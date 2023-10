Prawniczka o zmianach w dyżurach aptek. Wejdą w życie z opóźnieniem

Od nowego roku wejdą w życie przepisy, które wprowadzają płatne dyżury aptek. NFZ będzie mógł zapłacić za godziny pracy apteki w nocy i święta znajdujące się na terenie miejscowości będących siedzibami powiatów nieprzekraczającymi 40 tys. mieszkańców

Jednocześnie wraz z wejściem płatnych dyżurów apteka nie będzie mogła już pobierać opłaty za wydanie leków w porze nocnej i świątecznej

Jak jednak tłumaczy nam prawniczka Bernadeta Skóbel, w praktyce przepisy będą wchodzić w życie stopniowo nawet przez cały pierwszy kwartał 2024 roku, a 1 stycznia nic się w aptekach nie zmieni

Nowe dyżury w dni wolne od pracy MZ określiło na 4 godziny, natomiast w nocy ograniczono dyżury do godz. 23. i mają to być dwie godziny w przedziale 19-23

Czy w dużych miejscowościach znikną zatem apteki całodobowe? Nie, bo jest to dla nich opłacalne

Opłaty w aptece za wydanie leku w nocy i święta nie znikną 1 stycznia

Od 2024 roku nocne i świąteczne dyżury aptek będą finansowane przez NFZ. Ta zmiana oznacza jednocześnie zniesienie pobierania opłat w aptece za wydanie leku w nocy i święta.

Powiaty w pierwszej kolejności mają wyznaczać apteki spośród tych, które dobrowolnie zgłosiły się do pełnienia dyżurów. W przypadku, gdy żadna apteka się nie zadeklaruje, powiat będzie mógł wyznaczyć inną aptekę. Do 31 stycznia 2024 roku właściciel apteki ma przekazać zarządowi powiatu albo prezydentowi miasta na prawach powiatu, w którym znajduje się ta apteka, rozkład godzin pracy tej apteki na dany rok. Na tej podstawie władze samorządowe wydadzą uchwałę w sprawie dyżurów na okres do 31 grudnia 2024 roku.

Do momentu wejścia w życie powyższych uchwał, obowiązują stare grafiki dyżurowe. Podobnie jest z opłatą dyspensyjną - do dnia wejścia w życie uchwały regulującej dyżury aptek na nowych zasadach, farmaceuta może pobrać opłatę za wydanie leku w nocy lub święto. Po przejściu w tryb dyżurowania na nowych zasadach - już nie.

Bernadeta Skóbel, radca prawny ze Związku Powiatów Polskich, szczegółowo wyjaśnia w Rynku Zdrowia, jak w praktyce będzie wyglądało wejście w życie nowych zapisów ustawy refundacyjnej i co to oznacza dla klientów aptek.

- Realnie sytuacja może się zmienić na przestrzeni pierwszego kwartału 2024 roku, a nie "z dnia na dzień" - podkreśla.

Za godzinę dyżuru apteki otrzymają od NFZ ok. 140 zł.

Nowe dyżury aptek od 1 stycznia? Prawniczka: w tym dniu w aptekach nic się nie zmieni

W miastach siedzibach powiatów poniżej 40 tys. mieszkańców (według danych GUS) dyżury nocne i w dni wolne od pracy będą wyznaczane odgórnie i będą odbywać się „za stosownym wynagrodzeniem kompensującym niską opłacalność ekonomiczną pełnienia dyżurów”.

Jednak Bernadeta Skóbel w serwisie wartowiedziec.pl zwraca uwagę, że zasada ta nie będzie dotyczyła powiatu mającego swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu (tzw. powiatu obwarzankowego). Z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. wynika, że powiaty te są w ogóle wyłączone z systemu ustalania dyżurów aptecznych i uchwały podjęte w tych powiatach przestaną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2024 r., z uwagi na uchylenie podstawy prawnej do ich podjęcia.

W pozostałych przypadkach dyżury mają być powierzane aptekom na podstawie uchwały podjętej przez powiat, obowiązującej - już zgodnie z nowymi zasadami - na dany rok.

Przepisy o płatnych dyżurach wchodzą w życie - przynajmniej w teorii - od 1 stycznia 2024 r. Podmioty prowadzące apteki będą mieć obowiązek przekazania powiatowi rozkładu godzin pracy apteki na dany rok. Trzeba to zrobić do 31 stycznia 2024. w praktyce jednak wdrożenie nowych zasad potrwa o wiele dłużej. Dlaczego, wyjaśnia nam Bernadeta Skóbel, radca prawny.

