Prawnik: przepisy AdA2.0 nie są adresowane do aptek, lecz do ich właścicieli

Kwestia uszczelnienia przepisów dotyczących ustawy Apteka dla Aptekarza będzie omawiana w Senacie

Przepis został wprowadzony dość nieoczekiwanie w formie "wrzutki" poselskiej do innej ustawy i przede wszystkim ta forma procedowania spotkała się z krytyką senackich prawników

"Nie uważamy, że rynku aptecznego nie należy reformować. Prawo farmaceutyczne to jest jednak biblia dla rynku aptek. Wróćmy do tej rozmowy w sposób merytoryczny po wyborach" - apeluje PharmaNET

W odniesieniu do uchwalonej przez Sejm RP ustawy AdA nawarstwiło się wiele przekłamań. To rezultat kampanii defamacyjnej. Jej autorzy posługują się informacjami nieprawdziwym, zniekształconymi i zmanipulowanymi - odpowiada radca prawny Piotr Sędłak

Argumenty przeciwko AdA

Obecnie trwa posiedzenie Senatu, podczas którego senatorowie zajmą się poprawką komisji zdrowia, która rekomenduje wykreślenie z ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw przepisu uszczelniającego ustawę Apteka dla Aptekarza.

Został wprowadzony dość nieoczekiwanie w formie "wrzutki" poselskiej i przede wszystkim ta forma procedowania spotkała się z krytyką senackich prawników.

- Przeanalizowaliśmy tę wrzutkę legislacyjną i w ekspertyzie doszliśmy do szeregu konkluzji. Po pierwsze, niejasne okoliczności były związane z wniesieniem poselskich zmian ustawy w trakcie pierwszego czytania zupełnie innej ustawy. To spowodowało, iż nie było procedury trzech czytań. Doszło do złamania regulaminu Senatu, jak i artykułu 119 Konstytucji - ocenia prof. Marek Chmaj, szef zespołu doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Również część środowiska przedsiębiorców aptecznych podkreśla dziś, że "nie uważa, że rynku aptecznego nie należy reformować": - Prawo farmaceutyczne to jest jednak biblia dla rynku aptek. Wróćmy do tej rozmowy w sposób merytoryczny po wyborach - apeluje PharmaNET.

Przedstawiciele sieci aptek przedstawiali też wcześniej argumenty przeciwko tej zmianie, organizując kampanię informacyjną "Apteka dla pacjenta! Stop drożyźnie lekowej!"

Wrzutka poselska do tej ustawy, faworyzująca duże hurtownie farmaceutyczne, skutkować będzie droższymi lekami, likwidacją tysięcy aptek, ograniczeniem dostępności leków, likwidacją miejsc pracy. Działania wymierzono w aptekarzy i pracodawców. Rykoszetem oberwą pacjenci" - czytamy w komunikacie, podpisanym przez "aptekarzy polskich w imieniu 187 podmiotów".

"Nawiązując do nośnego hasła „apteka dla aptekarza” doprowadzono do sytuacji, w której leki będą droższe, dostęp do aptek o wiele bardziej utrudniony, apteki będą likwidowane bądź wywłaszczane (rozwiązanie rodem z PRL). Wprowadzony zostanie dyktat cenowy dominującego na rynku podmiotu hurtowej sprzedaży leków, likwidacji ulegnie kilka tysięcy stanowisk aptekarskich" - dodano.

Nie wszyscy zgadzają się z tą argumentacją.

- W odniesieniu do uchwalonej przez Sejm RP ustawy tzw. „apteki dla aptekarza II” (w skrócie: „AdA2.0”) nawarstwiło się wiele przekłamań. To rezultat kampanii defamacyjnej. Jej autorzy posługują się informacjami nieprawdziwym, zniekształconymi i zmanipulowanymi. W znacznym zakresie odwołują się również do zmyślonych argumentów prawnych, próbując wygenerować lub agregować silne negatywne emocje. Warto zatem ustawę AdA2.0 odkłamać. Zwłaszcza, że nie jest to takie trudne, jeżeli sięgnie się do źródła, czyli do treści samej ustawy - komentuje radca prawny Piotr Sędłak i punktuje:

AdA2.0 spowoduje zamknięcie kilku tysięcy aptek. Kłamstwo i to bodaj najczęściej powtarzane. Nic takiego nie będzie miało miejsca.

AdA2.0 nie przewiduje tego rodzaju skutku. W ustawie wprowadzano natomiast mechanizm cofania zezwoleń, ale za konkretne przyszłe działania, nakierowane na dalsze skupowanie spółek prowadzących apteki poza wymogami ustawowymi. Istota tego rozwiązania polega na tym, aby do prowadzenia aptek – w następstwie wykupu spółek – nie były dopuszczane podmioty, które nie spełniają warunków prawnych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki.

