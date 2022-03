Prezes PTFE: "nigdy nie byliśmy tak szybcy". W Polsce skraca się czas od rejestracji do dostępności leków

AOTMiT przygotowuje się do sporządzenia trzeciego wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności

Jesteśmy zainteresowani przede wszystkim tym, żeby ścieżka od momentu zarejestrowania leku w Unii Europejskiej do jego refundacji w Polsce była jak najkrótsza - mówi Michał Kaźmierski

Część środowiska farmaceutycznego postuluje o odłożenie w czasie prac nad nowelizacją ustawy refundacyjnej

Prace nad trzecim wykazem TLI już trwają

25 lutego br. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała drugi wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (TLI). Znalazło się w nim 21 technologii lekowych.

Tegoroczny Kongres Wyzwań Zdrowotnych i sesja o polityce lekowej były dobrym momentem, by zapytać przedstawiciela Agencji o doświadczenia i wnioski z dotychczasowych prac nad wykazami.

Dlaczego wykazy są tak ważne? Bo wskazują na innowacyjne leki, nowo rejestrowane, które mogą być finansowane w ramach Funduszu Medycznego. A ten zakłada szybszą ścieżkę refundacyjną, by terapie prędzej mogły być dostępne dla pacjentów.

- Po przygotowaniu wykazu TLK byliśmy dobrze przetrenowani w sprawnym przygotowaniu i przebiegu tego procesu. Mieliśmy oczywiście dysproporcje liczby technologii, które podlegały tej ocenie, to na pewno pomogło nam podejść sprawnie i systemowo, żebyśmy mogli ten wykaz w wyznaczonym terminie opublikować – mówiła Kamila Malinowska, dyrektor biura prezesa Agencji.

Przygotować technologie do oceny klinicznej

To co różni obecny wykaz TLI od ubiegłorocznego to fakt, że w tym roku Rada Przejrzystości zaadresowała technologie lekowe czy też rekomendowała technologie w określonych schematach. W pierwszej kolejności zarekomendowała technologie, które zostały zakwalifikowane do zbioru A.

W drugiej kolejności rekomendowała te technologie, które zostały uwzględnione w zbiorze A/B. W trzeciej - rekomendowała technologie, które są uwzględnione w zbiorze B. Nierekomendowane były te technologie, które zostały uwzględnione w zbiorze C - w tym roku było zdecydowanie mniej niż w poprzednim.

- Ten proces w Agencji trwał kilka miesięcy. Teraz przygotowujemy się do sporządzenia wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności w ciągu 6 miesięcy, czyli jakby w połowie tego czasu, który dzieli nas do kolejnej aktualizacji – podkreślała.

Druga ważna rzecz, którą planuje zrobić Agencja, to przygotować technologie do oceny w ramach rzeczywistej praktyki klinicznej.

"Nigdy w historii nie byliśmy tak szybcy"

Plany AOTMiT bardzo dobrze ocenił prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego: - Nowa lista TLI ma 21 pozycji. Poprzednia miała 11. Widać, że jest to pozycja szersza i dobry punkt wyjścia do rozważań ministra, co dzieje się w następnych etapach. Przypominam, że oprócz Rady Przejrzystości głos w sprawie technologii z wykazu zabiera też Rzecznik Praw Pacjenta. Potem jest jeszcze Komisja Ekonomiczna, a na końcu sam minister zdrowia.

W ocenie prof. Czecha za ogromny sukces należy uznać to, że Agencja Oceny Technologii Medycznych w terminie realizuje wszystkie swoje zadania. A są dużo trudniejsze niż ocena wniosków, które już są przygotowane

- To jest nowa regulacja. Tam są nowe reguły, trochę uproszczone w stosunku do normalnej ścieżki HTA. Ale jeżeli tym zajmuje się Agencja, która ma już wieloletnie doświadczenie w podchodzeniu poprzez pryzmat HTA do tego co robi, to na pewno uwzględnia te elementy, które są w analizie HTA.

- Spójrzmy też na to w pewnym kontekście. Jeżeli my mamy w tej chwili niejako zawężoną grupę leków z okresu listopad 2020 – listopad 2021, to nigdy w historii nie byliśmy tak szybcy, jeśli chodzi market access – przekonywał b. wiceminister zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową.

