Powstała pierwsza polska edycja wytycznych NCCN. Dotyczy raka szyjki macicy. Będą kolejne

NCCN opublikował nowe wytyczne dotyczących raka szyjki macicy: edycja polska

The National Comprehensive Cancer Network (NCCN), organizacja skupiająca wiodące ośrodki leczące nowotwory w Stanach Zjednoczonych – ogłosił publikację nowych wytycznych NCCN dotyczących raka szyjki macicy: edycja polska.

Jest to najświeższy owoc współpracy mającej na celu usprawnienie ogólnoświatowej opieki nad chorymi na raka poprzez zalecenia oparte na najnowszych dowodach oraz konsensusie ekspertów.

"Celem jest ujednolicenie opieki zdrowotnej w skali międzynarodowej"

W ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy NCCN a Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym i Fundacją Alliance for Innovation opublikowano pierwszą z kilku wytycznych, opracowanych w wyniku współpracy ekspertów opartych na dowodach naukowych i zawierających najnowsze zalecenia dotyczące nowotworów raka szyjki macicy.

- Łatwiej jest przewidzieć, jakie będą potrzeby w zakresie opieki nad pacjentami onkologicznymi, jeśli pracujemy razem, a naszym celem jest ujednolicenie opieki zdrowotnej w skali międzynarodowej – uważne dostosowanie jej do unikalnych potrzeb lokalnych – poprawienie jej jakości przy jednoczesnej kontroli kosztów – powiedział dr Robert W. Carlson, prezes zarządu NCCN.

- Wszyscy ludzie na całym świecie powinni korzystać z naszej dynamicznie rozwijającej się wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób można skuteczniej leczyć nowotwory. Działa to w obie strony; podczas współpracy z ekspertami na całym świecie zdobywamy cenną wiedzę pozwalającą nam na poprawę opieki nad pacjentami onkologicznymi w Stanach Zjednoczonych - dodał.

Wytyczne NCCN dotyczące raka szyjki macicy

Edycja polska to projekt pilotażowy, który działa w ramach współpracy zorganizowanej przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy (NIO-BIP), Polsko-Amerykańską Fundację Alliance for Innovation (AFI) oraz NCCN.

W projekcie wzięła grupa polskich onkologów, której przewodniczył prof. Radosław Mądry (ginekolog onkolog, kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej)

Planowane jest rozszerzenie Edycji polskiej wytycznych NCCN; w taki sposób, aby obejmowały one większość przypadków zachorowań na nowotwory w Polsce. Kolejne wytyczne NCCN, które już wchodzą w proces adaptowania do warunków polskich, to: nowotwory ośrodkowego układu nerwowego oraz nowotwory głowy i szyi.

Jest to projekt realizowany w ramach założeń Narodowej Strategii Onkologicznej.

NCCN wyznacza standard wytycznych klinicznych

Wytyczne NCCN to uznany standard wytycznych klinicznych oraz polityki w leczeniu nowotworów, a także najbardziej dokładne i najczęściej aktualizowane wytyczne dotyczące praktyki klinicznej dostępne dla każdej dziedziny medycyny. Mają one szerokie zastosowanie i są powszechnie doceniane przez specjalistów zajmujących się leczeniem nowotworów na

całym świecie.

NCCN pracuje również nad regionalnymi adaptacjami wytycznych, wykonaniem tłumaczeń oraz zharmonizowaniem ich z lokalnymi dostawcami usług medycznych w Afryce Subsaharyjskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (MENA), na Karaibach oraz w innych krajach w Azji, Europie i Ameryce Południowej.

NIO-PIB w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej odpowiada za opracowanie standardów i wytycznych postępowania diagnostyczno – leczniczego oraz koordynację projektu adaptacji wytycznych NCCN.

