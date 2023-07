Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej: w razie oparzenia możemy uzyskać pierwszą pomoc w aptece

W środę w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt. "STOP Oparzeniom u dzieci. Rola farmaceuty w pierwszej pomocy przy oparzeniu" organizowana przez Okręgową Izbę Aptekarską i Fundację "Po Oparzeniu".

W trakcie konferencji zostały poruszone m.in. tematy takie jak: rola farmaceuty w pierwszej pomocy przy oparzeniu, fakty i mity dotyczące leczenia oparzeń, znaczenie działań w ciągu 24 godzin od oparzenia na dalsze leczenie oraz praktyczne warsztaty z pierwszej pomocy przy oparzeniach u dzieci i dorosłych.

W konferencji wzięli udział: prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie mgr farm. Marian Witkowski, skarbnik OIA w Warszawie mgr farm. Emilia Gąsińska, przewodnicząca Komisji Nauki i Szkolenia OIA w Warszawie mgr farm. Małgorzata Chmielak, wiceprezes zarządu Fundacji "Po Oparzeniu" Anna Mossakowska-Ziemniak oraz ratownik medyczny Kamil Kasiak.

- Rok 2021 to rok, w którym weszła w życie ustawa o zawodzie farmaceuty. Akt ten bardzo znacząco rozszerzył zakres obowiązków zawodowych farmaceuty, wprowadził opiekę farmaceutyczną, ale również wprowadził usługi farmaceutyczne. Stąd też apteki na dzień dzisiejszy apteki stają się powoli takimi lokalnymi centrami usług farmaceutyczno-medycznych, w których to farmaceuci pomagają pacjentom w najmniejszych dolegliwościach, dlatego, że do apteki jest najbliżej i do apteki najłatwiej się dostać. Pacjent bez zbędnego oczekiwania uzyska pomoc - mówił prezes Witkowski.