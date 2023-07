Poziom odpłatności za leki ma być określany na receptach automatycznie. MZ zdradza szczegóły

Lekarze nie chcą dłużej określać poziomu refundacji leków. O zdjęcie z nich tego obowiązku od dłuższego czasu apeluje m.in. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

Resort w odpowiedzi na ostatnie pismo organizacji przypomniał, że nad koncepcją budowy systemu informatycznego, który określałby poziom refundacji na receptach pracuje specjalny zespół ekspertów

- Zespół zakończył posiedzenia, podczas których zostały przeanalizowane możliwe rozwiązania. Obecnie jest na etapie opracowywania rekomendacji - informuje w piśmie do PPOZ Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia

Lekarze nie chcą określać poziomu refundacji leków. System jest zbyt skomplikowany

Lekarze domagają się zmiany przepisów, która zniosłaby obowiązek określania przez nich poziomu refundacji ordynowanych leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Apelowały o to w resorcie zdrowia m.in. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Medycy skarżą się, że obecny system wymusza na nich czasochłonną weryfikację poziomów odpłatności przy wystawianiu recept. Niektóre leki w zależności od wieku pacjenta i rodzaju schorzenia mają przypisane nawet trzy poziomy refundacji. Dlatego zdaniem lekarzy koniecznie trzeba uprościć system refundacji i maksymalne go zautomatyzować.

- Ministerstwo wprost przyznaje, że stworzony przezeń system jest zbyt skomplikowany - ale nie przeszkadza to władzom publicznym przerzucać ciężaru jego funkcjonowania na lekarzy i świadczeniodawców - zwrócił uwagę PPOZ w jednym z ostatnich pism wystosowanych do MZ w tej sprawie.

Organizacja wielokrotnie nawiązywała w tym temacie także do masowych kontroli i kar nakładanych za nieprawidłowości przy wystawianiu e-recept, zwłaszcza dotyczących ordynacji środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje go tylko do 18. miesiąca życia, ale medycy ze względów medycznych przepisywali je także starszym dzieciom (dedykowane im inne mleko powodowało dotkliwe reakcje alergiczne). W efekcie NFZ kazał zwracać koszty refundacji.

MZ odpowiada lekarzom: zespół ekspertów opracowuje rekomendacje

Resort zdrowia odpowiedział PPOZ na kolejne pismo w sprawie zniesienia obowiązku określania poziomu refundacji leków.

- W Ministerstwie Zdrowia rozpoczęte zostały prace, które mają na celu ponowną weryfikację technicznych możliwości zautomatyzowania określania na receptach poziomu odpłatności za leki - poinformował Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

Pierwsza miała miejsce w 2019 roku. Jak przypomniał Węcławik, nad koncepcją budowy systemu informatycznego, który określałby poziom refundacji na receptach, pracuje aktualnie specjalny zespół ekspertów. Dotychczas odbyły się trzy posiedzenia Zespołu.

- Zespół zakończył posiedzenia, podczas których zostały przeanalizowane możliwe rozwiązania. Obecnie jest na etapie opracowywania rekomendacji, tj. możliwych rozwiązań, których wdrożenie będzie pierwszym etapem automatyzacji procesu refundacyjnego - wyjaśnia dalej Węcławik.

Automatyzacja, która docelowo ma znieść obowiązek wskazywania na recepcie stopnia refundacji przez lekarzy, będzie jednak odbywać się stopniowo. Jednocześnie szef Departamentu Innowacji przypomina, że w dalszym ciągu możliwe jest korzystanie z udostępnionego przez centrum e-Zdrowia narzędzia pomocniczego, o którym mowa w artykule 9b ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, przeznaczonego do określania odpłatności na recepcie w postaci elektronicznej.









Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.