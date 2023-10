Popularny lek na gardło wycofany. Pilna decyzja GIF

Tabletki na gardło Faringan zostały po raz pierwszy wprowadzone na rynek w styczniu tego roku, a już w marcu GIF zdecydował o skierowaniu produktu do badań jakościowych do Narodowego Instytutu Leków

Jednakże po kilku miesiącach Inspektor otrzymał protokół z badania, w którym wykazano, że produkt ten nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych

- Przesłanką wstrzymania obrotu produktem leczniczym jest zatem uzasadnione podejrzenie tego, że produkt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom – czytamy

Tabletki na gardło wycofane z obrotu

Główny Inspektor Sanitarny wstrzymuje na terenie całego kraju obrót produktem leczniczym o nazwie:

Faringan, (Chlorhexidini dihydrochloridum + Benzocainum), tabletki do ssania, 5 mg + 1,5 mg,

opakowanie 10 tabletek, GTIN 05909991486259,

opakowanie 18 tabletek, GTIN 05909991486228,

opakowanie 20 tabletek, GTIN 05909991486242,

opakowanie 27 tabletek, GTIN 05909991486235,

podmiot odpowiedzialny: SOLINEA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Ciecierzynie;

- niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

W uzasadnieniu czytamy, że wskazany wyżej produkt został po raz pierwszy dopuszczony do obrotu na terenie Polski 19 stycznia 2023 roku. Natomiast już 1 marca GIF nakazał podmiotowi odpowiedzialnemu przekazanie leku do badań jakościowych do Narodowego Instytutu Leków.

- 7 sierpnia 2023 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół z badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków na przekazanej przez podmiot odpowiedzialny próbie produktu leczniczego (pochodzącej z serii numer 0471222, termin ważności 12.2024), w którym wskazane zostało, że produkt ten nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych z uwagi na negatywny wynik badania w zakresie parametru Zawartość benzokainy, Substancje pokrewne benzokainy dla pojedynczego nieznanego zanieczyszczenia i sumy zanieczyszczeń oraz w zakresie parametru odporność tabletek na ścieranie – czytamy w uzasadnieniu.

GIF podkreśla, że przesłanką wstrzymania obrotu produktem leczniczym jest uzasadnione podejrzenie tego, że produkt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom. Na dodatek wyjaśnienia dostarczone przez stronę w odpowiedzi na wezwanie Inspektora nie podważyły wyników badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków.

I podsumowano: z uwagi na powyższe względy, wobec uzasadnionego podejrzenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, że produkt leczniczy Faringan, (Chlorhexidini dihydrochloridum + Benzocainum), tabletki do ssania, 5 mg + 1,5 mg, nie spełnia ustalonych dla niego wymagań, konieczne i uzasadnione stało się wstrzymanie obrotu tym produktem.

