Prawie 45 lat GSK w Polsce. Zainwestowali u nas już ponad 2,2 mld zł

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Historia GSK w naszym kraju sięga 1978 roku. To jedna z najdłużej działających firm farmaceutycznych w Polsce.

Krzysztof Kępiński, członek zarządu GSK: Rzeczywiście, firma GSK prowadzi działalność w Polsce już od blisko 45 lat. W tym czasie zrealizowaliśmy szereg inwestycji, zwiększających naszą obecność w Polsce i zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki. W ostatnich kilku latach byliśmy świadkami globalnej transformacji GSK polegającej na rozdziale z częścią produktów konsumenckich i dynamicznego rozwoju firmy w Polsce.

W lipcu 2022 roku zakończyliśmy największą transformację od 20 lat. Wydzieliliśmy obszar biznesu zajmujący się produktami ochrony zdrowia i w ten sposób powstała Haleon. Spółka stała się nowym liderem światowego rynku w obszarze leków bez recepty i innych produktów konsumenckich.

Dzięki tym zmianom możemy całkowicie skoncentrować się na rozwijaniu innowacyjnych terapii, wykorzystując wiedzę z obszaru genetyki, nauki o układzie odpornościowym i zaawansowane technologie, takie jak genomika funkcjonalna, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

Jednocześnie reorganizacja globalnej działalności GSK otworzyła drzwi do dalszego rozwoju firmy w Polsce.

Jakie są te główne kierunki innowacji i działań badawczo-rozwojowych?

GSK inwestuje w rozwój szczepionek i leków specjalistycznych, koncentrując się na czterech głównych obszarach terapeutycznych: chorobach zakaźnych, HIV, onkologii oraz chorobach układu immunologicznego.

Prowadzimy globalnie łącznie ok. 300 projektów badawczych w ponad 60 krajach na całym świecie, w których uczestniczy prawie 300 tysięcy pacjentów i ochotników oraz około 6 tysięcy ośrodków klinicznych. Badania te dotyczą ponad 60 nowych cząsteczek – potencjalnych szczepionek i leków. To jedna z największych w przemyśle innowacyjnym liczba produktów w procesie rozwoju.

W naszej strategii badawczo-rozwojowej kluczowe miejsce zajmują terapie onkologiczne. Jednym z celów badawczych jest opracowanie nowych leków na szpiczaka mnogiego, który należy do najczęściej występujących nowotworów krwi. Badania dotyczą m.in. nowych leków na nowotwory ginekologiczne i raka piersi.

W fazie rozwoju lub badań klinicznych znajduje się też kilka kolejnych leków antyretrowirusowych. Jednocześnie firma prowadzi prace nad kilkunastoma nowymi szczepionkami, m.in. na grypę, wirusowe zapalenie wątroby typu B, malarię, meningokoki typu ABCWY czy RSV.

Dzięki badaniom w ostatnich latach wprowadziliśmy na rynek kilka nowych leków, w tym w obszarze onkologii, np. w leczeniu raka trzonu macicy czy szpiczaka.

Ile badań klinicznych jest prowadzonych w Polsce?

Obecnie firma prowadzi w Polsce aż 51 projektów badawczych, z czego 36 jest wykonywana bezpośrednio przez nasz lokalny zespół. W badaniach uczestniczy łącznie prawie 300 ośrodków klinicznych i ponad 3 tysiące pacjentów z Polski.

Najwięcej badań realizuje się w obszarze onkologii, w takich wskazaniach jak rak płuca, rak piersi, szpiczak mnogi oraz nowotwory głowy i szyi. W przygotowaniu jest kilka kolejnych badań, między innymi dotyczących nowych szczepionek przeciwko RSV i meningokokom.

Jakie miejsce zajmuje Polska na globalnej mapie GSK?

W Polsce ulokowano wiele strategicznych funkcji i utworzono nowe globalne zespoły, które świadczą wysokospecjalistyczne usługi dla pozostałych oddziałów GSK. Ośrodki w Poznaniu i Warszawie należą do najszybciej rozwijających się lokalizacji na świecie, a Polska jest uznawana za kraj o strategicznym znaczeniu w globalnej sieci operacyjnej.

