Potencjalne problemy z dostępnością do winkrystyny. Jest zgoda na import interwencyjny innego leku

Mogą być problemy z dostępnością do leku Vincristine Teva (winkrystyna)

Powodem są przerwy w dostawach substancji czynnej (API) winkrystyny

W celu ograniczenia potencjalnych braków, Teva zorganizowała dostawę leku SINDOVIN

URPL przedstawił informację na temat leku Vincristine Teva (winkrystyna) dotyczącą ryzyka potencjalnego braku dostępności produktu.

Dokonano porównania Vincristine Teva i SINDOVIN sprowadzanego w ramach importu interwencyjnego jako odpowiedź na potencjalny brak produktu leczniczego.

Firma Teva i URPL poinformowały o potencjalnym braku dostępności leku Vincristine Teva w niektórych krajach, w tym w Polsce, spowodowanym przerwaniem dostaw substancji czynnej (API) winkrystyny.

Jest już zgoda na import interwencyjny

Dodały też różnice między lekiem Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, a lekiem SINDOVIN, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji dożylnych.

W celu ograniczenia potencjalnych braków, Teva zorganizowała dostawę leku SINDOVIN, wytwarzanego przez SINDAN-PHARMA S.R.L. (zakład należący do Grupy Teva). Produkt ten jest dopuszczony do obrotu w Rumunii.

Wniosek o import interwencyjny dla leku SINDOVIN wraz z porównaniem do leku Vincristine Teva, zostały złożone do Ministerstwa Zdrowia. Na podstawie przedstawionych danych, została wydana zgoda na import interwencyjny leku SINDOVIN proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ infuzji dożylnych z Rumunii do Polski i produkt ten będzie dostępny na rynku.

W załączniku informacja dotycząca porównania leku Vincristine Teva i SINDOVIN.

Lek cytostatyczny

Vincristine Teva zawiera siarczan winkrystyny, który należy do antymitotycznych leków cytostatycznych wykorzystywanych w leczeniu nowotworów.

Jest wskazany do stosowania w monoterapii lub chemioterapii skojarzonej ostrej białaczki limfoblastycznej, chłoniaków złośliwych, w tym ziarniczych i nieziarniczych, szpiczaka plazmocytowego (szpiczaka mnogiego), nowotworów litych, w tym raka piersi (z przerzutami) i drobnokomórkowego raka płuc, mięsaka Ewinga, płodowego mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego, pierwotnych guzów neuroektodermalnych takich jak rdzeniak zarodkowy lub nerwiak zarodkowy, guza Wilmsa, siatkówczaka, idiopatycznej plamicy małopłytkowej odpornej na splenektomię i krótkoterminowe leczenie adrenokortykosteroidami.

