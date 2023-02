Poważne braki leku na nadciśnienie i zero zamienników. Ministerstwo Zdrowia interweniuje

Producent zaprzestał wprowadzać na polski rynek lek Atenolol (Atenololum)

"Występują problemy z zapewnieniem dostępności tego leku" - ostrzega Ministerstwo Zdrowia

Produkt nie posiada dopuszczonych do obrotu w Polsce odpowiedników

Resort zdrowia wydał zgody czasowe

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie ograniczonej dostępności leku na nadciśnienie tętnicze. Nie ma on zamienników.

- Z uwagi na zaprzestanie przez podmiot odpowiedzialny, firmę Sanofi-Aventis Sp. z o.o., wprowadzania do obrotu na terytorium Polski leku Atenolol, Atenolulum, tabletki po 25 mg oraz 50 mg (ważność pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wygasła z dniem 1 grudnia 2022 r.), obecnie występują problemy z zapewnieniem jego dostępności - brzmi alert resortu zdrowia.

Z tego powodu Minister Zdrowia wydał zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych sprowadzanych z innych rynków.

Obecnie produkty lecznicze z substancją Atenololum są sprowadzane do Polski i dystrybuowane przez hurtownie farmaceutyczne:

InPharm (produkt: Atenolol Sopharma, tabletki powlekane po 25 mg oraz 50 mg);

Allpharm Sp. z o.o. sp. k. (produkt: Atenolol CF 50 mg, tabletki powlekane po 50 mg);

DELFARMA Sp. z o.o. (produkt: Atenolol LPH, tabletki po 50 mg);

MEDEZIN Sp. z o.o. (produkt: Atenolol Sopharma, tabletki powlekane po 25 mg oraz 50 mg; Aminol, tabletki po 50 mg, UTL-25, tabletki po 25 mg);

MEDINN Sp. z o.o. (produkt: Atenolol, tabletki powlekane po 25 mg oraz 50 mg; Atenolol LPH, tabletki po 50 mg);

PharmaVitae Sp. z o.o. sp.k. (produkt: Atenolol Sopharma, tabletki powlekane po 25 mg oraz 50 mg; Atenolol Sanofi 25, tabletki po 25 mg, Atenolol Sanofi 50, tabletki po 50 mg; Atenolol LPH 50 mg, tabletki po 50 mg oraz Atenolol 25 mg, tabletki po 25 mg).

- W celu zapewnienia kontynuacji terapii należy skontaktować

- W celu zapewnienia kontynuacji terapii należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, który podejmie decyzję w zakresie stosowania konkretnego leku - radzi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.