W 2020 roku firma zdecydowała się na ulokowanie w Polsce nowych funkcji i nowego, globalnego centrum badań i rozwoju – GSK R&D Hub. W skład hubu wchodzi kilkanaście zespołów, które odpowiadają m.in. za prowadzenie i koordynację badań klinicznych na całym świecie, procesy rejestracji nowych leków, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz proces naukowej i medycznej weryfikacji danych z badań klinicznych. Jest to najszybciej rosnący zespół w Polsce. W zeszłym roku zatrudnienie w hubie R&D wzrosło o ponad 60 procent.

Oprócz hubu R&D, w Polsce funkcjonują globalne centra kompetencji GSK, zaangażowane we wszystkie najważniejsze procesy biznesowe: centrum technologiczne, centrum finansowe, a także huby zarządzające łańcuchem dostaw, procesami HR oraz procesami zakupowymi na poziomie globalnym.

W 2021 roku działalność sześciu centrów kompetencji GSK w Polsce została połączona w nową strukturę – GSK Poland Global Hub. Jest to największa tego typu jednostka GSK na świecie. Tworzy ją około 2 tysiące osób. Są to najwyższej klasy specjaliści, pracujący na poziomie międzynarodowym lub globalnym.

Jak na dziś wygląda działalność produkcyjna firmy w Polsce?

Leki GSK są produkowane w Polsce nieprzerwanie od roku 1998, kiedy spółka zakupiła fabrykę leków w Poznaniu. Do 2021 roku firma konsekwentnie inwestowała w modernizację zakładu i przeniosła do niego produkcję ponad 90 leków. W 2021 roku fabryka w Poznaniu została zakupiona przez francuską firmę Delpharm. Niezależnie od zmian własnościowych, zgodnie z warunkami transakcji, przez minimum 5 lat zakład będzie kontynuować produkcję wszystkich dotychczas wytwarzanych leków na potrzeby GSK na zasadach kontraktowych.

Obecnie zakład produkcyjny w Poznaniu produkuje ponad 80 leków na potrzeby GSK w Polsce i 130 krajach na całym świecie. Wytwarza ponad 8,7 mln tabletek oraz 1,3 mln kapsułek dziennie. W 2020 roku wyprodukowano łącznie 68,7 mln opakowań tabletek, 23 mln opakowań kapsułek oraz 15,2 mln opakowań kremów i maści. Leki GSK produkowane w Poznaniu stosowane są w leczeniu HIV, chorób układu oddechowego, moczowo-płciowego, skóry, schorzeń o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym, chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób neurologicznych.

Z raportu „GSK w Polsce. Innowacyjna firma biofarmaceutyczna. Partner polskiej gospodarki” wynika, że od 1998 roku, od kiedy miały miejsce pierwsze inwestycje GSK w Polsce, firma zainwestowała w naszym kraju już ponad 2,2 mld zł. Jak szacują Państwo wpływ firmy na polską gospodarkę?

Nasza cała działalność ma znaczący wpływ na polską gospodarkę i jest on o wiele większy niż tylko wpływ bezpośredni w postaci 2,23 mld zł inwestycji dokonanych w Polsce przez ostatnich 25 lat.

Tylko w 2020 roku nasz wkład do PKB kraju wyniósł aż 2,36 mld zł, a nasza działalność wygenerowała blisko 500 mln zł dochodów gospodarstw domowych w Polsce i prawie 300 mln zł rocznie danin publicznych. Najwięcej przypada na ZUS po stronie pracownika i pracodawcy, CIT i PIT, który jest potrącany z wynagrodzeń brutto. W przypadku podatku PIT można szacować, że połowa z 50 mln zł trafiła do budżetów samorządów, w których działają spółki GSK.

Każda złotówka wynagrodzenia netto w spółkach GSK przyczyniła się do wygenerowania 1,68 zł dodatkowego wynagrodzenia netto w otoczeniu, a każde miejsce pracy w strukturach GSK prowadzi do utworzenia kolejnych 3 miejsc pracy w innych polskich firmach. Wartość zakupów od firm działających w Polsce wyniosła w 2020 roku ponad 650 mln zł. Analizy ekonomiczne wykazały, że nasza działalność przyczyniła się do utrzymania ponad 9 700 miejsc pracy w innych firmach.