Przepisy AdA2.0 nie są adresowane do aptek, lecz do ich właścicieli

Przez AdA2.0 wzrosną ceny leków. Kłamstwo. I dodajmy to – kłamstwo, które było powielane już kilkukrotnie przez środowisko biznesowo-sieciowe.

W 2012 r., gdy wchodziła w życie ustawa refundacyjna, w 2017 r., gdy wprowadzano „aptekę dla aptekarza I” i w 2020 r., gdy uchwalano ustawę o zawodzie farmaceuty. Za każdym razem ta kasandryczna wizja nie sprawdzała się. Bo i nie mogła się sprawdzić. Większość cen leków najważniejszych z punktu widzenia pacjenta posiada sztywne ceny urzędowe. Decyzję o ich wysokości podejmuje Minister Zdrowia.

AdA2.0 nie pozwoli sprzedawać aptek. Kłamstwo.

W przepisach zachowana będzie instytucja przeniesienia zezwolenia. Opiera się ona właśnie na sprzedaży apteki jako przedsiębiorstwa. Nabywcą apteki może być farmaceuta lub spółka farmaceutów. AdA2.0 nic w tej kwestii nie zmienia.

AdA2.0 spowoduje wywłaszczenie dotychczasowych właścicieli aptek. Kłamstwo.

Żadne rozwiązania prawne wprowadzone przez AdA2.0 nie odpowiadają prawnej definicji tego pojęcia, ani nie wywołają skutku prawnego w postaci wywłaszczenia. Dotychczasowi właściciele zachowują uprawnienie do prowadzenia aptek. Nie będą mieli również prawnego obowiązku dostosować się do nowych zakazów. Zabroniona będzie natomiast dalsza akumulacja spółek prowadzących apteki. Oznacza to, że sankcjonowane będą przyszłe nabycia własności, a nie – obecny stan rzeczy.

Przez AdA2.0 dzieci dotychczasowych właścicieli aptek nie będą mogły ich odziedziczyć. Kłamstwo.

W ustawie wyraźnie wyłączono sytuację przejęcia spółki w drodze dziedziczenia. Traktuje o tym nowo dodany art. 99 ust. 3ab Prawa farmaceutycznego („p.f.”).

Sytuacja właścicieli aptek, które są osobami fizycznymi, jest uregulowana od 2017 r. w ramach AdA1.0 w jeszcze inny sposób. Zgodnie z art. 104 ust. 1a p.f. spadkobiercy, którzy są farmaceutami dziedziczą prawo do prowadzenia apteki bezterminowo. Jeżeli nie spełniają tego wymogu mogą prowadzić aptekę przez 24 miesiące.AdA2.0 nie zmienia tego uregulowania.

Za AdA2.0 stoi lobby hurtowni farmaceutycznych. Kłamstwo.

Ten argument odwołuje się do wiedzy pozarozumowej; twierdzenie to jest nielogiczne. To tak, jak gdyby twierdzić, że za przepisami wprowadzającymi ograniczenie prędkości stoi lobby producentów klocków hamulcowych.

Środowisko aptekarskie od dawna podnosiło potrzebę uszczelnienia przepisów „apteki dla aptekarza” (przykładem tego jest chociażby uchwała ORA DIA we Wrocławiu z września 2022 r.). W praktyce stosowania jej przepisów okazało się, że ustawa zawiera lukę, w rezultacie której sieci apteczne zaczęły skupować spółki, prowadzące apteki i przejmować je przez podmioty zależne (tzw. „słupy”) poza ustanowionymi w 2017 r. limitami koncentracji aptek. AdA2.0 jest dokończeniem reformy zapoczątkowanej przeszło sześć lat temu.

Przez AdA2.0 rząd chce dostępu do tajemnic ponad 40 tys. przedsiębiorstw. Kłamstwo.

Twierdzenie to jest trudne do skomentowania z uwagi na istotne zaburzenie (a tak naprawdę to złamanie) związków logicznych, z którego jest wywodzone.

AdA2.0 będzie działać wstecz. Kłamstwo.

W art. 12 ustawy wyraźnie wskazano, że nowe regulacje dotyczą jedynie przejęć dokonanych po dniu jej wejścia w życie.

AdA2.0 dotyczy tak naprawdę wszystkich działających na rynku aptek. Prawda (częściowa)

- Tym argumentem z niemałym oburzeniem posługują się prawnicy sieci aptecznych. Wg mnie oburzenie jest niezasadne. Przepisy AdA2.0 nie są adresowane do aptek (gdyż w znaczeniu prawnym apteka jest „tylko” przedsiębiorstwem), lecz do ich właścicieli. I w tym sensie wszystkich ich traktuje jednakowo, tzn. każdemu zakazuje przejmowania aptek ponad limity koncentracji i wbrew innym warunkom ustawowym. W przeciwnym wypadku ustawa naruszałaby konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Innymi słowy – niedopuszczalnym byłoby takie rozwiązanie, w ramach którego nowe zakazy nie obowiązywałaby wszystkich właścicieli aptek - informuje Piotr Sędłak.