie, prezes Sandoz w Polsce

Na początku przyszłego roku uruchomimy dwie szybkie linie produkcyjne w zakładzie Strykowie, dzięki którym będziemy mogli produkować tabletki 10 razy szybciej niż obecnie - dodaje

Z leków Sandoz w 2022 roku skorzystało ponad 13 mln pacjentów w Polsce

Sandoz w Polsce: 1800 pracowników, dwie fabryki leków

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Kieruje Pan polskim oddziałem Sandoz od marca 2023 roku. Jakie ma Pan spostrzeżenia po tych kilku miesiącach?

Laurent Renaudie, prezes Sandoz w Polsce: Polska to największy kraj pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Zachodnią. Dla naszej firmy ma ogromne znaczenie. Patrząc na wskaźniki ekonomiczne, polski rynek szybko się rozwija gospodarczo, rośnie PKB. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, co Polska osiągnęła w ciągu ostatnich dziesięciu lat i jakie ma perspektywy rozwoju, to jest to bardzo atrakcyjny rynek.

W Polsce działamy na bardzo szeroką skalę, prowadzimy tu operacje handlowe o dużym zasięgu. Zatrudniamy ponad 1800 osób, najwięcej w fabrykach leków w Warszawie i w Strykowie. Tu ulokowaliśmy produkcję leków na wielką skalę. W tym roku z naszych linii produkcyjnych zjedzie ponad 25 miliardów tabletek. To olbrzymia liczba. Jesteśmy naprawdę dumni z osiąganych zdolności produkcyjnych i ciągle je zwiększamy.

Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie i inne zdarzenia nie zahamują tempa inwestycji?

Rzeczywiście, w ostatnim czasie, w związku z pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie było wiele wydarzeń, które mogły stanowić wyzwania dla naszej działalności. Ale chcemy dać jasny przekaz, że pomimo tego zwiększamy inwestycje w Polsce, aby zapewnić pacjentom dostęp do wysokiej jakości leków.

Niedawno uruchomiliśmy w zakładzie w Warszawie nowego robota pakująco – paletyzującego, który umożliwi optymalizację końcowego procesu pakowania. Jedno z usprawnień dotyczy taśmy, która pozwala na zaklejenie ponad 800 kartonów zbiorczych vs 50 kartonów przy użyciu ręcznych oklejarek. Na początku przyszłego roku uruchomimy też dwie szybkie linie produkcyjne w zakładzie Strykowie, dzięki którym będziemy mogli produkować tabletki 10 razy szybciej niż obecnie.

A to dopiero początek. Kontynuujemy wdrażanie procesów służących maksymalizacji wydajności produkcyjnej i transferów technologii. Polska jest więc jednym z krajów, w których Sandoz inwestuje w zrównoważoną przyszłość.

Jak Polska sytuuje się w grupie Sandoz?

Jesteśmy firmą globalną i każda z naszych lokalizacji jest dedykowana określonym działaniom. To pozwala na osiąganie maksymalizacji wpływu z inwestycji, zwiększania wydajności, budowania kompetencji, zarządzania całym łańcuchem wartości.

W Kundl w Austrii znajduje się jedyny w Europie zakład produkcyjny leków przeciwinfekcyjnych, który pokrywa cały proces produkcji – od fermentacji do gotowych produktów. Łączna kwota inwestowana obecnie w sieć produkcyjną antybiotyków Sandoz w Europie przekracza 250 milionów euro.

W Słowenii natomiast inwestujemy ponad 400 milionów euro w nową fabrykę leków biologicznych biorównoważnych. Niedawno ogłosiliśmy przeznaczenie dodatkowych 90 milionów dolarów w tamtejsze centrum rozwoju leków biologicznych biorównoważnych.

Ogółem ogłosiliśmy inwestycje o wartości ponad 750 mln euro w naszą sieć produkcyjną w Europie. Polska jest dedykowana dla produkcji leków chemicznych – głównie leków kardiologicznych.

Czy to oznacza, że Polska jest hubem Sandoz dla produkcji leków generycznych na cały świat?

W fabryce w Strykowie mamy zaangażowany zespół ludzi i możliwości techniczne, by w miarę potrzeby zwiększać przestrzeń produkcyjną. Nasza fabryka może stale rosnąć, rozwijać się, powiększać, co jest bardzo dużym atutem.

Dlatego do Polski przenosimy aktywa, kompetencje, konsolidację i koncentrację, wiedzę. Przez ostatnie kilka tygodni, w ramach naszego lokalnego i globalnego zespołu, rozmawialiśmy o zwiększaniu przepustowości, co pozwala nam inicjować powstawanie nowych linii.

Polska na dobrej drodze w zakresie leków biologicznych

Jakie leki powstają w fabryce w Strykowie?

W naszym portfolio mamy ok. 500 produktów, natomiast jeśli chodzi o wytwarzane molekuły to skupiamy się głównie na lekach stosowanych w chorobach sercowo-naczyniowych i metabolicznych. Oszacowaliśmy, że z leków Sandoz w 2022 roku skorzystało ponad 13 mln pacjentów w Polsce.

