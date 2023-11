Prezes Polpharmy: Polska może uniezależnić się od leków z Azji, ale potrzeba odważnych decyzji

Podczas XIX Forum Rynku Zdrowia dziennikarz Patryk Słowik rozmawiał z Sebastianem Szymankiem, prezesem Polpharmy

Dyskusja toczyła się wokół znaczenia działalności firm wytwarzających leki generyczne dla bezpieczeństwa lekowego Polski

Prezes Szymanek wskazał, że jeśli nasz kraj chce uniezależniać się od leków z Azji, musi zacząć podejmować odważniejsze decyzje w zakresie finansowania krajowej produkcji

"Fabryki kosztowałoby 500 mln zł. Rozwój każdego API - kolejne pół miliarda"

- Kto odpowiada za bezpieczeństwo lekowe? - W teorii minister zdrowia. W praktyce krajowi producenci leków - tak rozpoczęła się rozmowa Patryka Słowika, dziennikarza Wirtualnej Polski z Sebastianem Szymankiem, prezesem zarządu Polpharma. Odbyła się ona podczas XIX Forum Rynku Zdrowia w ramach tzw. zdrowotnego Hyde Parku.

Prezes Szymanek przyznał, że dla spokojnego prowadzenia biznesu i stabilnego rozwoju krajowi producenci potrzebują niewiele - głównie zagwarantowania pewności prawnej. Gdy jednak rządzący ogłaszają wszem i wobec, że Polska ma być liderem produkcji leków, albo że chce się zwiększać stopień bezpieczeństwa lekowego, wówczas krajowi wytwórcy odpowiadają szeroką listą potrzeb.

- Wtedy jednak słyszymy, że chcemy za dużo. Dialog z politykami przeważnie wygląda więc tak, że wiele się rozmawia, tylko niewiele później z tego wynika - ubolewał prezes Polpharmy.

Gość zdrowotnego Hyde Parku podkreślał, że duże koncerny farmaceutyczne skupiające się na produkcji leków innowacyjnych przesuwają granice medycyny, ale to firmy wytwarzające leki generyczne dają codziennie dostęp do terapii miliardom ludzi i odpowiadają za bezpieczeństwo lekowe.

- Trzeba dbać o odpowiedni balans i opracowywać strategię tak, żeby i pojawiały się nowe leki, i żebyśmy mieli do nich dostęp. Cieszy nas, że pewne elementy wsparcia dla polskiej produkcji znalazły się w nowej wersji ustawy refundacyjnej. Czy zawarte w niej zachęty są wystarczające? To przyjdzie nam ocenić za kilka lat - mówił Sebastian Szymanek.

Redaktor Patryk Słowik dopytywał o możliwości uniezależnienia się Polski od produkcji substancji czynnych (API) z Azji. Prezes Szymanek wyliczał, że jest kilka tysięcy API, na liście podstawowych leków Światowej Organizacji Zdrowia - dwa tysiące, a leków wskazywanych jako krytyczne - około pięciuset. Żeby w Polsce produkować przynajmniej sto substancji czynnych, trzeba byłoby wybudować odpowiednią infrastrukturę.

- Fabryki kosztowałoby 500 mln zł. Rozwój każdego API - kolejne pół miliarda złotych. W przemyśle krajowym nikt nie dysponuje takimi środkami. Ale państwo tak. I mogłoby postawić na zwiększenie niezależności od Azji, gdyby tylko tak postanowiło - podkreślał Sebastian Szymanek.

Zdrowotny Hyde Park był nowością tegorocznego, XIX Forum Rynku Zdrowia. Na otwartej scenie przedstawiciele różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia prezentowali swoje pomysły i rekomendacje na zmiany w systemie. Wszystko to w formie krótkich prezentacji, wystąpień czy rozmów 1:1. Była to scena otwarta, a do jej współtworzenia zaprosiliśmy także naszych czytelników oraz partnerów. W trakcie całego dwudniowego Forum Rynku Zdrowia zrealizowaliśmy cztery części zdrowotnego Hyde Parku, które łącznie trwały cztery godziny.

