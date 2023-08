Prezes AstraZeneca Polska o zmianach w MZ: jesteśmy dość odporni, ale brakuje pamięci instytucjonalnej

Wydaje mi się, że rzeczywiście wreszcie doszliśmy w polskim systemie do takiej sytuacji, kiedy rozwiązania systemowe czy proceduralne powodują, że prowadzenie pewnych procesów nie jest uzależnione od jednej osoby - mówi Wiktor Janicki

Jeżeli widzę jakieś ryzyka związane ze zmianami personalnymi, to największe chyba w tym, na ile kolejne osoby będą chciały praktykować prowadzenie dialogu ze wszystkimi stronami procesu refundacyjnego i wspólne znajdowanie rozwiązań - dodaje

Ludzie w Ministerstwie Zdrowia zmieniają się, co może też powodować utratę tzw. pamięci instytucjonalnej co do tego, w jaki sposób postępowaliśmy, jak to prawo interpretowaliśmy. Dobrą praktyką legislacyjną jest właśnie to, żeby przepisy były formułowane w sposób precyzyjny - ocenia

Dobre prawo pozwala na przewidywalność

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Dymisja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego chyba nie wywołała jakiś szczególnych emocji wśród przedstawicieli branży farmaceutycznej. Może dlatego, że za sektor lekowy odpowiada wiceminister Maciej Miłkowski? A może mamy wreszcie dojrzały system, który nie jest aż tak wrażliwy na zmiany personalne?

Wiktor Janicki, prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland: Faktycznie akurat w obszarze refundacyjnym tematy lekowe są bardzo mocno związane z wiceministrem Maciejem Miłkowskim. Pewnie gdyby tu nastąpiła zmiana, to byłoby to przez nas bardziej odczuwalne.

Ale też wydaje mi się, że rzeczywiście wreszcie doszliśmy w polskim systemie do takiej sytuacji, kiedy rozwiązania systemowe czy proceduralne powodują, że prowadzenie pewnych procesów nie jest uzależnione od jednej osoby. Uważam, że jest to bardzo zdrowa sytuacja.

Szczególnie tematy systemowe, związane z dużymi zmianami, jak na przykład wdrażanie opieki koordynowanej czy sieci onkologicznej, są rozwiązane na poziomie całego Ministerstwa Zdrowia, nie na poziomie pojedynczego ministra, nic nie ujmując z jego roli. Dlatego z tej perspektywy wydaje mi się, że zmiany personalne nie wywołują w nas już takich emocji.

Dobre prawo, które gwarantuje stabilność do prowadzenia biznesu, ma większe znaczenie niż osoba na stanowisku w Ministerstwie Zdrowia, ta czy inna?

Myślę, że jest pewna baza wynikająca z przepisów i one gwarantują rzeczywiście szeroko pojętą stabilność. Pozwalają także na pewną przewidywalność, chociaż przepisy te zawsze mogą być zmieniane i to dość radykalnie, jak pokazuje przykład ostatniej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Takim trudnym dla branży pomysłem jest na przykład obowiązek dystrybucji leków do 10 hurtowni. Wiemy, że Senat zaproponował usunięcie tego konkretnego zapisu.

Natomiast na to wszystko nakłada się konkretny sposób realizacji tych przepisów, czyli na przykład ich interpretacja. Do tego jest jeszcze sposób prowadzenia dialogu z branżą, z organizacjami pacjenckimi, z ekspertami w systemie ochrony zdrowia. Wydaje mi się, że to jest szalenie istotne dla efektywności tego procesu.

To, co widzimy przez ostatnich parę lat, to jest rzeczywiście bardzo otwarty i ciągły dialog ze wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Jest rozmowa, z pacjentami na temat ich potrzeb, jest dialog z klinicystami, jak wyobrażają sobie realizację tych potrzeb i dialog z firmami, aby znaleźć konkretne rozwiązania.

Ten proces nie jest zapisany w ustawie, a wypracowany, wykorzystujący doświadczenia Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli widzę jakieś ryzyka związane ze zmianami personalnymi, to największe chyba właśnie w tym, na ile kolejne osoby będą chciały praktykować prowadzenie dialogu ze wszystkimi stronami procesu refundacyjnego i wspólne znajdowanie rozwiązań. Wymaga to olbrzymiego nakładu pracy. To w tej kwestii mam największą obawę, jak będzie wyglądała przyszłość.

W instytucjach publicznych nie ma pamięci instytucjonalnej

Za ten dialog z branżą w ostatnich latach odpowiadał wiceminister Miłkowski. Jakkolwiek są kwestie rozbieżne między nim a firmami, chociażby przy nowelizacji ustawy refundacyjnej, to słyszę, że jest gwarantem pewnego zdrowego rozsądku.

Mamy przykłady takich spornych przepisów, choćby w zakresie ustalania kształtu programów lekowych. Dzisiaj każda z firm, która ma leki w danym programie, musi wyrazić zgodę na wejście każdej kolejnej. To jest ewenement na skalę światową. Uważam, że propozycja zmiany tego konkretnego zapisu, żeby firmy nie mogły kontestować wejścia kolejnego podmiotu ze swoimi produktami, jest ze wszech miar słuszna. To powinno pozostać w gestii Ministerstwa Zdrowia.

Natomiast rozwiązania zaproponowane przez ministra w projekcie ustawy refundacyjnej mogą rodzić ryzyko jednostronnego ingerowania we wcześniej ustalone parametry, które decydują o naszych ofertach finansowych składanych w odniesieniu do leczenia określonej populacji.

Oczywiście rozumiem deklarację ministerstwa, że ma dobre intencje i że będą te przepisy interpretowane w przyjazny dla nas sposób.

Powiedzmy sobie szczerze - ludzie w ministerstwie zmieniają się, co może też powodować utratę tzw. pamięci instytucjonalnej co do tego, w jaki sposób postępowaliśmy, jak to prawo interpretowaliśmy. Dobrą praktyką legislacyjną jest właśnie to, żeby przepisy były formułowane w sposób precyzyjny, aby unikać sytuacji, które później mogłyby wzbudzić wątpliwości.

Pewnie nowa minister zdrowia pozostawi kontynuację polityki lekowej Maciejowi Miłkowskiemu. Więc potencjalnie do jesieni mamy spokój.

Zakładam, że w znakomitej większości będzie to kontynuacja projektów, które na ten moment są prowadzone.

Chociaż, jak zawsze, okres przedwyborczy jest bardzo intensywny. Mamy na przykład program Leki 65 plus, który sam w sobie jest pozytywną zmianą dla pacjentów i wydaje się, że jego kształt jest już ustalony. Ale jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach, czyli które konkretnie leki będą w ramach niego dostępne. Przed samym wdrożeniem będą być może zapadały jeszcze jakieś ostateczne ustalenia i tu głos nowej pani minister może być kluczowy, jeżeli chodzi o konkretny wymiar tego programu.