- Proszę też popatrzeć na dane historyczne, jak dużo w Polsce czasu zajmuje moment od rejestracji leku w EMA do otrzymania refundacji. On jest bardzo długi, jeden z najdłuższych w Europie. A teraz się skraca. To jest niesłychanie pozytywna wiadomość i przez takie mechanizmy, o których tutaj dzisiaj mówimy, skróci się jeszcze bardziej - podkreślał.

Przystąpienie do Funduszu Medycznego to trudna decyzja biznesowa

A jak patrzy na to branża farmaceutyczna? - Jesteśmy zainteresowani przede wszystkim tym, żeby ścieżka od momentu zarejestrowania leku w Unii Europejskiej do jego refundacji w Polsce była jak najkrótsza. Jeżeli rozwiązaniem, które to zapewnia jest Fundusz Medyczny, to oczywiście mu kibicujemy – mówił Michał Kaźmierski, dyrektor generalny na Polskę i kraje bałtyckie firmy Gilead Science.

Lek tej firmy jest jedną z 21 technologii zamieszczonych na nowym wykazie TLI. Jak dyrektor Kaźmierski widzi refundację leku w ramach Funduszu Medycznego?

- W tej chwili staramy się rozważyć wszystkie opcje, które mamy, bo oprócz pozytywnych stron są też cienie, które kładą się na tym rozwiązaniu. Takim najważniejszym jest wymóg kontynuacji finansowania leczenia przez firmę, jeżeli po dwóch latach nie uda się dojść do porozumienia z resortem zdrowia i przedłużyć umowy. Jest to dosyć duże obciążenie i spora niepewność – mówił szef Gilead w Polsce.

Przyznał, że element przerzucenia na firmę odpowiedzialności najbardziej go niepokoi i decyzja o przystąpieniu do Funduszu Medycznego oznacza trudną decyzję biznesową, z punktu widzenia odpowiadającego za działalność spółki, by nie być posądzonym o działanie na jej niekorzyść.

- Kolejnym elementem, który z naszej perspektywy też jest znakiem zapytania, to co się stanie jeżeli firma zdecyduje się pójść ścieżką Funduszu Medycznego i nie zakończy tego procesu - pytał dyrektor Kaźmierski.

COVID-19. Wirus wymienił się już trzy razy

Jednym z wątków dyskusji był temat wirusa COVID-19 wymykającego się badaniom klinicznym.

- Trzeba zwrócić uwagę na to, że od początku pandemii, pierwsze badania kliniczne poruszały się na bardzo "śliskim" gruncie.

Były bardzo szeroko testowane tak zwane leki repozycjonowane, czyli na przykład chlorochina czy hydroksychlorochina. Efekt? Olbrzymia porażka, jeżeli chodzi o skuteczność - mówił prof. Miłosz Parczewski, z Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie).

Profesor jest też lekarzem naczelnym ds. COVID-19 w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie, w którym przeleczono ponad 5 tys. zakażonych pacjentów.

Dodał: - Na początku stosowaliśmy te leki na podstawie danych wstępnych, praktycznie danych in vitro. To był pierwszy moment obudzenia się, jak ważne są badania kliniczne randomizowane w COVID-19. Nawet pierwsze badania remdesiviru były niejednoznaczne. Zresztą ta dyskusja toczy się też w tej chwili - są dobre badania, jeżeli chodzi o skrócenie czasu hospitalizacji, o zmniejszenie ryzyka trafienia pacjenta na OIOM, ale już na przykład w kontekście śmiertelności nie jest tak do końca.

"Wirus zmienił się już trzy razy"

Jak wskazywał prof. Parczewski, pojawiały się też leki, które bardzo szybko znikały z pola zainteresowania, bowiem ich skuteczność okazywała się ograniczona z powodu wymiany wariantu.

- W tej chwili kończymy, w zależności od tego jak liczymy, 4 albo 5 falę pandemii - falę omikronu. To oznacza, że wirus wymienił się już trzy razy. Na początku mieliśmy oryginalny wariant z Wuhan, potem falę wariantu Alfa, następnie wariantu Delta. Teraz kończymy falę wariantu Omikron.

Jak przyznał, w każdej z tych fal skuteczność leków jest nieco inna, szczególnie przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko białku S wirusa. Część z preparatów, które właściwie od razu weszły do rekomendacji, zaraz z nich wypadły dlatego, że ich skuteczność przeciwko białku S wariant Omikron jest 10 albo 100 krotnie niższa, jeżeli chodzi o neutralizację wirusa.

