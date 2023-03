Prezes ABM: jesteśmy przekonani, że Polska jest w pełni bezpieczna lekowo

Na pytanie o to, czy Polska jest bezpieczna lekowo, prezes ABM dr hab. Radosław Sierpiński z pełnym przekonaniem odpowiada: tak

Jak przekonywał w trakcie Kongresu Wyzwań zdrowotnych w Katowicach, mimo wielu negatywnych prognoz Polska poradziła sobie z kryzysem lekowym, ponieważ doszło do "wielkiej mobilizacji polskich producentów"

- Jesteśmy w pełni przekonani o tym, że Polska jest całkiem bezpieczna lekowo. Co więcej, mamy na to dowody, a nie tylko prognozy, które dotychczas się nie sprawdziły - wskazał

Prezes ABM: dzięki mobilizacji producentów nie zabrakło leków

Sesja HCC pt. "Czy Polska jest bezpieczna lekowo" przeprowadzona została w konwencji debaty oksfordzkiej. Dwie drużyny przedstawiały swoje argumenty za postawioną w nazwie panelu tezą i przeciw niej. Po stronie "Polski jako kraju bezpiecznego lekowo" stanął m.in. prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosław Sierpiński. Jak mówił, jest w pełni przekonany o tym, że Polska jest bezpieczna lekowo. Wyjaśnił, na czym dokładnie polega to bezpieczeństwo.

- Istotne jest to, żebyśmy dokonali pewnej definicji. Co to znaczy bezpieczeństwo lekowe? Chciałbym wyjść nie tylko od tego, o czym będzie mowa pewnie po drugiej stronie [debaty, przyp. red.], czyli o tym, że na polskiej ziemi muszą być produkowane wszystkie substancje aktywne, muszą być wszystkie API, bo bezpieczeństwo lekowe to coś więcej. Oczywiście, w pewnej części tak powinno być i 30 proc. leków, które są dostępne w aptekach, są produkowane w Polsce. Pewnie powinno ich być więcej, ale zwróćmy uwagę na to, że bezpieczeństwo lekowe to również bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, to również dostępność do leków, które do Polski przyjeżdżają. Ostatnie lata jednoznacznie wskazują, że pomimo negatywnych prognoz daliśmy radę - podał dr hab. Radosław Sierpiński.

Przytoczył także kilka negatywnych argumentów i wizji, którymi "straszono" polskie społeczeństwo. Podkreślił, że Polska rzeczywiście poradziła sobie z wieloma problemami w tym zakresie.

- Najpierw mówiono nam, że pandemia spowoduje dramatyczny krach, jeśli chodzi o dostępność leków i nasi pacjenci położą się pokotem z powodu braku podstawowych substancji, ale tak się nie stało. Przez trzy ostatnie lata, borykając się z olbrzymim kryzysem pandemicznym, daliśmy radę. Leki były dostępne - mówił dr Sierpiński.

- Później ponownie pojawił się argument dramatyczny o kataklizmie, jakim była wojna za naszymi wschodnimi granicami. Znowu ta sama retoryka, znowu straszenie niepewnymi prognozami, że Polska tego bezpieczeństwa lekowego nie ma, że zabraknie nam wszystkich substancji i zaraz będzie dramat i znowu tak się nie stało. Znowu daliśmy radę, dzięki słusznym decyzjom pana ministra. Dzięki wielkiej mobilizacji polskich producentów nie zabrakło leków w Polsce i wszyscy pacjenci otrzymali te leki, które były im niezbędne - przypomniał.

Polska jest bezpieczna lekowo

Prezes ABM przypomniał także o czarnych wizjach, z których wynikało, że w Polsce zabraknie antybiotyków w sezonie grypowym. Jego zdaniem "uwolnienie" leków z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pozwoliło na ciąg dostaw i zabezpieczenie lekowe.

- Weźmy pod uwagę niedawny sezon grypowy. Ten dramatyczny pik, kiedy mnóstwo ludzi było chorych. Mamy RARS, czyli Rządową agencję, która magazynuje leki, w tym wypadku antybiotyki. Kiedy tak dużo mówiono o tym, że antybiotyków zabraknie, pan minister zdecydował o uwolnieniu zapasów RARS i wszystkie leki pojawiły się w aptekach. Nie było skrócenia dostaw, braku dostępności, co pokazuje jednoznacznie, że Polska jest pod tym względem bezpieczna - podkreślił.

Prezes ABM wspomniał także o ostatnich inwestycjach i działaniach, podjętych w celu zabezpieczeń lekowych. "Przypominam o wielomilionowych inwestycjach w warszawskiej Polfie. To jest olbrzymia fabryka, która otrzymała nie tak dawno dofinansowanie leków onkologicznych. W ubiegłym tygodniu do konsultacji zewnętrznych została skierowana ustawa o służbie krwi, która mówi o utworzeniu Narodowego Frakcjonatora Osocza, a więc kolejny element budowania suwerenności lekowej kraju".

