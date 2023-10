Prezes Krajowych Producentów Leków: milionom Polaków nie brakuje nowych technologii, brakuje dostępu do leków

- Nowy minister nie będzie miał łatwo, ale on też powinien wybrać zdrowie, powinien skupić się nie na działaniach punktowych, ale systemowych - powiedział podczas Forum Rynku Zdrowia Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków

Jego zdaniem wyraźnym problemem, z jakim musi zmierzyć się nowy minister jest starzejące się społeczeństwo

Dodał także, że należy pogłębiać partnerstwa w sprowadzaniu produkcji leków do Europy i Polski

Krzysztof Kopeć: Polakom brakuje dostępu do leków

Prezes Krzysztof Kopeć z Krajowych Producentów Leków wyjaśnił, jakie zadania jego zdaniem powinny być priorytetem dla nowego ministra zdrowia.

- Nowy minister nie będzie miał łatwo, ale on też powinien wybrać zdrowie, powinien skupić się nie na działaniach punktowych, ale systemowych. Powinien mieć wizję i do tej wizji dążyć, bo to działania decydują o tym, co zrobimy. Ten minister zdrowia w lekach, którymi my się zajmujemy, ma kluczowe wyzwanie, bo można opowiadać wszystko.

Jak wskazał, problemem jest brak dostępu pacjentów do leków.

- Można powiedzieć: że zwiększyliśmy dostęp do nowych technologii, wydaliśmy miliardy. Milionom Polaków nie brakuje nowych technologii, milionom Polaków brakuje dostępu do leków, bo to nic, że wpiszemy na listę leków refundowanych 4000 produktów i powiemy, że one są dla seniorów bezpłatne. Już nie wnikam, że są różne drogi, kiedy one nie są bezpłatne, ale załóżmy, że nawet by były. Nawet jeśli one będą na liście, będą teoretycznie bezpłatne, ale nikt ich nie dostarczy - kroki te są kompletnie bezużyteczne.

Prezes podkreślił, że wyraźnym problemem jest starzejące się społeczeństwo. W związku z tym kluczowe będzie stworzenie listy krytycznych leków.

- Mówiliśmy o tym, że demografia jest nieubłagana. Polskie społeczeństwo się starzeje, więc to będzie jeszcze większe wyzwanie. My w całości uzależniliśmy się jako świat, jako Europa, zwłaszcza od produkcji z Azji. Dla mnie wyzwaniem będzie, ale też dla nowego ministra, opracowanie listy krytycznych leków, które są jakby fundamentalne dla bezpieczeństwa lekowego Polski i stworzenie, albo pogłębienie systemu zachęt do tego, żeby te leki w Polsce i substancje czynne do ich wytwarzania rzeczywiście były produkowane w Polsce i w Unii Europejskiej - dodał.

Bezpieczeństwo lekowe w Polsce

Prezes Kopeć zaznaczył jednocześnie, że "zawsze trzeba kierować się interesem naszego państwa i interesem pacjenta", więc uwzględniany jest "głos tych, którzy rzeczywiście przykładają się do bezpieczeństwa lekowego naszego kraju, którzy w Polsce te leki produkują, bo czym innym jest chęć sprzedaży, a czym innym jest produkcja i jakby wkładanie swojej cegiełki do bezpieczeństwa lekowego".

- Kolejną rzeczą, którą musimy mieć na horyzoncie, to jest Polska prezydencja w 2025 roku i pewnie wtedy będziemy mówić o przepisach unijnych. My z Unią możemy rozmawiać i my jesteśmy Unią tak naprawdę, bo o tym często zapominamy my musimy zwrócić uwagę na to, że zmienia się podejście. Musimy na poziomie europejskim współpracować, wyznaczając mechanizmy i będąc liderem tego ruchu, wyznaczając mechanizmy wsparcia - powiedział.

Na koniec podsumował wszystkie rekomendacje: urealnienie cen oraz zwiększenie nakładów. [...] Pogłębianie partnerstwa w sprowadzaniu tej produkcji do Europy i Polski, czyli lista leków generycznych i te wyzwania europejskie, żebyśmy byli liderem w tej elicie, która przywraca tę produkcję.