Nie chcemy ograniczenia dostępu do nowych leków

Nienke Feenstra, prezes zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma, nawiązała do nowelizacji ustawy refundacyjnej: - Wszyscy wiemy, że musimy zmienić ustawę refundacyjną, by ułatwić dostęp do leków, by proces refundacji był bardziej zrównoważony. Jednak taka ustawa nie powinna zmieniać się co dziennie.

- Co nas czeka w przyszłości? Mamy terapie genowe, różne rozwiązania, terapie oparte na wartości. Spójrzmy na zmiany, które są proponowane. Może powinniśmy przygotować ustawę, która będzie odpowiednia i pozwoli zapewnić dostępność dla pacjentów na kolejną dekadę? – proponowała Feenstra.

W ocenie szefowej Infarmy, obecne propozycje niosą negatywne skutki na najbliższe lata. - Oznaczają wzrost współpłatności dla pacjentów. Wprowadzanie dodatkowych zmian przez Ministerstwo Zdrowia ogranicza również pewne możliwości negocjacji. Każdy głos za tą ustawą oznacza ograniczenie dostępu do leków dla polskich pacjentów, a tego nie chcemy – mówiła Nienke Feenstra.

Przypomniała też o niewykorzystanych pieniądzach z Funduszu Medycznego. – Jak spojrzymy na 4 mld zł w Funduszu Medycznym – ich nie ma. A intencje były takie, że będą zwiększać dostęp do nowych terapii. Jesteśmy otwarci na dialog. Wiemy, że ta ustawa jest postrzegana przez wiele osób jako techniczna, ale tak naprawdę ona będzie mieć realny wpływ na polski system ochrony zdrowia. Mamy teraz wojnę na Ukrainie. Nie wiem, czy teraz jest dobry czas na dyskusje o takiej ustawie - mówiła.

Prezes wspomniała też o potrzebie inwestycji w badania kliniczne: - Wartość tego rynku to 1,4 mld zł. Ponad 25 tys. polskich pacjentów bierze udział w badaniach. To również bardzo ważne wsparcie całego systemu. Widzimy to też jako wyzwanie w kontekście ustawy refundacyjnej. Mamy dostęp do leków w ramach badań klinicznych, więc również do innowacji.

Przez korytarze cenowe wystąpią braki leków w aptekach

Również Krzysztof Kopeć, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowych Producentów Leków, wskazywał na niezbyt fortunny czas na zmiany w ustawie o refundacji leków. Zaapelował, aby nie wprowadzać żadnych zmian legislacyjnych, które mogłyby zdestabilizować sytuację przemysłu farmaceutycznego.

- Teraz nie jest czas ani na zmianę ustawy refundacyjnej ani na kontrowersyjne przepisy, jak na przykład korytarze cenowe – ostrzegał prelegent.

Proponowane w projekcie ustawy refundacyjnej „korytarze cenowe” zakładają refundację tylko tych leków, których cena będzie ustalona w odniesieniu do cen oferowanych przez azjatyckich wytwórców. Zważywszy, że koszty produkcji leków na terenie Unii Europejskiej są wyższe niż w Azji, wprowadzenie korytarzy cenowych może oznaczać wykluczenie krajowych dostawców.

- To oznacza pozbawienie pacjentów, seniorów leków które stosowali przez lata i być może uchodźców, którzy do nas trafią farmaceutyków, które mogliby dziś stosować – argumentował Kopeć.

Jak wyjaśniał, dziś pacjent ma wybór: lek najtańszy albo nieco droższy, ale ma pewność, że ten lek w aptece dostanie. Korytarze cenowe w jego opinii oznaczają, że część z refundowanych leków zniknie z listy.

- Będziemy mieli braki w aptekach. Oczywiście minister mówiąc czy pisząc o tych korytarzach ma rację, że budżet NFZ-tu trochę zaoszczędzi, ale ja bym chciał żebyśmy patrzyli jaki będzie koszt społeczny zwłaszcza w tej dramatycznej sytuacji, z jaką mamy teraz do czynienia – mówił prezes PZPPF.

Zwrócił uwagę na kolejny skutek korytarzy cenowych leków: pogłębienie uzależnienia od chińskich dostaw, co zwłaszcza w obecnym trudnym czasie, tragicznym dla Ukrainy, nie byłoby bezpieczne.