- Czy powiat może podjąć uchwałę jeszcze na starych zasadach po 1 listopada? Problem jest taki, ze cała nowelizacja ustawy refundacyjnej wchodzi w życie 1 listopada, z kilkoma wyjątkami - to m.in. art. 94 Prawa farmaceutycznego. Datą wejścia w życie dla tego przepisu jest 1 stycznia. Niektóre powiaty mają teraz uchwały zawarte nie na rok kalendarzowy, ale bez okresu ważności. Te, które miały na rok, pracują nad uchwałami. Jeżeli powiat podejmie uchwałę ws. ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych załóżmy 23 października na podstawie art. 94 w obecnym brzmieniu, to ta uchwała po 1 stycznia nadal będzie obowiązywać. Trudno, żeby zarządy powiatów zdążyły z przygotowaniem nowych uchwał - tłumaczy nam Skóbel.

Dodaje, że stara uchwała będzie uchylona automatycznie, gdy zarząd powiatu przyjmie nową uchwałę z godzinami wynikającymi z nowelizacji. Tyle, że przepisy nie określają terminu na przyjęcie nowej uchwały na nowych zasadach. Co to oznacza?

- Teoretycznie, jeżeli nie mamy terminu, powiat mógłby utrzymywać starą uchwałę, ale praktycznie nie ma w tym interesu. Wszyscy chcą rozwiązać problem. Oczywiście stanie się to, jak wynika z nowych przepisów, w mniejszych powiatach, zresztą to tam jest de facto kłopot z dyżurami aptecznymi. Zarządy już mają pytania od aptek, kiedy będzie uchwała - wyjaśnia Skóbel, powtarzając, że zmiany nastąpią - w jej ocenie - na przestrzeni pierwszego kwartału 2024 r. Nie będzie jednak tak, że 1 stycznia klienci aptek w mniejszych miejscowościach spotkają się z nową rzeczywistością. Będzie ona taka sama jak obecnie.

Dyżury aptek po nowemu. W dużych miastach apteki całodobowe nie znikną

Jak tłumaczy nam prawniczka, zgodnie z obecnymi przepisami "dzisiaj dyżury aptek powinny być całodobowe" - Wiemy o tym, że rady powiatów wydają uchwały, prawda jest jednak taka, że nie ma żadnego mechanizmu egzekwowania. W mniejszych miejscowościach takie apteki bywają w ogóle zamknięte, stąd zmiana przepisów - mówi.

Jaka jednak będzie różnica dla przeciętnego Kowalskiego?

- Obecne przepisy tak naprawdę ograniczają dostęp dla przysłowiowego Kowalskiego do aptek. Dlaczego? Art. 94 de facto nakłada obowiązek takiego uregulowania zasad funkcjonowania aptek, żeby zapewnić całodobowy dostęp do apteki na terenie każdego powiatu i miasta na prawach powiatu w Polsce. To jest fikcja, bo w praktyce prowadzący apteki, pomimo że ich placówki są wskazane w uchwałach, nic sobie z tego nie robią. Twierdzą, że to jest nich ekonomicznie nieopłacalne - i ja to rozumiem. Bardzo często kończyło się tak, ze pacjent przychodził do takiej apteki o 23, 24, 1 w nocy - i bardzo często, szczególnie w mniejszej miejscowości, była ona zwyczajnie zamknięta - mówi Skóbel.

Dodaje, że teraz Ministerstwo Zdrowia określiło godziny dyżurów - w dni wolne od pracy powinno to być 4 godziny, natomiast w nocy ograniczono dyżury do godz. 23. i mają to być dwie godziny w przedziale 19-23.

- Bardzo często apteki pracują np. do 21, nawet w mniejszych miejscowościach. Wyobrażam sobie to tak, że ten dyżur będzie wytyczony od 21 do 23. Apteka wyznaczona do dyżuru może być apteką, która będzie chętna. Ustawa daje takim apteko pierwszeństwo. Prowadzący aptekę po pierwsze otrzyma za to wynagrodzenie od NFZ, ale też będzie go wiązała z Funduszem umowa. Nie wiem, jaki wzór opracuje NFZ, ale myślę, że sobie zagwarantują takie przepisy, żeby móc też egzekwować wykonywanie umów - mówi prawniczka.

Przypomina, że oczywiście przepisów, które nakładają na placówkę obowiązek, by była czynna całą dobę, nie będzie. - Jeżeli jednak jakiś powiat chciałby, żeby funkcjonowała na jego terenie całodobowa apteka, to będzie mógł sobie taką usługę wykupić. Musi się też znaleźć chętna placówka. Skoro jednak wiemy z analiz ruchu MZ, że w aptekach ruch ustaje po godzinie 23., pytanie, czy jest sens taki całodobowy dyżur zapewniać. Nie sądzę, żeby było zbyt dużo chętnych powiatów na finansowanie tej usługi - przewiduje Skóbel.

Zaznacza, że apteki, które teraz są czynne 24 godziny w dużych miastach - nie znikną, ponieważ zwyczajnie jest to opłacalne. Klientów jest dużo, nierzadko nawet w późnych porach są kolejki. Obowiązek wyznaczania dyżurów aptecznych wprowadzono w powiatach, które maja siedziby w miastach do 40 tys. mieszkańców dlaczego, że to w mniejszych miejscowościach był problem z dostępnością aptek w święta i w późniejszych godzinach.

