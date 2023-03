Prezes Polpharmy o problemach producentów leków. "System mówi: nieważne skąd, byle było tanio"

Prezes zarządu Polpharmy Sebastian Szymanek podkreślał, że "przez ostatnie dwie dekady w 100 procentach uzależniliśmy się od importu substancji czynnych"

Według dyskutanta, aby stworzyć bezpieczeństwo lekowe, potrzebny jest system uwzględniający produkcję leków w Polsce

- Natomiast to, co mnie tak naprawdę martwi to to, że stawką tego, czy my się nie pomylimy, jest ludzkie zdrowie i życie na wypadek takiego kryzysu, który musi przyjść - podsumował

Przez ostatnie 10 lat z roku na rok spada liczba refundowanych leków

Sebastian Szymanek, prezes zarządu Polpharmy podkreślał podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, że "przez ostatnie dwie dekady w 100 procentach uzależniliśmy się od importu substancji czynnych".

- Przez ostatnie 10 lat z roku na rok spada liczba refundowanych leków, które pochodzą z polskich fabryk. Nie dlatego, że wprowadzamy nowe leki, widzimy: nie stać mnie na to, żeby tutaj utrzymać produkcję, lepiej jest importować. Co mówi system? "Nieważne skąd, byle byłoby tanio" i to powoduje, że z roku na rok spada nasze bezpieczeństwo lekowe - mówił.

Prezes wskazywał również, czego potrzeba, aby zbudować bezpieczeństwo lekowe w Polsce.

- Żeby jak najwięcej substancji czynnych i leków produkowano w Polsce. Do tego jest potrzebny system. Nie system, który mówi "nieważne skąd, byle było jak najtaniej" - ale system, który będzie uwzględniał właśnie fakt produkcji w Polsce. I po drugie: uruchomienie docelowych funduszy sektorowych, a nie pożyczek - podkreślił Szymanek.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.