Globalnie jesteśmy liderem w produkcji leków przeciwinfekcyjnych, których mamy szerokie portfolio. Stale rozwijamy też obszar leków biologicznych biorównoważnych. Ostatnio rozpoczęliśmy strategiczną współpracę z firmą Just-Evotec Biologics, która specjalizuje się w korzystaniu ze sztucznej inteligencji, co pozwoli nam przyspieszyć możliwości rozwoju leków.

W Polsce dostępność do leków biologicznych jest nadal ograniczona. Ostatnio padły zapowiedzi zmian, by przewlekle chorzy mogli otrzymywać terapię u specjalisty w poradni zamiast w szpitalu. Czy to poprawi dostępność?

Polska jest na najlepszej drodze do zapewnienia lepszego dostępu do leków biologicznych dla pacjentów, co będzie korzyścią dla społeczeństwa. Terapie biologiczne stosowane w wielu obszarach poprawiają skuteczność leczenia, ale są również bardzo dobrze tolerowane przez chorych.

Jesteśmy wdzięczni za otwartość rządu i działania Ministra Zdrowia, wychodzące naprzeciw potrzebom pacjentów. Przekierowanie podawania leków biologicznych ze szpitali do przychodni to bardzo pozytywny kierunek zmian. Zdecydowanie będzie miało ogromny wpływ na dostępność, ale uwolni też zasoby personelu w szpitalach, który będzie mógł skupić się na innych, trudniejszych przypadkach pacjentów.

Być może część pacjentów będzie mogła korzystać z tych leków w domu.

Dla mnie najlepszym kryterium do oceny jest stopień przestrzegania zaleceń lekarskich. Im bardziej uprościmy życie pacjentom i ich opiekunom, tym bardziej poprawimy adherencję. Im więcej adherencji, tym większa wydajność, skuteczność, mniej zdarzeń niepożądanych, lepsza kontrola choroby.

Biosimilary pozwalają również obniżyć koszty terapii.

Naszym celem jest dostarczać leki o wysokiej jakości i przystępnych cenach. Co oznacza, że oszczędności, które generują dla systemu, pozwalają zapewnić dostęp do leków większej liczbie pacjentów. Wpływamy na bilans efektywności kosztowej systemu ochrony zdrowia.

Nasza konkurencyjność jest istotna w wielu obszarach, również w kontekście oczekiwań jakościowych i finansowych.

Czy w Polsce mamy stabilny i zrównoważony system do prowadzenia biznesu?

Oczekiwane warunki do prowadzenia biznesu są wszędzie te same i nie dotyczą tylko Polski. Po pierwsze to jest przewidywalność, która decyduje o realności dostaw. Mamy nadzieję, że przepisy i prawo refundacyjne pomogą w tworzeniu tej przewidywalności.

Druga rzecz to zrównoważony rozwój. Nadal jesteśmy firmami działający w oparciu o prawa ekonomii, musimy opłacić koszty, rachunki, wypłacić pensje pracownikom. Kiedy presja na ceny leków jest zbyt duża, zapewnienie dostępności staje się wyzwaniem.

W Polsce wiele dyskutuje się teraz o ustawie refundacyjnej. Kierunek zmian jest bardzo pozytywny, chociaż niektóre rozwiązania szczegółowe – choć zrozumiałe z perspektywy pacjenta, z perspektywy naszej firmy mogą być wyzwaniem. Chodzi na przykład o obowiązek zapewnienia 3 miesięcznych zapasów leków. Otóż, patrząc z szerszej perspektywy, gromadzenie dodatkowych zapasów może doprowadzić do trudnej sytuacji na wszystkich rynkach europejskich.

Na szczeblu UE dyskutowano ostatnio na przykład o dostępności antybiotyków, które są produktami ważnymi i sezonowymi. W wyniku tych rozmów Komisja Europejska, Szefowie Agencji Leków (HMA) i Europejska Agencja Leków wydali rekomendacje mające na celu uniknięcie braków kluczowych antybiotyków w kolejnym sezonie zimowym. Wszystkim zaangażowanym stronom zaleca się zamawianie leków w normalny sposób, bez konieczności ich gromadzenia. Zamawianie leków ‘na zapas’ może nadwyrężyć stany i spowodować lub pogłębić braki.

Czy nowa europejska strategia farmaceutyczna zawiera rozwiązania, które mogą poprawić bezpieczeństwo lekowe w Europie?

Kierunek obrany przez Komisję Ekonomiczną pod hiszpańską prezydencją, której jednym z filarów jest zapewnienie dostępu do leków dla pacjentów w Europie, jest bardzo satysfakcjonujący z perspektywy przemysłu i pacjentów. Innym aspektem jest próba uproszczenia otoczenia regulacyjnego i optymalizacja naszych europejskich zasobów.

To się oczywiście nie poprawi, jeśli nie dokonamy zmian. W przeszłości koncentrowaliśmy się na transferze naszych zdolności do takich krajów, jak Chiny czy Indie, by osiągnąć wymaganą efektywność kosztową. Ale to co się wydarzyło: pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, wzrost kosztów energii, doprowadziło do braku stabilnego otoczenia. Koszty transportu i produkcji wzrosły drastycznie. Jedynym sposobem jest zrównoważenie sytuacji. Niezależność narodowa i współpraca w Europie nigdy nie były tak fundamentalne i są obecnie kluczowe.

