Posłowie pytają MZ o amantadynę. Ile recept wypisali lekarze i z jaką refundacją?

Amantadyna może być obecnie wydawana jedynie dla pacjentów chorych na Parkinsona oraz z dyskinezą późną u osób dorosłych

Jako powód zaostrzenia reglamentacji tego leku podano, że w dobie pandemii był on zlecany osobom poza wskazaniami

Posłowie Lewicy chwalą tę decyzję, jednocześnie pytają ile recept na amntadynę zostało wystawionych do leczenia COVID-19

Amantadyna. Posłowie pytają ministra zdrowia o liczbę recept na Viregyt-K

Posłowie z Lewicy - Marcelina Zawisza, Maciej Konieczny, Paulina Matysiak - zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją w sprawie amantadyny. Chwalą resort zdrowia za decyzję o reglamentacji leku Viregyt-K, który był stosowany także do leczenia COVID-19, co uznano "za nieetyczne zjawisko".

W interpelacji dodano także, że MZ dysponuje danymi z systemów e-zdrowia, co umożliwi szacunkowe dane na temat wystawianych recept na amantadynę osobom chorym na COVID-19.

- Biorąc pod rozwagę, że stosowanie jej w zakażeniach grypą jest sprawą incydentalną, można spekulować, że lwia część przypadków ordynacji tego leku poza wskazaniami refundacyjnymi może dotyczyć właśnie stosowania amantadyny w zakażeniu koronawirusem – napisano.

Ile recept na amantadynę i z jaką refundacją?

W interpelacji posłowie pytają:

Ile recept na lek Viregyt-K (EAN jak na liście leków refundowanych) zrealizowano w okresach 1.9.2021-9.12.2021 oraz 1.9.2019-9.12.2019 i ile opakowań tego leku wydano z aptek? Ile spośród tych recept było wystawionych "pro auctore" i "pro familiae"? Ile spośród tych recept było receptami farmaceutycznymi? Lekarze jakich specjalizacji wystawiali te recepty? Ile recept refundowanych na lek Viregyt-K (EAN jak na liście leków refundowanych) zrealizowano w okresach 1.9.2021-9.12.2021 oraz 1.9.2019-9.12.2019 i ile refundowanych opakowań tego leku wydano z aptek? Ile spośród tych recept było wystawionych "pro auctore" i "pro familiae"? Ile spośród tych recept było receptami farmaceutycznymi? Lekarze jakich specjalizacji wystawiali te recepty? Ile recept nierefundowanych na lek Viregyt-K (EAN jak na liście leków refundowanych) zrealizowano w okresach 1.9.2021-9.12.2021 oraz 1.9.2019-9.12.2019 i ile opakowań tego leku wydano z aptek? Ile spośród tych recept było wystawionych "pro auctore" i "pro familiae"? Ile spośród tych recept było receptami farmaceutycznymi? Lekarze jakich specjalizacji wystawiali te recepty? Czy Ministerstwo Zdrowia planuje objąć reglamentacją również zamiennik - Amantix oraz Viregyt-K pochodzący z importu równoległego?

Ograniczenie w ordynacji amantadyny

Przypomnijmy, 10 grudnia wprowadzono ograniczenia dotyczące amantadyny. N a jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Viregyt-K 100 mg (Amantadini hydrochloridum) przypada nie więcej niż 3 opakowań po 50 kapsułek na 30 dni.

Wskazano, że Viregyt-K, może być ordynowany i wydawany wyłącznie w następujących wskazaniach objętych refundacją:

choroba i zespół Parkinsona

dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie.

Chociaż do tej pory nie udowodniono skuteczności amantadyny w profilaktyce i leczeniu COVID-19, lek bywał przepisywany do stosowania w zakażeniu koronawirusem.

