Poznań. NFZ o wysokości dodatków covidowych wypłaconych personelowi

Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował podsumowanie roku, w którym pokazuje, jak w 2021 roku wyglądała praca poszczególnych szpitali w walce z pandemią. Odpowiada m.in. na pytania:

Ilu pacjentów z COVID-19 leczyły w 2021 roku wielkopolskie szpitale?

Do których placówek trafiło najwięcej osób zakażonych Sars-Cov-2?

Ile kosztowało ich leczenie?

Ile pieniędzy WOW NFZ przekazał szpitalom na walkę z pandemią?

Kto otrzymał najwyższą kwotę?

Jakie sumy zostały przeznaczone na świadczenia medyczne?

Jakie na dodatki covidowe dla personelu?

W sumie wielkopolskie szpitale w ubiegłym roku odnotowały prawie 27 tys. hospitalizacji pacjentów z powodu COVID-19. 1,2 tys. z nich, to hospitalizacje jednodniowe, w pozostałych przypadkach chorzy wymagali dłuższego pobytu na oddziałach.

Trzecia fala zachorowań na COVID-19 wymagała przygotowania najwyższej jak do tej pory liczby łóżek. 12 kwietnia 2021 r. baza w regionie liczyła 3707 miejsc, a w wielkopolskich szpitalach najwięcej pacjentów z COVID-19 przebywało 9 kwietnia 2021 roku – zajętych było wtedy ponad 3131 łóżek.

Najwięcej chorych leczył Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, który niemal od początku pandemii do końca czerwca 2021 roku pozostawał szpitalem w całości dedykowanym pacjentom covidowym. Przez cały rok sprawozdał ponad 4 tys. hospitalizacji.

Podobną rolę z przerwami pełnił również Szpital Tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich prowadzony przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.Odnotował on 2,3 tys. hospitalizacji.

Największą bazą łóżek dysponował on w szczycie trzeciej fali, kiedy było ich 356. Następnie pozostawał w stanie „uśpienia” od 10 lipca, by na początku listopada ponownie wrócić do przyjmowania pacjentów covidowych.

Inne szpitale, które leczyły najwięcej pacjentów z COVID-19 to placówki w:

Słupcy (1,8 tys. hospitalizacji)

Ostrowie Wielkopolskim (1,6 tys. hospitalizacji).

Szpital MSWiA w Poznaniu, który od lipca 2021 r. przejął rolę wiodącej placówki leczącej chorych z COVID-19 w Wielkopolsce. Przez cały rok sprawozdał on 1,2 tys. hospitalizacji

Czarnkowie (1,1 tys. hospitalizacji)

Koninie (1,1 tys. hospitalizacji)

Rawiczu (954 hospitalizacje),

Gnieźnie (817 hospitalizacji),

Pile (776 hospitalizacji).

Szpitale, które otrzymały najwięcej pieniędzy

Od momentu wybuchu pandemii W Polsce do połowy lutego tego roku, wielkopolski oddział NFZ przekazał na walkę z nią ponad 2,5 mld złotych, z czego w całym 2021 roku do samych szpitali trafiło 1,3 mld złotych.

Przez cały ubiegły rok świadczenia na rzecz pacjentów udzielane w szpitalach to 824,6 mln złotych, a ponad 505,6 mln złotych to dodatki covidowe dla personelu – 490,1 mln zł otrzymali pracownicy stanowiący personel medyczny, a pozostałe 15,5 mln zł – personel niemedyczny.

Pieniądze przekazane szpitalom na świadczenia medyczne to koszty hospitalizacji, szczepień, testowania pacjentów przebywających w szpitalu, pobytów w izolatoriach, transportu covidowego, dializoterapii i inne.

W 2021 roku najwyższa kwota trafiła do Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Placówka ta za świadczenia covidowe i dodatki dla personelu otrzymała w tym czasie prawie 209 milionów złotych.

Na drugim miejscu znalazł się Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UMP prowadzący szpital tymczasowy na MTP oraz tamtejszy punkt szczepień. Podmiot ten otrzymał w 2021 roku ponad 110 mln złotych.

Centrum Medyczne HCP otrzymało ponad 66 mln zł i znalazło się na trzecim miejscu wśród szpitali zaangażowanych w walkę z COVID-19.

Kolejne szpitale, które w 2021 roku udzielały świadczeń covidowych to Szpital w Koninie (64,5 mln zł), Szpital w Ostrowie Wielkopolskim (59,8 mln zł) i Szpital MSWiA w Poznaniu (55,4 mln zł).

W przypadku pieniędzy przekazywanych tylko na świadczenia na rzecz pacjentów, bez dodatków covidowych dla personelu, pierwsze dwie placówki pozostają na tych samych miejscach z kwotami: 136,4 mln zł oraz 87,8 mln zł, natomiast na miejscu trzecim znalazł się Szpital w Ostrowie Wielkopolskim, który za udzielanie świadczeń covidowych w 2021 roku otrzymał 34,4 mln zł. Kolejne placówki to Szpital MSWiA (34,1 mln zł), Centrum Medyczne HCP (33,3 mln zł), Szpital w Koninie (30,4 mln zł).

Punkty pobrań i szczepień

Wielkopolskie szpitale organizowały także transport dla zakażonych pacjentów, prowadziły laboratoria wykonujące testy w kierunku Sars-Cov-2, a także punkty pobrań wymazów. Wiele placówek angażowało się także w organizację punktów szczepień, prowadziło izolatoria, a od kwietnia 2021 roku oferowało ozdrowieńcom rehabilitację pocovidową.

W 2021 roku punkty szczepień na terenie województwa Wielkopolskiego podały pacjentom 4,5 miliona dawek szczepionki przeciw COVID-19, a prawie 60 procent Wielkopolan zostało w pełni zaszczepionych (jednodawkową szczepionką J&J albo dwiema dawkami szczepionek innych producentów).

- Trzecia fala pandemii wiosną 2021 roku mocno uderzyła w Wielkopolskę. Poradziliśmy sobie z nią nie korzystając z pomocy sąsiednich województw, choć takie scenariusze były brane pod uwagę. Cały czas przykładamy dużą wagę do efektywnego i racjonalnego gospodarowania łóżkami i monitorowania czasu pobytu pacjentów. Wielkopolska zwykle była również gotowa, by w miarę możliwości, w trudnych sytuacjach wspomagać inne województwa – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor WOW NFZ.

- Pod koniec 2021 roku do szpitali trafiało też więcej dzieci niż na początku roku, pediatrzy coraz częściej obserwowali też PIMS, czyli zespół pocovidowy u dzieci – chorobę, z którą wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Należy zwrócić uwagę, że nie tylko COVID-19 jest nową chorobą, ale też występujące po nim powikłania, które są najcięższe u pacjentów nieszczepionych - dodaje Magdalena Figlerowicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.