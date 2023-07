Prawie milion złotych na projekty cyfryzacji medycyny. Znamy laureatów Naukowej Fundacji Polpharmy

Dwa projekty zostały nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu badawczego Naukowej Fundacji Polpharmy

Dr Bogusz Aksak-Wąs z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otrzymał dofinansowanie do aplikacji do opieki nad pacjentami zakażonymi HIV

Dr Paweł Uruski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu został nagrodzony za system opieki telemedycznej w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego z zastosowaniem algorytmów rekomendacyjnych wspierających decyzje diagnostyczne i terapeutyczne

Nagroda dla dwóch projektów związanych z cyfryzacją medycyny

Poznaliśmy laureatów XXI edycji konkursu badawczego Naukowej Fundacji Polpharmy.

- Nasza Fundacja ma ambicję, żeby w niedalekiej przyszłości stać się inkubatorem innowacyjności - mówił Jerzy Starak, pomysłodawca i fundator Fundacji, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA podczas uroczystej gali wręczenia grantów, która odbyła się w Warszawie 29 czerwca br.

Dotychczas Naukowa Fundacja Polpharmy przeznaczyła na cele statutowe już prawie 30 mln zł, dzięki którym liczne zespoły badawcze mogą kontynuować i rozwijać badania naukowe.

Tematem zakończonej, XXI edycji konkursu na projekt badawczy jest "Cyfryzacja dla poprawy wyników leczenia".

- Na konkurs wpłynęło 180 wniosków. Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność oraz innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu 2 grantów - mówiła prof. Janina Stępińska, przewodnicząca Rady.

Laureaci XXI edycji konkursu na projekt badawczy:

dr n. med. Bogusz Aksak-Wąs z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za projekt: Aplikacja do opieki nad pacjentami zakażonymi HIV.

Koszt realizacji projektu: 235 872 zł

dr n. med. Paweł Uruski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Projekt: "System opieki telemedycznej w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego z zastosowaniem algorytmów rekomendacyjnych wspierających decyzje diagnostyczne i terapeutyczne". Koszt realizacji projektu: 719 340 zł

Łączny koszt realizacji obu projektów: 955 212 zł.

- Oba zwycięskie granty będą ułatwiać leczenie, ale też poprawią komfort pacjentów w dwóch niezwykle istotnych obszarach terapeutycznych: nadciśnieniu tętniczym i AIDS – podsumowała Agata Łapińska- Kołodzińska, prezeska Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy podczas uroczystości.

- Dzisiaj nagradzamy projekty badawcze koncentrujące się na cyfryzacji w leczeniu, kluczowym elemencie ewolucji medycyny. Cyfryzacja zwiększa efektywność, poprawia koordynację między specjalistami, umożliwia precyzyjniejszą diagnostykę i personalizację terapii. Wpływa też na poprawę

edukacji medycznej oraz dostępu do opieki, szczególnie dzięki rozwojowi

telemedycyny, co jest ważne dla pacjentów z małych miejscowości – dodała.

Uroczystość była także okazją do zaprezentowania nowego projektu dla młodych, zdolnych i obiecujących studentów uczelni medycznych, jakim jest stworzenie Med School of Your Future. Inwestuj w siebie, elitarnej letniej szkoły Naukowej Fundacji Polpharmy, która ma nie tylko merytorycznie, ale i praktycznie pomóc najzdolniejszym studentom.