Posłowie odrzucili większość senackich poprawek do nowelizacji ustawy refundacyjnej

Głosowali zgodnie z rekomendacjami członków sejmowej Komisji Zdrowia

Minister zdrowia będzie mógł zdecydować o refundacji leków bez recepty, a nowe listy leków refundowanych będą zmieniać się co 3, a nie jak obecnie, co dwa miesiące

Posłowie zdecydowali o kształcie ustawy refundacyjnej

17 sierpnia posłowie rozpatrzyli sprawozdanie sejmowej komisji zdrowia w sprawie uchwały Senatu dotyczącej nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Głosowali zgodnie z rekomendacjami członków komisji: zdecydowali się odrzucić poprawki Senatu, z wyjątkiem dwóch zmian redakcyjnych.

Tym samym ustawa refundacyjna zmienia przepisy w kilku obszarach, m.in.:

w zakresie planu finansowego NFZ

zmiana doprecyzowuje plan finansowy, w stosunku do którego odnosi się limit nie więcej niż 17 procent, z uwagi na fakt, że pierwotny plan finansowy Funduszu może być zmieniany po jego zatwierdzeniu lub ustaleniu w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zatwierdzenia albo ustalenia planu

następuje wydłużenie terminu ogłaszania obwieszczenia z dwóch miesięcy na trzy miesiące

wprowadza zasadę ustalania cen urzędowych na wyroby medyczne

wprowadza płatne dyżury aptek

wprowadza limit na leki recepturowe

dla leków recepturowych ustalono marżę detaliczną w wysokości 25 proc. liczoną od kosztu jego sporządzenia, wynoszącą nie więcej niż koszt wykonania leku recepturowego

daje możliwość obejmowania refundacją leków bez recepty (OTC)

minister zdrowia jest upoważniony do wydania decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku, w tym leku o kategorii dostępności OTC, który wymaga stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i jest rekomendowany w wytycznych postępowania klinicznego.

wprowadza obowiązek dostaw leków deficytowych do co najmniej 10 hurtowni

obowiązek dostarczania leków Rx, zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski, w równej ilości do co najmniej 10 hurtowni, których zakres działalności nie zawiera ograniczeń asortymentu, z największym udziałem obrotu z aptekami ogólnodostępnymi pod względem liczby transakcji, w ilości koniecznej do zabezpieczenia pacjentów

wprowadza instytucję prawną - Partnera Bezpieczeństwa Lekowego, która ma stymulować większą produkcję leków lub substancji czynnych w Polsce, a w konsekwencji wzmocnić bezpieczeństwo lekowe

Proponowane regulacje polegają na zmniejszeniu poziomu odpłatności pacjenta o 10 procent lub 15 procent, w zależności od tego, czy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest wytwarzany sam lek czy też substancja czynna

podnosi marżę detaliczną i hurtową

Zmianie ulega tabela marż detalicznych. W zakresie marż hurtowych, wprowadzono limit marży minimalnej w wysokości 50 groszy, kwotowy limit 150 zł marży na leki w refundacji aptecznej oraz 2 tys. zł marży maksymalnej na leki objęte sprzedażą do szpitali.

Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.

